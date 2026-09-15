Colombia

Policía rescató a dos hermanos de 2 y 5 años que pedían ayuda desde la ventana de una vivienda en Bogotá: habrían estado solos y sin comida

De acuerdo con las autoridades, los menores habrían permanecido solos desde la noche anterior al rescate. La intervención se produjo después de que vecinos del barrio La Fragua alertaran la situación

Los niños, de dos y cinco años, fueron encontrados sin compañía adulta en una casa del barrio La Fragua, luego de que residentes alertaran a la Metropolitana, que ingresó con apoyo comunitario - crédito Policía Nacional
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La Policía Nacional rescató a dos hermanos de 2 y 5 años que pedían ayuda desde la ventana de una vivienda en el barrio La Fragua, en la localidad de Antonio Nariño, en el sur de Bogotá. Según las primeras indagaciones, los menores habrían permanecido solos desde la noche anterior al rescate y no habrían recibido alimentos durante las últimas horas, según informaron las autoridades el 15 de septiembre.

El caso llegó a conocimiento de la Policía Metropolitana de Bogotá tras el llamado de habitantes del sector, que advirtieron que los niños estaban sobre una ventana del primer piso y buscaban ayuda. Los uniformados acudieron al inmueble y, con el apoyo de la comunidad, lograron entrar.

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Los menores estaban bajo llave y sin la supervisión de un adulto

Cuando los agentes ingresaron a la vivienda, hallaron a los dos niños sin el acompañamiento de una persona adulta responsable. La información preliminar señala que la madre de los menores presuntamente había salido de la residencia desde la noche anterior al rescate.

El teniente coronel Manuel Ricardo Saavedra Mojica, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales, explicó que “los menores de edad se encontraban sobre una ventana a un primer piso, donde pedían ayuda. Con la colaboración de los ciudadanos del sector se logró ingresar al inmueble”.

La Seccional de Protección y Servicios Especiales informó que ha intervenido en decenas de casos con menores sin cuidado de adultos o en situaciones de riesgo, y reiteró que la ciudadanía puede llamar al 123 o al 141 - crédito Policía Nacional

Las autoridades establecieron de manera preliminar que los hermanos habrían quedado bajo llave. La Policía indicó que las circunstancias del caso son materia de verificación por parte de las entidades competentes, que deberán establecer las responsabilidades a las que haya lugar.

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La vivienda presentaba condiciones inadecuadas de higiene

Durante la intervención, los uniformados observaron que el inmueble tenía condiciones inadecuadas de higiene. Además, constataron que los niños no habían recibido alimentación, de acuerdo con el reporte divulgado por la institución.

La Policía no precisó cuántas horas permanecieron los menores dentro de la vivienda ni entregó información sobre el estado de salud en el que fueron encontrados. Tampoco informó si la madre ya fue ubicada tras la alerta de la comunidad.

Ante la situación, los agentes retiraron a los niños del inmueble para proteger su integridad. Luego activaron la ruta de atención para casos de posible vulneración de derechos de menores de edad.

La Policía Nacional rescató en La Fragua, en el sur de Bogotá, a dos hermanos de dos y cinco años que pedían ayuda desde la ventana de una vivienda - crédito Policía Nacional
La Policía Nacional rescató en La Fragua, en el sur de Bogotá, a dos hermanos de dos y cinco años que pedían ayuda desde la ventana de una vivienda - crédito Policía Nacional

Los hermanos fueron puestos a disposición de la autoridad administrativa competente. De acuerdo con la información entregada por la Policía, fueron trasladados a un centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), donde comenzó el proceso de restablecimiento de sus derechos.

La Policía reportó 75 rescates por presunto abandono en 2026

El caso de La Fragua se suma a otros procedimientos atendidos en 2026 por las autoridades en Bogotá. La Seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana reportó que, en lo corrido de 2026, rescató a 75 niños, niñas y adolescentes en presunto estado de abandono.

La cifra incluye intervenciones en las que la Policía identificó a menores sin el cuidado de adultos o en circunstancias que podían comprometer su bienestar. En cada caso, las autoridades deben activar mecanismos de protección y trasladar la situación a las entidades responsables de definir las medidas para los niños y sus familias.

Saavedra Mojica indicó que el objetivo del procedimiento fue garantizar la protección inmediata de los dos hermanos hallados en La Fragua: “Con el propósito de garantizar la integridad de los niños, se procedió a retirarlos del lugar y activar la ruta de atención integral”.

Rescatan a dos menores indígenas en estado de abandono en Bogotá - crédito Policía Metropolitana de Bogotá
La Policía Metropolitana de Bogotá reportó 75 rescates de niños, niñas y adolescentes en presunto estado de abandono en lo corrido de 2026 - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

Las autoridades pidieron reportar posibles vulneraciones de derechos sobre menores de edad

La Policía Metropolitana de Bogotá pidió a la ciudadanía informar de forma inmediata cualquier hecho que pueda poner en riesgo a niños, niñas o adolescentes. La institución recordó que los reportes pueden realizarse a través de la línea de emergencias 123.

También está disponible la línea 141 del Icbf, destinada a recibir alertas relacionadas con posibles vulneraciones de derechos de menores de edad. Las autoridades insistieron en que los llamados oportunos de vecinos y testigos permiten intervenir antes de que las situaciones deriven en consecuencias mayores.

En este caso, el aviso de residentes de La Fragua permitió que una patrulla llegara hasta la vivienda y retirara a los hermanos. Los menores quedaron bajo protección institucional mientras avanza el procedimiento administrativo que definirá las medidas para garantizar sus derechos.

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