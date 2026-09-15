Norma Nivia y Mateo Varela confirmaron que se casarán y revelaron detalles de la fecha

Un año de amor para Norma Nivia y Mateo Varela, la pareja elige Indonesia para su aniversario - crédito @normaniviag/ Instagram - cortesía Canal RCN

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Norma Nivia y Mateo Varela revelaron nuevos detalles sobre sus planes de matrimonio, meses después de que el creador de contenido le propusiera matrimonio a la actriz durante un viaje que realizaron juntos a Japón.

La pareja respondió una de las preguntas más frecuentes de sus seguidores y confirmó que ya definió el año en que espera llegar al altar.

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La conversación se dio en una dinámica de preguntas y respuestas publicada en redes sociales. Mateo Varela se encontraba en un supermercado cuando decidió grabar el momento junto a su prometida. Entre las inquietudes que recibieron apareció una sobre la fecha de la boda, un tema que había despertado curiosidad entre quienes siguen su relación.

Norma Nivia fue la encargada de responder. “No, fecha no tenemos, pero año sí: 2027”, afirmó. Varela reaccionó entre risas y expresó nervios ante la revelación: “Por ahora solo vamos a decir eso… Ay, qué nervios”.

La actriz confirmó que la boda está prevista para 2027, aunque aún no hay una fecha exacta - crédito @normaniviag/ Instagram

El anuncio confirmó que ambos ya fijaron un horizonte para la boda, aunque el lugar, el día, el tipo de ceremonia y la lista de invitados permanecen en reserva. La pareja ha preferido compartir algunos momentos de su relación a través de sus plataformas digitales, pero no ha dado mayores detalles sobre la organización del evento.

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La boda será el siguiente capítulo de una relación que se hizo pública hace cerca de un año. Norma Nivia y Mateo Varela compartieron viajes, planes cotidianos y distintos momentos de su convivencia con sus comunidades en redes sociales, donde han recibido mensajes de apoyo desde que confirmaron su vínculo.

La relación avanzó hacia el compromiso durante un viaje a Japón. En junio de 2026, Varela eligió Tokio para hacerle la propuesta de matrimonio a la actriz, que aceptó casarse con él. Las imágenes de ese momento circularon en las redes de ambos y marcaron una nueva etapa para la pareja.

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La pareja ha compartido parte de su convivencia y sus viajes en redes sociales - crédito @mateo_varela/ Instagram

Mateo Varela le propuso matrimonio a Norma Nivia en Tokio en junio de 2026. El viaje incluyó recorridos y contenidos que compartieron con sus seguidores, pero la propuesta ocupó el centro de las publicaciones por la reacción de la actriz y la decisión de formalizar la relación. Nivia y Varela también han hablado de la convivencia que mantienen desde hace algunos meses. Ese paso, según han mostrado en redes, les permitió acompañarse en sus rutinas y sostener una relación más cercana antes de decidir que querían llegar al altar.

La actriz ha desarrollado su carrera en producciones televisivas y otros proyectos del entretenimiento colombiano. Varela, por su parte, ha construido una presencia digital ligada a contenidos de entretenimiento y a la interacción con sus seguidores. Ambos han convertido sus redes en un espacio para documentar parte de sus experiencias como pareja.

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La confirmación de la boda para 2027 respondió a una de las preguntas más frecuentes de sus seguidores - crédito Canal RCN

La confirmación de 2027 como año de la boda despejó una de las dudas que más se repetían entre quienes siguen a la pareja. Aunque la respuesta fue breve, dejó claro que el matrimonio ya está contemplado dentro de sus planes y que la falta de una fecha concreta no representa un cambio en esa decisión.

Hasta ahora, no han informado si la ceremonia se realizará en Colombia o en otro país. Tampoco han indicado si optarán por una celebración íntima o por un evento más amplio, ni han revelado si Japón, escenario de la propuesta, tendrá algún papel dentro de la boda.

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“Fecha no tenemos, pero año sí: 2027”, resumió Norma Nivia al responder sobre el enlace. La frase fue suficiente para que sus seguidores reaccionaran al anuncio y recordaran el compromiso que ambos compartieron durante su viaje por Asia.

Norma Nivia y Mateo Varela continuarán con los preparativos mientras comparten momentos de su relación - crédito cortesía del Canal RCN

Los próximos meses estarán marcados por la preparación del matrimonio y por los proyectos personales de cada uno. Mientras avanzan en esa organización, Nivia y Varela continúan compartiendo fragmentos de su vida en común.