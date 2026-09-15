Icetex amplió la convocatoria de créditos educativos 2026-2 y reabrió apoyos de sostenimiento: conozca los requisitos

La prórroga del Icetex busca dar más tiempo a los aspirantes para completar requisitos y apoyar a estudiantes afectados por el terremoto del 10 de agosto - crédito Icetex

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El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) amplió hasta el 30 de septiembre la convocatoria de crédito educativo 2026-2 para programas de pregrado en Colombia y para los procesos de renovación, con el fin de dar más tiempo a los aspirantes para completar los requisitos y brindar apoyo a estudiantes afectados por el terremoto del 10 de agosto.

La extensión de dos semanas abarca a quienes ya tienen una solicitud de crédito en trámite y a los estudiantes que aún no han iniciado el proceso. La entidad indicó que el nuevo plazo busca ampliar las posibilidades de acceso a la educación superior en todas las regiones del país.

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El presidente del Icetex, Richard Caicedo, señaló en un comunicado de la entidad que la medida contempla una atención especial para los territorios impactados por la emergencia nacional: “Extendemos los plazos del calendario de la convocatoria 2026-2 para que existan mayores posibilidades de acceso a la educación superior”.

La convocatoria 2026-2 del Icetex incluye créditos de mediano plazo con esquemas de pago 30%-70% y 40%-60% para educación superior - crédito Icetex

Los aspirantes tendrán más tiempo para presentar los documentos requeridos y firmar las garantías que habilitan los desembolsos destinados al pago de matrícula o sostenimiento. La convocatoria también cubre a estudiantes que pagaron el semestre con recursos propios, pues el Icetex reembolsará el monto correspondiente una vez que el crédito sea aprobado.

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Las modalidades disponibles en la convocatoria 2026-2

La convocatoria para el segundo semestre de 2026 incluye líneas de crédito de mediano plazo. Estos planes permiten que el estudiante pague una parte de la obligación mientras cursa sus estudios y el saldo restante después de obtener el título.

El esquema contempla alternativas de pago de 30%-70% y 40%-60%. En la primera, el beneficiario reembolsa el 30% durante la carrera y el 70% tras la graduación; en la segunda, los porcentajes se distribuyen en 40% durante los estudios y 60% al finalizar el programa.

El Icetex mantuvo hasta el 30 de septiembre la solicitud del crédito de sostenimiento para estudiantes de universidades públicas y privadas - crédito Icetex

Los estudiantes matriculados en universidades públicas o privadas que necesiten recursos para gastos vinculados con su formación tienen hasta el 30 de septiembre para solicitar el crédito de sostenimiento, de acuerdo con la información entregada por el Icetex.

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También se mantienen disponibles hasta el 25 de septiembre las líneas de financiación para programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (Etdh), así como para educación continuada. Estas alternativas cubren diplomados, certificaciones en áreas de conocimiento y capacitaciones en una segunda lengua.

Las personas interesadas deben ingresar al sitio web del Icetex, consultar la sección “Créditos educativos” y elegir el plan de financiación que se ajuste a su necesidad. Luego deben diligenciar el formulario de inscripción y completar las etapas exigidas por la entidad.

Las líneas de financiación del Icetex para ETDH y educación continuada seguirán disponibles hasta el 25 de septiembre para diplomados, certificaciones y segunda lengua - crédito Sofía Toscano/Colprensa

El regreso del sostenimiento para estudiantes de universidades privadas

El Icetex informó que los estudiantes de instituciones de educación superior privadas vuelven a contar con la opción de solicitar crédito de sostenimiento para cubrir gastos de manutención durante su etapa universitaria.

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La línea denominada Plan de Apoyo y Bienestar vuelve a incluir una modalidad dirigida a estudiantes de educación superior privada. Según la información suministrada, este crédito había dejado de estar disponible para ese grupo durante dos años y ahora retorna a la convocatoria nacional.

El préstamo puede otorgar hasta cuatro salarios mínimos legales vigentes por semestre. Los recursos se giran directamente a la cuenta del estudiante y pueden destinarse a libros, conexión a internet, dispositivos electrónicos, transporte, alojamiento, alimentación y otros gastos de la vida universitaria.

La modalidad establece que el beneficiario reembolsa el 30% del crédito mientras estudia y el 70% restante después de graduarse. El apoyo está dirigido a estudiantes de pregrado de universidades públicas y privadas, incluidos quienes cursan programas de medicina en el país.

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El crédito de sostenimiento del Icetex puede otorgar hasta cuatro salarios mínimos por semestre para cubrir libros, internet, transporte, alojamiento y alimentación - crédito Icetex

Caicedo sostuvo que el crédito busca atender necesidades económicas de quienes estudian en ambos tipos de instituciones: “Se trata de un apoyo que ayuda a cubrir los gastos de necesidades que tiene cualquier estudiante de educación superior, sin distinción de estar matriculado en una universidad pública o privada”.

La información sobre el Plan de Apoyo y Bienestar indica que su etapa de inscripción cerrará el 15 de septiembre. No obstante, la ampliación general de la convocatoria 2026-2 fijó el 30 de septiembre como fecha límite para los créditos de sostenimiento, por lo que los interesados deberán revisar las condiciones de la línea seleccionada antes de presentar su solicitud.

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Requisitos y alerta por intermediarios

La adjudicación del crédito de sostenimiento estará sujeta al cumplimiento de requisitos y a la disponibilidad de recursos. Entre las condiciones mencionadas se encuentran estar matriculado en una institución de educación superior pública o privada del país, tener nacionalidad colombiana y contar con un deudor solidario aprobado.

El Plan de Apoyo y Bienestar del Icetex volvió a ofrecer crédito de sostenimiento para estudiantes de universidades privadas después de dos años - crédito Icetex

Quienes tengan otra obligación vigente o previa con el Icetex deberán haber pagado al menos el 50% de esa deuda para aspirar a una nueva financiación. La entidad no detalló otros requisitos aplicables a cada línea de la convocatoria.

Además, el Icetex indicó que todos sus trámites son gratuitos y deben realizarse directamente, sin intermediarios. Las personas que conozcan casos de tramitadores pueden reportarlos al correo denunciatramitadores@icetex.gov.co.

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