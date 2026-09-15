Colombia

Fiscalía imputó a Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, por caso de corrupción: habría ejercido control sobre contrataciones

El ente de control consignó que el señalado presuntamente realizó actuaciones indebidas sin ser servidor público en el Área Metropolitana de Medellín. El familiar del exalcalde de la capital antioqueña se declaró inocente

El expediente incluye contratos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí por cerca de $18.000 millones y una hipótesis de comisiones superiores a $3.200 millones - crédito Miguel Andrés Quintero Calle/LinkedIn
El expediente incluye contratos con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí por cerca de $18.000 millones y una hipótesis de comisiones superiores a $3.200 millones - crédito Miguel Andrés Quintero Calle/LinkedIn
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La Fiscalía General de la Nación confirmó la imputación de cargos contra Miguel Quintero Calle. Tras una audiencia del 15 de septiembre de 2026, la entidad señaló la presunta responsabilidad del señalado en un entramado de corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante la alcaldía de su hermano, Daniel Quintero.

“Los elementos materiales probatorios indican que Miguel Andrés Quintero Calle, como particular, habría ordenado favorecer con la contratación al cuerpo de bomberos a cambio del 15% de los recursos entregados”, informó el ente acusador.

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“En estos hechos también habrían participado Álvaro Alonso Villada García, Vanessa Álvarez Restrepo y Sebastián de Dios Ortega Urán, que fueron imputados, según su posible responsabilidad individual, por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación”.

En consecuencia, la institución anunció que solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario contra Quintero Calle y dicha petición de detención preventiva se dirigirá únicamente contra el señalado, de acuerdo con la información oficial.

La audiencia para definir la petición de la Fiscalía quedó programada para el miércoles 16 de septiembre, a las 2:00 p. m. De la misma manera, se conoció que Quintero Calle se declaró inocente y no aceptó los cargos al cierre de la diligencia.

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