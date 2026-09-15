Concejales de Bogotá exigen al Distrito respuestas ante ola de menores desaparecidos: caso de Joseph Santiago enciende las alarmas

En el Concejo de Bogotá le piden al secretario de Seguridad César Andrés Restrepo acciones - crédito @manolitosalazar/X

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La desaparición de Joseph Santiago Santamaría, un adolescente de 15 años en Bogotá, llevó a concejales de la ciudad a exigir a la Administración distrital avances concretos en la investigación y una respuesta integral ante los reportes de jóvenes perdidos. La familia bloqueó la calle 80 para reclamar información sobre la búsqueda.

A través de redes sociales se conoció que en la plenaria del Concejo capitalino del 15 de septiembre de 2026 el tema fue ampliamente debatido y se incluyó un llamado a la Alcaldía de Bogotá, liderado por el alcalde Carlos Fernando Galán.

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El concejal Andrés Barrios sostuvo que el caso de Santamaría refleja la situación de más de 234 familias de adolescentes desaparecidos en Bogotá, que aún esperan noticias de sus hijos.

También pidió a la Secretaría de Seguridad informar si cruza los reportes para detectar patrones y determinar si existen estructuras criminales involucradas.

Este fue el mensaje de Andrés Barrios sobre las desapariciones de menores en Bogotá - crédito @ABarriosBernal/X

“Una familia no debería tener que bloquear una vía para conseguir atención”, afirmó Barrios en un mensaje que publicó en su cuenta de X. El concejal señaló que la corporación ya había advertido sobre las desapariciones y el riesgo de reclutamiento de menores.

Sandra Forero pidió un debate sobre las desapariciones de jóvenes

Durante la sesión, la concejal Sandra Forero, perteneciente al Centro Democrático, compartió su preocupación por el aumento de publicaciones que solicitan ayuda para ubicar a adolescentes y jóvenes.

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Forero explicó que suele difundir en X los datos de personas reportadas como desaparecidas cuando la información procede de fuentes oficiales o de familias que solicitan apoyo. Mencionó los casos de Jenny Tatiana Navarrete y Joseph Santiago Santamaría, aunque aclaró que no tiene relación personal con ellos.

Según planteó, la repetición de estas alertas ha generado una preocupación más intensa entre los habitantes de la capital: “Lo que me está angustiando profundamente es que cada día son más los ‘divulguemos para encontrar’. Yo no veo realmente respuestas de la administración. No pretendo, secretario de seguridad, que cada trino usted me lo conteste, pero yo no veo respuestas de la administración”.

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“Puede ser que por temas de la investigación esté en proceso (...) En las dos últimas semanas, o se está haciendo muy evidente una problemática que existía, o realmente está pasando con nuestros jóvenes algo que no hemos tenido respuesta”, agregó la lideresa.

El bloqueo de la calle 80 por la búsqueda del adolescente de 15 años reabrió los reclamos ante el Distrito y motivó la propuesta de un debate en la corporación - crédito Colprensa - @RocioDussanPer/X

La cabildante afirmó que no tiene una respuesta pública suficiente por parte de la administración sobre las causas de las desapariciones ni sobre las acciones de búsqueda. También cuestionó qué factores pueden estar detrás de las salidas voluntarias de algunos jóvenes de sus hogares: “A mí me aterra pensar que esto esté siendo procesos de reclutamiento”.

Sandra Forero propuso que el Concejo de Bogotá adelante, en el corto plazo, un debate o foro con participación de las autoridades distritales, en especial el secretario de Seguridad, Cesar Restrepo, para conocer el estado de las investigaciones.

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“Y el llamado acá es que actuemos todos como Consejo, a la administración, y darle respuestas a la sociedad. Algo hay detrás de la desaparición de estos jóvenes. Y no es uno por uno. Miremos, secretario de Seguridad, el problema integralmente. Démosle respuesta a las familias y démosle respuestas en general a la sociedad”, señaló la cabildante.

El Concejo de Bogotá exige acciones en búsqueda de menores desaparecidos

El presidente de la corporación distrital, Papo Amín, invitó a Forero a presentar una proposición formal para agendar la discusión. En la misma sesión, el concejal Edward Arias también se unió al llamado y, adicionalmente, señaló que empresas como TransMilenio deben establecer acciones para localizar a los menores.

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“Joseph Santiago Santamaría, de 15 años, lleva 5 días desaparecido tras salir del colegio. Es inaceptable que a su familia le digan que acceder a las cámaras puede tardar 15 días: en la búsqueda de un menor, cada hora cuenta. @TransMilenio @PoliciaBogota, actúen ya (sic)”, publicó en X Arias.

Peticiones de concejales de Bogotá al Distrito de Bogotá sobre la búsqueda de menores de edad desaparecidos - crédito @EdwardArias_/X - @MariaClaraName/X

Además, la concejal María Clara Name se unió a la conversación en redes sociales y compartió un mensaje con las cifras oficiales que ha emitido la Alcaldía de Bogotá a lo largo del 2026.

“Entre enero y septiembre de 2026, 294 menores fueron reportados como desaparecidos. De ellos, 162 ya fueron encontrados, pero 19 aún no regresan a casa. Le pedimos a @PoliciaBogota y a @SeguridadBOG redoblar la búsqueda, ampliar aún más la difusión de las alertas e investigar cada caso hasta encontrar a cada menor. No podemos descartar ninguna hipótesis: trata de personas, reclutamiento u otras formas de vulneración de derechos (sic)”, posteó Name.

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