Luis Díaz sería baja en la convocatoria de la selección Colombia para los partidos amistosos: esta podría ser la razón

Luis Díaz se perdería con la selección Colombia el inicio del nuevo proceso rumbo al Mundial 2030 - crédito Albert Gea/REUTERS

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La selección Colombia está lista para tomar un nuevo rumbo en su historia, con la convocatoria que saldrá el jueves 17 de septiembre de 2026 para los amistosos de preparación del 26 de septiembre al 6 de octubre, cuando se verá con México, Perú y Paraguay para el proceso camino a la Copa Mundial 2030.

Al retiro de James Rodríguez se le sumaría la baja de Luis Díaz, atacante que es una de las figuras más destacadas de la Tricolor en los últimos años, pero que decepcionó no solo en la Copa Mundial de la FIFA 2026, sino en el inicio de la temporada con el Bayern Múnich por bajo rendimiento.

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Queda por saber cuál sería el reemplazo del guajiro, pues el técnico Néstor Lorenzo también debe analizar quién tomará el puesto de James en Colombia, en la que deja su rol de volante creativo y capitán después de 15 años defendiendo los colores del combinado nacional.

“Lucho no va a venir”

El extremo de 29 años no pasa por su mejor momento en los últimos meses, pues la expectativa con la que venía después de la temporada pasada terminó en nada por sus actuaciones en el Mundial 2026 y durante las primeras jornadas de la Bundesliga y la Champions.

Según el periodista Juan Felipe Cadavid, la selección Colombia no convocaría a Luis Díaz por su bajo rendimiento en las últimas semanas, con el objetivo de no arriesgarlo en los tres encuentros amistosos en Estados Unidos, donde la Tricolor necesita ganar para recuperar la confianza de los hinchas.

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Luis Díaz no juega con Colombia desde la eliminación en el Mundial 2026 ante Suiza, en el empate sin goles en Vancouver por octavos de final - crédito Albert Gea/REUTERS

El comunicador, durante el programa La FM Más Fútbol, mencionó que la decisión se dio por una conversación con el entrenador Néstor Lorenzo, pues su grupo de colaboradores reconoció que no lo veían en su mejor forma y era un riesgo el llamado, así que le darán esos días para que descanse y se prepare de la mejor manera.

“Lucho no va a venir a los partidos de selección Colombia de ahorita septiembre y octubre. Es una decisión tomada con el cuerpo técnico, que le dijo: ‘Vaya y empiece la temporada, póngase a punto y, cuando ya lo necesitemos, viene otra vez’”, afirmó Cadavid.

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Luis Díaz volvería a la selección Colombia en noviembre contra Chile, dependiendo de su rendimiento con Bayern Múnich - crédito Paul Childs/REUTERS

De esta manera, será la primera vez en tres años que se pierde un llamado al combinado nacional, siendo la última vez en 2023, cuando una lesión de rodilla lo sacó de los encuentros de marzo de ese año frente a Corea del Sur y Japón, cuando era parte del club inglés Liverpool.

James Rodríguez le dijo adiós a la Tricolor

De otro lado, el mundo del fútbol se sacudió con la noticia del retiro de James Rodríguez de la selección Colombia, luego de 15 años con el combinado mayor y marcar una época con el equipo en tres mundiales, cinco Copas América y cuatro eliminatorias, además de 42 amistosos.

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“Después de muchos años, muchos partidos, muchas alegrías y también momentos duros, siento que llegó el momento de cerrar una de las etapas más importantes de mi vida: mi camino con la Selección Colombia. Vestir esa camiseta fue un sueño, pero también una responsabilidad enorme”, mencionó James en su video de despedida.

Este fue el mensaje de despeida del colombiano del cuadro "Cafetero"-crédito @jamesdrodriguez/X

El volante añadió que “cada vez que entré a una cancha, entendí que no jugaba solamente por mí. Jugaba por mi familia, por mis compañeros, por millones de colombianos que soñaban con todos nosotros. Tuve la fortuna de vivir momentos que jamás imaginé: mundiales, goles, noches inolvidables, victorias que nos hicieron creer y derrotas que nos hicieron aún más fuertes. Todo eso me marcó a mí para siempre”.

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“Desde que llegué a la Selección tuve un pensamiento muy claro: que el día que me fuera pudiera sentir que dejaba esta camiseta más arriba de como la encontré. Quería aportar, quería dejar huella, ayudar a que Colombia creyera que podía competir contra cualquiera. Hoy, mirando el camino recorrido, siento que lo conseguí. No fue solamente mío, fue de una generación completa, de muchos compañeros y de todo un país que volvió a soñar en grande”, señaló en su video, donde recopiló sus destacados momentos con el seleccionado nacional.