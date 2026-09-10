Este es el empresario colombiano que estaría detrás de la posible venta del club español Eldense al astro argentino Lionel Messi

Juan Carlos Trujillo controla el 100% de las acciones del Eldense y es la pieza central de la venta del club-crédito @jktrujillo78/Instagram

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Lionel Messi está a punto de comprar el Eldense en una operación por más de 10 millones de euros que lo convertiría en propietario de un club del fútbol profesional español, y el empresario colombiano Juan Carlos Trujillo aparece como la pieza central del acuerdo porque hoy controla el 100% de las acciones de la entidad.

Según El País Cali, el campeón del mundo argentino alcanzó un principio de acuerdo para adquirir el club de Elda, en la provincia de Alicante, que compite en la segunda división española. La operación todavía requiere trámites y autorizaciones ante las instancias competentes en España.

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El dato central es este: si la negociación se concreta, Messi pasará a ser dueño del Eldense mediante la compra total de sus acciones al actual propietario, Juan Carlos Trujillo, el empresario colombiano que quedó al frente de la institución después de su adquisición en octubre de 2025.

El monto previsto supera los 10 millones de euros, una cifra alta para un equipo de la segunda categoría española y que vuelve más visible una negociación que ya instaló al club en el centro de la atención mediática. La relevancia del movimiento también está en el salto que implicaría para el futbolista fuera de la cancha.

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La venta depende del empresario colombiano que controla el club desde 2025

El Eldense recuperó hace poco su lugar en el fútbol profesional, un contexto que vuelve relevante una operación por más de 10 millones de euros-crédito @jktrujillo78/Instagram

Trujillo lidera TH Soluciones Group, la compañía que compró el Eldense en octubre del año pasado. Desde entonces figura como propietario del equipo con sede en Elda, de modo que será él quien venda las acciones al entorno del futbolista argentino si se completa el proceso.

La historia del empresario en el fútbol no empezó en España. En Colombia, el dirigente es conocido por su vínculo con Llaneros FC, club de la Liga BetPlay del que ha sido presidente y representante legal.

Bajo su gestión, Llaneros consiguió el ascenso a la primera división del fútbol colombiano en 2024. Ese antecedente consolidó su perfil como dirigente y explica su presencia en proyectos ligados a clubes de distintos mercados, hasta quedar involucrado en una de las operaciones más resonantes del fútbol europeo en este periodo.

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El Eldense, por su parte, había recuperado hace poco su lugar en el fútbol profesional después de varios años fuera de las principales categorías. Esa condición vuelve todavía más llamativa una venta por una cifra de este tamaño.

Para Messi sería su primera relación directa con un club profesional en España

Messi ya mantiene una relación con la UE Cornellà, pero el Eldense le daría una presencia institucional y comercial distinta en el fútbol español-crédito Paul Beaty/AP Foto

La eventual compra del Eldense ampliaría el papel de Messi como empresario del fútbol. El argentino ya mantiene una relación con la UE Cornellà, un club catalán que milita en categorías inferiores del fútbol español.

La diferencia es que el Eldense le abriría una puerta distinta: sería su primera vinculación directa con un club del fútbol profesional en España. Ese cambio de escala no solo modificaría su presencia en la estructura del negocio, sino también la dimensión institucional del proyecto.

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La llegada del siete veces ganador del Balón de Oro como propietario podría alterar tanto el frente deportivo como el comercial de una entidad que busca afirmarse en la segunda división. El principio de acuerdo ya existe, aunque el cierre de la operación sigue sujeto a los pasos regulatorios pendientes en España.