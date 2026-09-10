Colombia

⁠Karol G rompió el protocolo de sus conciertos y bailó con las encargadas de seguridad: una de las funcionarias perdió su empleo, pero le agradeció en redes

Kayla, la mujer de seguridad, contó que trabajaba cerca del escenario cuando la cantante la sorprendió con un abrazo durante el espectáculo realizado en El Paso, Texas

La cantante colombiana se acercó a Kayla mientras interpretaba “Tu perfume” en El Paso, Texas, y compartió con ella un momento que se volvió viral - crédito @princesskayhello/ TikTok

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Karol G se acercó a una trabajadora de seguridad durante uno de sus conciertos en El Paso, Texas, y bailó con ella al ritmo de Tu perfume, un momento que quedó registrado en video y se difundió en redes sociales.

La artista colombiana caminaba por uno de los pasillos laterales del recinto, rumbo a la zona de la piscina instalada cerca del escenario, cuando se encontró con varias mujeres del equipo de seguridad vestidas de azul.

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Mientras interpretaba la canción, Karol G se aproximó a una de las trabajadoras, la abrazó y comenzó a saltar y cantar con ella. El gesto ocurrió ante la mirada del público que estaba cerca de la zona y generó reacciones entre los asistentes, quienes compartieron las imágenes en plataformas digitales.

La joven, identificada en redes sociales como Kayla, relató después cómo vivió el encuentro con la cantante. En un video dirigido a sus nuevos seguidores, contó que había sido contratada para trabajar durante el conciertocon una agencia de empleos temporales con presencia en El Paso y San Antonio.

Karol G bailó con una trabajadora de seguridad en su concierto - crédito montaje REUTERS/Mario Anzuoni - @g_team_kg @ princesskayhello / TikTok
Karol G bailó con una trabajadora de seguridad en su concierto - crédito montaje REUTERS/Mario Anzuoni - @g_team_kg @ princesskayhello / TikTok

Kayla explicó que acudió a la segunda fecha del espectáculo, en el que también participó Becky G. Según contó, conocía la música de ambas artistas, aunque tenía una cercanía especial con la intérprete de Mayores.

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“Quienes ya me seguían quizá saben que me gustan Karol G y Becky G, pero algunas personas sí saben que amo a Becky G. Literalmente crecí con Becky G”, afirmó. Sobre Karol G, dijo que había descubierto su música años atrás y que le parecía “súper linda”.

La joven relató que sabía que debía trabajar cerca de las artistas, aunque nunca imaginó que protagonizaría uno de los videos más comentados de la noche. “Sabía que iba a estar cerca de Karol G y Becky G, pero no sabía que ella me iba a abrazar”, expresó.

Kayla trabajaba junto a su esposa, quien también aparece en algunas imágenes del momento y llevaba lentes. Ambas cumplían labores de seguridad cerca del recorrido de Karol G entre los sectores del escenario. La joven recordó que una de las trabajadoras del equipo la abrazó antes del encuentro con la cantante, hecho que ya la había emocionado.

Karol G abrazó a la joven mientras interpretaba “Tu perfume” - crédito captura de pantalla redes sociales
Karol G abrazó a la joven mientras interpretaba “Tu perfume” - crédito captura de pantalla redes sociales

Sin embargo, el instante que se viralizó llegó cuando Karol G pasó frente a ella mientras cantaba Tu perfume. En el video se observa a la artista acercarse, rodearla con los brazos y acompañarla en un breve baile. Kayla también respondió al gesto con abrazos, saltos y la letra de la canción. “Deberían haber visto mi cara. Bueno, sí la vieron. No puedo dejar de hablar de eso”, comentó al referirse a las grabaciones que circularon después del concierto.

La joven agradeció a las personas que la buscaron en redes y le enviaron los videos desde diferentes ángulos. “Estoy muy feliz y muy abrumada”, dijo. También aseguró que no pudo dormir después del evento porque seguía pensando en todo lo que había ocurrido.

Kayla aseguró que perdió el empleo tras el momento viral

En su relato, Kayla afirmó que considera que fue retirada de su puesto de trabajo tras abrazar a Karol G y salir del sector que le habían asignado. Según su versión, las normas indicaban que los trabajadores no podían bailar, grabar ni abandonar su lugar durante el concierto.

“Creo que me despidieron por abrazarla, porque técnicamente no debía moverme”, afirmó. También explicó que grabó algunos momentos durante la jornada y que un superior le pidió eliminar los archivos de su teléfono, incluso de la carpeta de elementos eliminados recientemente.

La joven afirmó que perdió su empleo después de que el video se hiciera viral - crédito REUTERS/Mario Anzuoni
La joven afirmó que perdió su empleo después de que el video se hiciera viral - crédito REUTERS/Mario Anzuoni

Más allá de la situación laboral, Kayla describió el encuentro con Karol G como una experiencia que tuvo un impacto emocional importante. Contó que desde hace un tiempo enfrenta dificultades relacionadas con su salud mental y que la noche del concierto le dio un momento de alegría.

“Esa noche me puso en un estado de ánimo feliz y lleno de alegría”, aseguró. La joven agregó que había pedido a Dios vivir una experiencia así y que se siente agradecida por la atención que recibió luego de que el video se hiciera viral.

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