La Liga colombiana se ‘rajó’: es la segunda donde menos se corre en América, según ranking de la CIES

Los jugadores de la Liga BetPlay 2026 son los segundos que menos corren entre las que pertenecen al continente de América - crédito @JuniorClubSA/X

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Los futbolistas de la Liga BetPlay Dimayor recorren en promedio 8,94 kilómetros por cada 90 minutos (tiempo reglamentario), el segundo registro más bajo entre las 10 principales ligas de América analizadas por el Observatorio de Fútbol del Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES) con datos de SkillCorner, empresa de datos deportivos con IA. Solo la Liga 1 de Perú, con 8,87 kilómetros, aparece por debajo del torneo colombiano.

La medición ubica a la competencia colombiana en el noveno lugar continental, lejos de la Major League Soccer (MLS), que encabeza el escalafón con 10 kilómetros por jugador cada 90 minutos.

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Major League Soccer (MLS): 10 kilómetros. Liga AUF de Uruguay: 9,77 kilómetros. Liga de Primera de Chile: 9,71 kilómetros. Primera División de Argentina: 9,61 kilómetros. Liga MX de México: 9,54 kilómetros. Brasileirão de Brasil: 9,52 kilómetros. Copa de Primera de Paraguay: 9,49 kilómetros. Liga Pro de Ecuador: 9,09 kilómetros. Liga BetPlay Dimayor de Colombia: 8,94 kilómetros. Liga 1 de Perú: 8,87 kilómetros.

El parámetro mide el recorrido total de los jugadores y no determina por sí solo el nivel técnico de una competencia. Aun así, ofrece un indicador sobre el ritmo, la frecuencia de desplazamientos y las demandas físicas que plantea cada campeonato. La diferencia entre Colombia y la MLS es de 1,06 kilómetros por futbolista cada 90 minutos.

El ranking completo de la liga con los jugadores que más corren del continente de América - crédito @cies_football/Instagram

El dato se suma a la baja distancia a alta intensidad

El resultado coincide con otro informe del CIES sobre recorridos a alta velocidad. En esa clasificación, la Liga BetPlay quedó octava en América, con 575 metros por jugador a velocidades superiores a los 20 kilómetros por hora, frente a los 750 metros de la MLS.

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El 5 de agosto de 2026, el preparador físico Hernando Arias señaló en diálogo con Blu Radio que la cifra expone una distancia relevante frente a los torneos de mayor ritmo, aunque advirtió que el volumen de carrera no basta para establecer la calidad de una liga: “Si uno terminó de ver el Mundial y al otro día vio un partido de la liga colombiana, la diferencia en la velocidad de competencia es enorme”.

Arias agregó que importa tanto la cantidad de metros como la zona del campo en la que se producen las acciones de máxima exigencia. Las aceleraciones, las presiones y los retornos defensivos en el último tercio pueden incidir más en el desarrollo de un partido que el kilometraje acumulado en sectores alejados de las áreas.

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El fútbol colombiano queda por debajo de nueve competencias continentales en kilómetros recorridos por futbolista - crédito Colprensa

Los datos de SkillCorner se construyen a partir de un sistema automatizado de seguimiento que estima los movimientos de los futbolistas, incluso cuando no aparecen en el encuadre de una cámara. La empresa asegura que su metodología permite comparar métricas físicas entre jugadores, equipos y campeonatos bajo criterios homogéneos.

El tiempo efectivo limita la continuidad de los partidos

El bajo recorrido también puede relacionarse con la cantidad de minutos en los que la pelota permanece en juego. En la segunda fecha de la Liga BetPlay de 2026, el promedio de tiempo efectivo fue de 52 minutos y 58 segundos, según estadísticas de 365Scores. Deportes Tolima y Alianza FC llegaron a 60 minutos y 27 segundos, mientras que Águilas Doradas y Deportivo Pasto apenas alcanzaron 46 minutos y 21 segundos.

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Las interrupciones por faltas, discusiones, demoras en reanudaciones, revisiones arbitrales, atención médica y sustituciones reducen el tiempo de juego continuo. Menos secuencias sostenidas con el balón en movimiento pueden reducir las oportunidades de presionar, correr transiciones y sostener esfuerzos repetidos.

Carlos Antonio Vélez cuestionó el perfil físico del torneo

El debate tomó fuerza tras los regresos de James y Cuadrado al fútbol colombiano. El analista y periodista deportivo Carlos Antonio Vélez cuestionó que los clubes privilegien contrataciones de futbolistas veteranos en una época que, según su visión, exige mayor despliegue físico.

“Hoy se impone el juego físico, correr, ida y vuelta, explosión, intensidad, presión, rápida recuperación del balón y protagonistas aptos para hacer todo y de todo”, escribió Vélez en una publicación en su cuenta de X. También sostuvo que el fútbol colombiano se aleja de las exigencias de las principales ligas: “Cada día nos alejamos más del fútbol que se juega hoy en el mundo”.

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Carlos Antonio Vélez criticó la llegada de jugadores veteranos a la Liga BetPlay porque aportan poco a la calidad del campeonato - crédito @velezfutbol/X

El nuevo informe del CIES no resuelve esa discusión, pero entrega una referencia cuantitativa: la Liga BetPlay tiene por delante a Perú y queda a más de un kilómetro de distancia del promedio de recorrido que registra la MLS.