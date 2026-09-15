Colombia

Más de un millón de estudiantes de Colombia retomaron clases luego del terremoto del 10 de agosto, pero aún intervienen colegios afectados en Caldas

La recuperación de los centros educativos afectados incluyó valoraciones estructurales, arreglos físicos y medidas para restablecer actividades en espacios adecuados

El Ministerio de Educación realizó 159 reuniones de articulación y activó mesas con empresas, fundaciones y cooperantes para atender infraestructura, bienestar y gestión educativa - crédito Fecode
El Ministerio de Educación realizó 159 reuniones de articulación y activó mesas con empresas, fundaciones y cooperantes para atender infraestructura, bienestar y gestión educativa - crédito Fecode
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La viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media, Gledy María Foliaco, presentó el 15 de septiembre ante la comisión accidental bicameral de seguimiento a la atención a los damnificados los avances de la respuesta educativa tras el terremoto del 10 de agosto, con una magnitud de 7,4, que dejó afectaciones en 16 departamentos y 498 municipios de Colombia.

Con corte al 14 de septiembre, 1.173.130 de los 1.275.259 estudiantes cuya matrícula resultó afectada ya retomaron el servicio educativo. La cifra equivale a una recuperación del 91,99% de la matrícula impactada por la emergencia.

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La recuperación también se refleja en los establecimientos: 5.048 de las 5.537 sedes educativas afectadas ya volvieron a prestar el servicio, lo que representa el 91,17% del total. En los 16 departamentos priorizados se reportaron 30.930 casos que involucran a docentes, por afectaciones a su integridad física, daños en sus viviendas y necesidades de apoyo psicosocial y emocional.

a viceministra Gledy María Foliaco informó que 1.173.130 estudiantes retomaron el servicio educativo tras el terremoto, el 91,99% de la matrícula afectada - crédito Ministerio de Educación
a viceministra Gledy María Foliaco informó que 1.173.130 estudiantes retomaron el servicio educativo tras el terremoto, el 91,99% de la matrícula afectada - crédito Ministerio de Educación

Gledy María Foliaco anunció que la cartera pondrá en marcha, en coordinación con otras entidades, una estrategia de acompañamiento para los maestros con atención virtual permanente y personalizada. La viceministra señaló: “Nuestro propósito es estar cerca de ellos”, mientras continúa la recuperación del servicio educativo.

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Mesas con empresas, fundaciones y cooperantes

La emergencia abrió una fase de seguimiento con los territorios. A la fecha, el Ministerio de Educación realizó 159 reuniones de articulación para identificar necesidades y organizar la respuesta educativa en las zonas afectadas.

Como parte de ese proceso, la entidad convocó las mesas de Empresas y Fundaciones Unidas por Colombia. En esos encuentros participaron organizaciones, entidades públicas, empresas, universidades y cooperantes para identificar recursos, capacidades y apoyos dirigidos a las comunidades educativas.

La primera mesa abordó el aprendizaje y el bienestar. Allí se articularon apoyos psicosociales, orientaciones pedagógicas presenciales y virtuales, además de estrategias de flexibilización para proteger las trayectorias educativas de los estudiantes.

El Ministerio de Educación reportó que 5.048 de las 5.537 sedes educativas afectadas ya volvieron a prestar el servicio - crédito Gobernación de Cundinarmaca
El Ministerio de Educación reportó que 5.048 de las 5.537 sedes educativas afectadas ya volvieron a prestar el servicio - crédito Gobernación de Cundinarmaca

El grupo acordó cruzar las capacidades de universidades, fundaciones y cooperantes con las necesidades priorizadas por el Ministerio. El propósito es precisar población atendida, plazos, responsables y recursos, además de activar alianzas que permitan cubrir vacíos en los territorios.

La segunda mesa se concentró en ambientes de aprendizaje, con asuntos relacionados con infraestructura, diagnósticos, estudios, diseños, dotaciones y espacios temporales. El Ministerio informó que complementará sus datos sobre afectaciones con la información recogida por organizaciones presentes en las zonas impactadas para priorizar apoyos inmediatos y gestionar la instalación de aulas temporales.

La tercera mesa trató la gestión educativa. Las organizaciones participantes acordaron avanzar en un portafolio interinstitucional de proyectos que reúna la oferta y las capacidades disponibles para acompañar a las entidades territoriales certificadas afectadas por el sismo.

La recuperación de la infraestructura educativa incluye diagnósticos técnicos, obras y medidas para restablecer el servicio educativo en condiciones seguras - crédito Ministerio de Educación
La recuperación de la infraestructura educativa incluye diagnósticos técnicos, obras y medidas para restablecer el servicio educativo en condiciones seguras - crédito Ministerio de Educación

Intervenciones en cinco sedes de Caldas

El Ministerio de Educación inició intervenciones para recuperar sedes educativas oficiales afectadas por el terremoto, con trabajos en cuatro instituciones del departamento de Caldas y una nueva actuación programada para el martes 15 de septiembre en el municipio de Pensilvania.

Las obras se ejecutan a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE). Según informó la cartera, desde el primer día de la emergencia se desplegaron equipos técnicos para verificar las condiciones de las sedes y definir las intervenciones necesarias.

La recuperación de los colegios afectados por el terremoto consiste en diagnósticos técnicos, obras de infraestructura y medidas para restablecer el servicio educativo en condiciones seguras. La entidad señaló que aportará recursos humanos y financieros mediante la UG-FFIE, mientras coordina la respuesta con autoridades territoriales, comunidades educativas, empresas y fundaciones.

El FFIE desplegó equipos técnicos desde el primer día de la emergencia para verificar las condiciones de los colegios afectados por el sismo - crédito Alcaldía de Cali
El FFIE desplegó equipos técnicos desde el primer día de la emergencia para verificar las condiciones de los colegios afectados por el sismo - crédito Alcaldía de Cali
  • En Manzanares, la Institución Educativa Gregorio Gutiérrez González, en su sede Escuela Nueva La Rica, inició el 27 de agosto los trabajos de recuperación de la infraestructura afectada por el sismo.
  • También en Manzanares, la Institución Educativa Romeral comenzó el 31 de agosto la intervención en su sede La Unión. Las obras buscan atender los daños ocasionados por el terremoto en esa comunidad educativa.
  • En Pensilvania, la Institución Educativa La Rioja inició el 28 de agosto la recuperación de la sede Escuela Rural La Esperanza. A estas actuaciones se suma la intervención de la Concentración Escolar El Higuerón, perteneciente a la Institución Educativa Camilo Olimpo Cardona.
  • La cuarta sede con trabajos en curso está en La Victoria. La Institución Educativa Cañaveral, en su sede principal, cuenta con un contrato en ejecución desde el 24 de agosto.

La cartera indicó que los recursos disponibles respaldarán las acciones que se determinen tras las valoraciones realizadas en los establecimientos impactados. El objetivo es recuperar y mejorar los espacios donde estudiantes, docentes y personal administrativo desarrollan sus actividades.

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