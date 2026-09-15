Luis Díaz y figuras de Colombia reaccionan a la despedida de James Rodríguez de la selección: “Gracias por mostrarnos el camino”

James Rodríguez anunció su retiro de la Selección Colombia después de más de una década como uno de sus principales referentes -crédito Marco Bello/REUTERS/ Ashtin Barker/AP Foto/Luisa González/REUTERS

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La despedida de James Rodríguez de la selección Colombia provocó una cadena de mensajes de admiración entre varios de sus compañeros y futbolistas que compartieron vestuario con él. Luis Díaz, Juan Fernando Quintero, Jhon Arias, Juan Guillermo Cuadrado, Richard Ríos, Luis Suárez y Kevin Castaño fueron algunos de los jugadores que reaccionaron al anuncio.

James comunicó el martes 15 de septiembre de 2026 que cerraba su ciclo con la Tricolor después de más de una década. En su mensaje recordó los mundiales, los goles, las victorias y las derrotas que marcaron su trayectoria, además del orgullo que sintió al portar la camiseta número 10 y la cinta de capitán.

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“Tuve el honor de llevar la camiseta número 10 y también la cinta de capitán. Siempre intenté hacerlo con respeto, con responsabilidad y entendiendo lo que significaba representar a Colombia. Hubo días buenos y otros muy difíciles, pero nunca dejé de sentir orgullo por esos colores”, expresó.

Este fue el mensaje de despeida del colombiano del cuadro "Cafetero"-crédito @jamesdrodriguez/X

El mediocampista aseguró que se marcha con tranquilidad porque entregó todo por el equipo nacional. También agradeció a sus compañeros, entrenadores, cuerpos técnicos, familiares y aficionados, y destacó especialmente a sus hijos, Salomé y Samuel, quienes, según explicó, fueron una fuente de fuerza durante los momentos más difíciles.

Uno de los mensajes más emotivos fue el de Luis Díaz, quien publicó en Instagram una serie de fotografías junto al ahora exintegrante de la selección. El atacante del Bayern Munich recordó que durante años soñó con compartir cancha con James y que ese deseo terminó convirtiéndose en una experiencia mucho más importante: jugar a su lado y llamarlo compañero.

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“Durante mucho tiempo te vi jugar y soñé con algún día poder compartir una cancha contigo. Lo veía como uno de esos sueños que uno guarda desde lejos, sin saber si algún día se van a cumplir. Y la vida terminó regalándome algo todavía más especial: no solo jugar contigo, sino poder llamarte compañero y defender juntos la camiseta de nuestra Selección”, escribió Díaz.

Luis Díaz agradeció a James por sus enseñanzas y destacó el legado que deja en el equipo nacional -crédito luisdiaz19_/Instagram

“Lucho” agradeció los consejos y las enseñanzas recibidas, y resaltó el legado que deja James. Además, cerró su mensaje con una frase que apunta al futuro de la Tricolor: “Eres un crack y siempre lo vas a ser. Te quiero mucho. Que Dios te bendiga siempre en todo lo que viene”.

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James respondió al Guajiro con afecto y confianza: “Luchito Gracias, orgulloso de lo que eres y en lo que te has convertido, muchas veces te lo he dicho y lo sabes. Te quiero Luchito la selección queda en buenas manos”.

Juan Fernando Quintero, compañero de James desde las categorías juveniles y uno de los jugadores que heredó la camiseta 10, también compartió un mensaje: “Gracias por todo los momentos juntos !! Es un placer a ver compartido con vos tantos años !! Te quiero hermano, se feliz”.

Las demás reacciones mantuvieron el tono de reconocimiento. Jhon Arias escribió: “Gracias por todo CRACK, por mostrarnos el camino y soñar juntos, orgulloso de todo lo vivido ”. Juan Guillermo Cuadrado lo llamó “Mi 10 leyenda histórico”, mientras Richard Ríos publicó: “Gracias por tanto GENIO“.

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Juan Fernando Quintero recordó los años que compartió con James desde las categorías juveniles hasta la Selección Colombia -crédito jamesrodriguez10/Instagram

Luis Suárez, delantero del Sporting CP, destacó su aporte al país: “Gracias por hacernos crecer y dejar el nombre de nuestro país en alto! Gracias leyenda“. Kevin Castaño, por su parte, le agradeció por su liderazgo: “Gracias por todo, capitán. Gracias por tanto, genio”.

La salida de James deja una trayectoria respaldada por cifras y reconocimientos. Con Colombia disputó 131 partidos, registro que lo ubica como el jugador con más apariciones en la historia de la selección. Además, suma 31 goles, la mayor cifra para un mediocampista del combinado nacional, y más de 40 asistencias, una marca que ningún otro futbolista colombiano ha alcanzado.

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En las eliminatorias mundialistas también aparece como máximo goleador y asistidor histórico de Colombia, con 14 tantos y 14 pases decisivos. Su legado incluye, además, la Bota de Oro del Mundial de Brasil 2014, el Premio Puskás por su anotación ante Uruguay en los octavos de final de esa Copa del Mundo y una actuación que lo convirtió en una de las figuras más recordadas del torneo.