Colombia

Quienes mataron a golpes al estudiante universitario Jaime Esteban Moreno tras una fiesta de Halloween en Bogotá pasarían más de 30 años en prisión: Fiscalía pidió dura condena

De acuerdo con la acusación, los dos procesados actuaron de forma coordinada y con desprecio por la vida al perseguir y golpear reiteradamente en zonas vitales al joven de 21 años, que se encontraba en estado de indefensión en la vía pública

La Fiscalía General de la Nación pidió una fuerte pena a Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro como presuntos responsables del homicidio de Jaime Esteban Moreno - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La Fiscalía General de la Nación pidió una fuerte pena a Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro como presuntos responsables del homicidio de Jaime Esteban Moreno - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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La Fiscalía General de la Nación solicitó que Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, acusados de haber asesinado al estudiante Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes que murió el 31 de octubre de 2025 tras salir de una fiesta de Halloween, reciban una fuerte condena por el delito de homicidio agravado.

Según el ente acusador, Suárez Ortiz y González Castro podrían afrontar una pena de 37 años y seis meses de prisión por su responsabilidad en este hecho, que se registró en la localidad de Barrios Unidos de Bogotá. Durante la sustentación de los alegatos de conclusión en el juicio, se determinó que los imputados demostraron un “desprecio total” por la vida del joven.

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Los hechos se registraron en la madrugada del 31 de octubre, en la calle 64 con carrera 15, luego de que la víctima, alumno de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes, salió del bar Before compañía de un amigo. Según la reconstrucción de las autoridades, el ataque ocurrió en la vía pública mientras el joven buscaba transporte para regresar a su hogar.

Siga en VIVO la audiencia contra Ricardo González, segundo involucrado en la violenta muerte de Jaime Esteban Moreno - crédito Captura de pantalla
Ricardo Rafael González Castro es uno de los acusados de participar en la golpiza que causó la muerte de Jaime Esteban Moreno - crédito Fiscalía

Llama la atención que no se registró alguna discusión previa dentro del local comercial, por lo que los interrogantes se centraron en los motivos que llevaron a la mortal agresión contra el joven, de 21 años, hasta causarle la muerte. En este ataque, ni la víctima ni su acompañante contaban con elementos para defenderse de la golpiza que terminó en este grave suceso.

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Se descartó una riña previa: hubo una actuación coordinada de los agresores

Durante la diligencia judicial, la representación de la Fiscalía rechazó la hipótesis de la defensa respecto a un homicidio preterintencional. El organismo investigador sostuvo que existió un acuerdo entre Suárez Ortiz y González Castro para agredir a la víctima de forma consciente en zonas vitales de su cuerpo. “No se presentó ninguna pelea”, enfatizó la fiscal.

Por estos hechos, varias personas fueron capturadas esa misma madrugada por las autoridades, entre ellas, Juan Carlos Suárez Ortiz, joven que también haría parte del plantel educativo del joven de 20 años - crédito Fiscalía
Juan Carlos Suárez Ortiz es otro de los señalados de haber causado la muerte a Jaime Esteban Moreno - crédito Fiscalía

Según la delegada, los procesados “se quisieron tomar la justicia por mano propia” y agregó que no existieron provocaciones de parte del joven universitario que explicaran el comportamiento de los imputados. “Nunca se evidenció que realizara una acción que llegara a este inmisericorde ataque”, sostuvo la fiscal, que se refirió a la sevicia en este ataque.

Asimismo, la investigación determinó que Moreno fue puesto en una “clara condición de inferioridad física e indefensión”. Y es que las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector y los testimonios recopilados permitieron reconstruir la secuencia del crimen, en el que se ve la forma en que el estudiante recibió toda clase de golpes por los implicados.

En un primer momento, Juan Carlos Suárez Ortiz abordó al estudiante por la espalda y le propinó un golpe en el cuello que lo hizo caer a la acera. Pese a la agresividad de la acción, la víctima no respondió y caminó junto a su amigo Juan David Cárdenas hacia el occidente de Bogotá para evitar mayores disputas y ubicar un vehículo, con el fin de irse de la zona.

crédito Sebastián Vargas Rueda / Infobae Colombia | Redes sociales
Jaime Esteban Moreno estudiaba Ingeniería de Sistemas y Computación en la Universidad de los Andres - crédito Sebastián Vargas Rueda/Infobae Colombia - suministrada a Infobae Colombia

Sin embargo, los dos acusados persiguieron al estudiante hasta alcanzarlo a los pocos metros. En este segundo acto, Ricardo Rafael González Castro, que trabajaba en la venta de comida rápida y portaba un disfraz con orejas negras registrado previamente en el establecimiento, corrió a gran velocidad hacia el lugar en donde estaba Moreno.

Golpiza a Juan Esteban Moreno fue agredido en el suelo

Según el expediente judicial presentado en el juicio, “en uno de los videos se observa que Ricardo González corre a una velocidad terrible y va a parar contra la humanidad de Jaime Alberto Moreno y lo agrede en el suelo”. Por la gravedad de las lesiones ocasionadas por estos dos hombres, que ocasionaron politraumatismos, el estudiante murió.

Cuando la víctima yacía inconsciente en el piso, Suárez Ortiz, que tenía formación en artes marciales, continuó propinándole patadas dirigidas a la cabeza y al tórax. El ataque persistió aún ante las peticiones de auxilio de Cárdenas, que solicitó de manera insistente que detuvieran las agresiones, en una súplica que no atendieron, pues la agresión continuó.

Tras el hecho, el joven fue trasladado a un centro médico de la capital, en donde los profesionales de la salud confirmaron su deceso debido a severos politraumatismos en la cara, el cráneo y el pecho. Para la Fiscalía, la contundencia de las pruebas demostró un accionar enfocado en causar la muerte del joven, que era hincha de Independiente Santa Fe.

“No es una sola caída, no es un solo golpe, es un ataque brutal y conscientemente dirigido a zona vital en estos videos. Igualmente, se observa claramente cómo Juan Carlos Suárez inicia la agresión sin provocación previa sin que Jaime Esteban haya ejecutado en el momento ningún acto que pudiese señalarse como de haber provocado una reacción”, aseveró la fiscal delegada.

¿Cuándo se conocerá el fallo condenatorio?

El despacho judicial fijó el 16 de octubre de 2026, a partir de las 3:00 p. m., como la fecha para dar a conocer el sentido del fallo; justo antes de que se cumpla el primer año por este homicidio, que fue relacionado en su momento con la muerte de Luis Andrés Colmenares, aunque las circunstancias de ese hecho, ocurrido el 31 de octubre de 2010, es distinta.

Para sustentar su pedido, el ente acusador presentó 10 testimonios, peritajes forenses y las imágenes de las cámaras de seguridad del sector de Barrios Unidos y durante la parte final de su intervención, la fiscal se dirigió a los imputados al señalar que “usted sabía que golpear a una persona de manera contundente y a una zona vital como lo era en la cabeza”.

Con ello, la representación estatal concluyó que durante los seis meses de juicio “se desvirtuó la presunción de inocencia” de ambos hombres. Ante la gravedad de las conductas y la presencia de circunstancias de menor y mayor punibilidad para el delito de homicidio agravado en calidad de coautores, la Fiscalía solicitó imponer la pena de 450 meses de prisión.

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