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James Rodríguez y los mundiales: pasó de ser una estrella inesperada en 2014 a una actuación discreta en 2026

Aunque el colombiano marcó época con el combinado nacional en las Copas de la FIFA, tuvo un declive desde su primera actuación por los problemas físicos y de rendimiento

James Rodríguez
James Rodríguez lideró a Colombia en los mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Norteamérica 2026 - crédito Colprensa
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La historia de James Rodríguez con la selección Colombia terminó el martes 15 de septiembre, cuando anunció públicamente su retiro del combinado mayor después de 15 años en la plantilla y marcar una época en su historia, pues su talento y liderazgo llevaron al equipo a muchas cosas.

Uno de esos resultados fueron las participaciones de la Tricolor en los mundiales; luego del regreso del combinado nacional a los certámenes de la FIFA, después de 16 años de ausencia, el cucuteño hizo parte de esa generación que puso a todo el planeta a hablar sobre los cafeteros.

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La historia de James Rodríguez en las Copas del Mundo también tuvo muchos contrastes, así como conoció la gloria y la alegría de ser toda una estrella, sufrió por las actuaciones discretas, críticas y un final discreto con la camiseta amarilla, que también dieron el empujón al retiro.

Brasil 2014: el nacimiento de una estrella

Luego de 16 años, la Tricolor volvió a una Copa del Mundo con una generación que creció bajo el mando del entonces técnico José Néstor Pekerman, que integró un equipo cuya base era la campeona del Sudamericano Sub-20 de 2005, combinada con algunos hombres experimentados y jóvenes promesas.

Entre los juveniles que destacaron de ese equipo que fue a Brasil 2014, James Rodríguez terminó como el líder de la selección Colombia, que perdió a la figura de Falcao García por lesión y era la última aparición de dos hombres veteranos: Mario Alberto Yepes y Farid Mondragón.

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JAMES ROFRIGUEZ GOLEADOR DEL MUNDIAL DE BRASIL 2014 (4)
El Mundial de Brasil 2014 fue la mejor presentación de la selección Colombia en una copa del mundo - Colprensa

James se llevó a los cafeteros al hombro y aportó seis goles en cinco partidos, terminó como goleador del Mundial y el Premio Puskás de la FIFA, en enero de 2015, por aquel ‘golazo’ de volea frente a Uruguay en octavos de final, con un disparo desde afuera del área que bajó de pecho, remató con pierna izquierda y el balón entró con un rebote en el palo superior.

Esa selección Colombia llegó a cuartos de final, se despidió por todo lo alto de los hinchas y dejó claro que iniciaba una época con el volante al frente de la plantilla, en lo que parecía ser un ascenso rumbo a ser de los mejores de todos los tiempos en el planeta.

Rusia 2018: las lesiones golpearon todo

La selección Colombia llegó a su segunda Copa del Mundo consecutiva en Rusia 2018, cuando la plantilla de Pekerman tenía mayor madurez; ahora con Falcao como su líder y acompañado de un James Rodríguez (que no se sentía bien en el Real Madrid, por eso salió a préstamo al Bayern Múnich).

Sin embargo, a James lo persiguió desde ese momento el fantasma de las lesiones, el mismo que provocó su irregularidad a nivel de clubes, y de cara al certamen de la FIFA llegó bajo dudas de cuál sería su actuación; también apareció el nombre de Juan Fernando Quintero.

James Rodríguez y Falcao García, dos de las figuras de la selección Colombia en Rusia 2018 - crédito Sergio Pérez/REUTERS
James Rodríguez y Falcao García, dos de las figuras de la selección Colombia en Rusia 2018 - crédito Sergio Pérez/REUTERS

El mejor partido del mediocampista fue frente a Polonia, por sus dos asistencias en la goleada 3-0, cuyo encuentro es recordado por la anotación de Falcao, la única en los mundiales, y le permitió al combinado nacional dar el paso clave para avanzar a los octavos de final.

Por desgracia, en aquel encuentro frente a Inglaterra, James se quedó en la tribuna por una molestia física, sufrió los 120 minutos como cualquier aficionado y tuvo el dolor de no apoyar a sus compañeros en la cancha por la eliminación, la cual también significó la despedida de José Pekerman de la Tricolor, el que fue su mentor durante seis años.

Norteamérica 2026: el final por la puerta de atrás

Ocho años después de la aparición en Rusia y cuatro tras el fracaso para llegar a Qatar 2022, la selección Colombia reapareció en escena con el Mundial 2026, el primero en tres países, de 48 participantes y a la que llegó con un James marcado por las polémicas por su rendimiento y el mejor jugador de la Copa América 2024.

James Rodríguez llegó a la Copa del Mundo bajo críticas por la falta de minutos, la confianza ciega del entrenador Néstor Lorenzo y con la presión de repetir lo que hizo en Brasil 2014, más allá de que ya tenía 35 años y varias miradas se encontraban en su compañero, Luis Díaz.

James Rodríguez se retiró de la selección Colombia con la última imagen de la eliminación en el Mundial 2026 - crédito Agustín Marcarián/REUTERS
James Rodríguez se retiró de la selección Colombia con la última imagen de la eliminación en el Mundial 2026 - crédito Agustín Marcarián/REUTERS

Al final, el volante no realizó ningún gol ni asistencia, fue titular en los cinco compromisos y no alcanzó los 90 minutos, al punto de que fue sustituido por Juan Fernando Quintero en los octavos contra Suiza antes del final del tiempo reglamentario, por lo que tampoco participó en los penales.

Con aquel partido el 7 de julio de 2026, se terminó la etapa de James en los mundiales con 13 encuentros, seis anotaciones, cuatro asistencias y los premios como goleador en Brasil 2014 y el Premio Puskás de la FIFA.

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