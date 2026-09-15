Video | Así fue la llegada de James Rodríguez a Bogotá con Atlético Nacional: se espera que debute ante Internacional en El Campín

Este es el momento en el que James Rodríguez llega a Bogotá, por primera vez, haciendo parte de la nómina de convocados de Atlético Nacional - crédito @erikx_19/X

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James Rodríguez llegó a Bogotá por primera vez como jugador de Atlético Nacional. El volante arribó en la tarde de este martes 15 de septiembre, procedente de Medellín, ciudad en la que el conjunto verdolaga oficia como local antes de sus partidos como visitante.

Atlético Nacional enfrentará a Internacional de Bogotá el miércoles 16 de septiembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín, desde las 8:30 p. m.

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Como confirmó Infobae Colombia en la noche del lunes 14 de septiembre, el mediocampista colombiano recibió su primera convocatoria oficial por parte del cuerpo técnico encabezado por Lucas González. Según pudo conocer este medio, el entrenador tiene previsto que James debute ante el conjunto bogotano.

Esa decisión podría modificarse según el desarrollo del partido. Hasta la tarde de este martes 15 de septiembre, la intención era que James Rodríguez sumara sus primeros minutos como jugador de Atlético Nacional en el principal escenario deportivo de la capital colombiana.

James Rodríguez saliendo de la sede de Guarné, donde entrena Atlético Nacional, rumbo a la ciudad de Bogotá este martes 15 de septiembre - crédito @naiconaloficial/X

¿Cómo fue la llegada de James Rodríguez con Atlético Nacional a Bogotá?

Fue poco lo que se pudo ver de James Rodríguez tras la llegada de Atlético Nacional a Bogotá. Como se observa en el video que acompaña esta nota, el volante avanzó rápidamente por un pasillo ubicado a la salida del aeropuerto El Dorado, rumbo al bus que trasladó a la delegación al hotel de concentración.

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James apenas levantó la mano con el pulgar arriba, en el tradicional gesto de “todo bien”, para saludar a los aficionados que llegaron al lugar con la intención de acercarse al jugador.

También se vio a otros futbolistas incluidos en la convocatoria de Atlético Nacional. Franco Armani saludó de forma más cercana a algunos hinchas y se tomó fotografías con ellos. Juan Manuel Rengifo y el lateral derecho Andrés Felipe Román también atendieron a los aficionados.

El anuncio oficial de Atlético Nacional sobre la primera convocatoria de James Rodríguez con el club - crédito @nacionaloficial/Instagram

Alfredo Morelos fue otro de los jugadores que atrajo las miradas. El delantero llegó a Bogotá con gafas rojas y la camiseta de presentación del equipo, de color verde oscuro. Los hinchas le pidieron fotos y el jugador accedió.

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Lucas González, entrenador del equipo, cerró el grupo de la delegación de Atlético Nacional que abordó el bus rumbo al hotel de concentración en Bogotá. González, nacido en la capital colombiana, también firmó autógrafos para los aficionados.

La convocatoria oficial de Atlético Nacional, con la primera inclusión de James Rodríguez, para entrenar a Internacional de Bogotá - crédito Atlético Nacional

Refuerzo de seguridad para la llegada de James Rodríguez a Bogotá

Como informó el periodista Felipe Sierra, Atlético Nacional notificó el lunes 14 de septiembre a Internacional de Bogotá sobre la llegada de James Rodríguez a la ciudad. El aviso permitió preparar un esquema de seguridad acorde con la expectativa que genera el futbolista, quien cuenta con más de 40 millones de seguidores en sus redes sociales y es uno de los jugadores más reconocidos del país.

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Hubo un refuerzo de seguridad respecto del habitual para la llegada de Atlético Nacional a Bogotá. Según Win Sports, el club cuenta con la mayor cantidad de hinchas en Colombia, lo que genera una alta expectativa cuando visita ciudades en las que no juega con frecuencia, como la capital.

Por ese motivo, la Policía Nacional dispuso de más uniformados en los alrededores del aeropuerto El Dorado para acompañar la llegada de la delegación.

Para la noche de este 15 de septiembre está previsto un banderazo de los hinchas de Atlético Nacional en las inmediaciones del Hotel Hilton Bogotá, donde se concentrará el club antioqueño antes del partido ante Internacional de Bogotá.

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El encuentro también representa una oportunidad para que Atlético Nacional acerque a James Rodríguez a su nueva afición fuera de Medellín. La expectativa por su posible estreno creció desde que el club confirmó la convocatoria. El cuerpo técnico definirá en el estadio si el mediocampista está en condiciones de ingresar.