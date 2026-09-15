Santiago Cruz reveló por qué convertirse en padre lo llevó a hablar sobre sus adicciones: “Estaba liberando a mis hijos de esas cargas”

Santiago Cruz reveló que habló de sus adicciones para liberar a sus hijos de esas cargas - crédito prensa Santiago Cruz

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Santiago Cruz contó que durante años tuvo dudas antes de hacer pública su lucha contra las adicciones, un proceso de rehabilitación que inició hace dos décadas y que, según explicó, terminó por asumir desde la convicción de que su testimonio podía acompañar a otras personas.

El cantante habló con Infobae Colombia sobre los temores que enfrentó al exponer una parte de su vida que había mantenido en reserva, en la antesala del lanzamiento de su álbum Fragmentos.

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El músico aseguró que no se arrepiente de haber puesto el tema sobre la mesa, aunque reconoció que la decisión estuvo atravesada por la incertidumbre. “No me arrepentí, pero sí tuve dudas, claro que sí, muchas, muchas, durante mucho tiempo. ¿Será que soy vocal sobre esto, hablo de esto, no hablo de esto?”, relató.

Santiago Cruz reflexionó sobre el impacto que puede tener el silencio frente a las adicciones - crédito Santiago Cruz prensa

Para Santiago Cruz, el silencio alrededor de asuntos personales como las adicciones puede profundizar el malestar. “Creo que es parte de nuestro problema como sociedad, es que hay cosas de las que no hablamos. Cosas que es mejor borrarlas debajo del tapete, porque de esto es mejor no hablar. Y uno por eso se enferma, hermano. Entonces, hay que hablarlo”, sostuvo.

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El artista explicó que su decisión también estuvo ligada a su rol como padre. Afirmó que trabajar en sus propios conflictos puede tener un efecto sobre las generaciones de su familia y permitir que sus hijos no carguen con asuntos no resueltos. “Yo entendí que al yo tramitar esto y al hablar de esto y al gestionar esto, también estaba liberando a mis hijos de esas cargas”, dijo.

“Soy un convencido de eso, que si tú trabajas en ti, tú estás limpiando de alguna manera el clan, tanto hacia arriba, a tus padres, como hacia abajo, a tus hijos”, agregó. En ese punto, lanzó una reflexión sobre lo que considera el costo de ocultar los problemas: “El secreto, el escondido, el subrepticio es una mierda, perdón, es una vaina que contamina un montón”, dijo a Infobae.

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El músico explicó que decidió hablar de su proceso también por su responsabilidad como padre - crédito @santicruz/ Instagram

La terapia grupal le mostró que compartir una historia puede ayudar a otros

Cruz recordó que durante su rehabilitación encontró un apoyo relevante en las sesiones colectivas. Escuchar las experiencias de otras personas, explicó, le permitió entender que no estaba solo ni debía asumir el lugar de “villano” dentro de su propia historia.

“A mí me parecía muy útil la terapia grupal. Cuando tú oyes a otra persona hablar de su proceso, te inspira un montón. Primero no te sientes solo, no te sientes un villano, vas entendiendo un poquito más la situación que estás viviendo y te sientes inspirado”, expresó.

Esa experiencia le dio otra dimensión a la posibilidad de hablar públicamente sobre sus excesos y su recuperación. El músico afirmó que comenzó a pensar que su relato podía servirle a alguien que atravesara una situación similar. “Compartir tu historia le puede servir a alguien”, señaló.

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Santiago Cruz consideró que su experiencia puede aportar a quienes atraviesan procesos parecidos - crédito cortesía Paola España Comunicaciones

En su conversación con Infobae Colombia, el intérprete sostuvo que decidió reconocer “las esquinas no tan divertidas” y “las oscuras” de su vida sin pretender dar lecciones. Su propósito, indicó, es que quienes se identifiquen con sus vivencias puedan encontrar elementos que les resulten útiles.

“Alguien va a oír, leer o ver esta nota y va a decir: ‘Claro, yo estoy sintiendo eso, yo he pasado por eso’. A ver, ¿qué hizo este man para salir de ahí? ¿Qué ha hecho este man para comprender ese proceso? ¿Qué de eso me puede ayudar a mí? Yo creo que eso es muy valioso”, afirmó.

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Un encuentro en Chapinero reforzó su decisión de hablar de las adicciones

El cantante relató una situación que, para él, confirmó el alcance que puede tener hablar con franqueza sobre una experiencia personal. Ocurrió después de una cena con el actor Variel Sánchez en una parrilla uruguaya de Chapinero, en Bogotá.

Mientras esperaba su vehículo, un trabajador del servicio de estacionamiento se acercó con timidez para contarle sobre sus propias adicciones y el proceso que atravesaba. Cruz consideró que esa conversación solo fue posible porque el joven ya lo había escuchado referirse públicamente a su recuperación.

“Porque me ha visto hablar a mí de eso, se sintió cómodo de venir a hablar conmigo sobre el tema. Y eso me pareció glorioso”, contó. El músico dijo que intercambiaron puntos de vista y que el joven le agradeció el diálogo.

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Santiago Cruz explicó por qué considera importante visibilizar los procesos personales de recuperación - crédito Cortesía Andrés Alvarado/Paola España Comunicaciones

“Si yo no soy vocal de mi proceso y no cuento mi proceso, el tipo, ¿cómo hubiera sabido que se podía aproximar a mí y hablar de ese tema? De pronto no lo puede hacer con nadie, de pronto no se siente con la libertad, con la tranquilidad de hablar con su primo, tío, papá, mamá, lo que sea, con un terapeuta”, planteó.

El artista ya había abordado el asunto en Diciembre otra vez, el libro que publicó en septiembre de 2021. Allí dedicó un capítulo a su vínculo con las adicciones. “Fue difícil escribirlo, pero no sabes lo liberador. Solté un montón de cosas que tenía encima”, recordó.

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Fragmentos reúne la vulnerabilidad, la paternidad y el duelo por su padre

La exposición de esas experiencias personales también atraviesa Fragmentos, el nuevo disco de Santiago Cruz, que llegará después de la publicación de tres sencillos el 16 de septiembre del 2026. El cantante definió el álbum como un trabajo sobre la fragilidad, las grietas y la posibilidad de avanzar aun en medio de los quiebres.

“Fragmentos es un álbum que celebra la vulnerabilidad, celebra la fragilidad, celebra el tener grietas, el estar roto y el seguir avanzando a pesar de estar roto”, explicó. También dijo que el repertorio aborda la ausencia ajena y la posibilidad de la propia ausencia.

Uno de los temas del álbum, Donde quiera que estés, nació de una conversación imaginaria con su padre, fallecido en diciembre de 2002. La canción fue publicada el 21 de julio, fecha en la que habría cumplido 75 años. El artista relató que su padre no llegó a conocer su carrera musical, a su esposa ni a sus hijos. Por eso, eligió contarle aspectos de su vida familiar antes que los logros profesionales. “Quería decirle: ‘Ey, me casé, tengo dos hijos, el menor es igualito a ti’”, recordó durante la entrevista.

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Santiago Cruz escribió una carta musical para contarle a su padre cómo cambió su vida en más de 20 años - crédito Santiago Cruz

El cantante confesó que la canción funcionó como una carta para su padre después de más de 20 años, en donde le cuenta que ahora es padre e incluso que el equipo Deportes Tolima ha quedado tres veces campeón desde que murió.

La cercanía con la edad a la que murió su padre abrió otro proceso emocional y lo inspiró a escribir la canción. “Él murió de 51 años. Yo este año cumplí 50”, explicó. Ese momento lo llevó a realizar distintos ejercicios terapéuticos y personales para trabajar el duelo, la paternidad y el miedo.