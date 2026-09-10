Colombia

Beba de la Cruz le respondió a Alexa Torrex y desmintió que esté enamorada de la comediante: “Si hay algo de lo que me arrepiento es de ese beso”

La creadora de contenido y exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ salió al paso de las declaraciones de su excompañera, quien aseguró en un programa de entretenimiento que Beba estaría enamorada de ella

La casa de los famosos Colombia - Beba - Tebi Bernal - Alexa Torrex
Beba se refirió al beso con Alexa Torrex en el 'reality' y desmintió que esté enamorada de ella - crédito cortesía Canal RCN
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Beba de la Cruz rechazó en el programa Buen día Colombia la afirmación de Alexa Torrex de que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia estaría enamorada de ella, y calificó la situación como una estrategia para mantenerse en la polémica pública.

El episodio que encendió la discusión ocurrió semanas antes, cuando Torrex habló en el programa Tamo en vivo con la panelista Yaya Muñoz y reveló que desde los 16 años siente atracción por las mujeres y que nunca ha formalizado una relación con ninguna.

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En ese contexto, señaló directamente a su excompañera de La Casa de los Famosos Colombia: “Siempre me han atraído las mujeres como Beba, ejemplo”, dijo la cucuteña. Torrex recordó el beso que ambas protagonizaron dentro de la casa y sostuvo que el momento tuvo un trasfondo real.

Y agregó: “Pues ella me buscó el beso y yo se lo di. Desde ahí siento que hay como una química, una conexión”, afirmó ante Yaya Muñoz. La cantante también atribuyó la actitud distante de su excompañera a una supuesta negativa a reconocer sus propios sentimientos.

La cucuteña, una de las figuras más polémicas de la tercera temporada del reality, reveló que entre ella y su excompañera existe "una química, una conexión" - crédito Tik Tok

El argumento que más revuelo generó fue la interpretación que Torrex hizo de la conducta pública de De la Cruz. “Ella a través de su mala cara y de cómo contesta, pues demuestra lo que siempre he venido pensando, que es que está enamorada de mí”, sostuvo la cucuteña. Cuando Yaya Muñoz le preguntó si el matrimonio de Beba era el factor que impedía que reconociera esa atracción, Torrex respondió: “Exacto”.

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Beba de la Cruz desmintió el enamoramiento y señaló el beso como un arrepentimiento

De la Cruz respondió con contundencia en Buen día Colombia. Descartó cualquier atracción hacia Torrex y subrayó que el beso del reality fue un error. “Si hay algo de lo que yo me arrepiento en mis veintiocho años de vida fue de ese beso”, dijo. Aclaró que ocurrió en un contexto de exceso de alcohol y que de ninguna manera implica lo que su excompañera sugirió.

La creadora de contenido también rechazó el argumento de que la incomodidad que demuestra sería una señal de enamoramiento. Señaló que tiene esposo y que, en el hipotético caso de que le gustaran las mujeres, Torrex no sería el tipo de persona que elegiría. “Claramente, Alexa no sería jamás y nunca el tipo de mujer que me gustaría a mí”, afirmó ante el programa.

La convivencia se tensó aún más cuando Alexa Torrex y Beba protagonizaron un enfrentamiento en el reality. Ambas se acusaron de “ridículas”, “desleales” y “oportunistas” - crédito cortesía Canal RCN
Beba de la Cruz desmintió que esté enamorada de Alexa Torrex tras las declaraciones de la comediante - crédito cortesía Canal RCN

Más allá de la respuesta puntual, De la Cruz enmarcó la situación en un patrón de conducta. Describió a Torrex como alguien que necesita la polémica para mantenerse visible: “Hay personas que creen que en el medio, para mantenerse vigentes, tienen que estar metidos en polémica día tras día, semana tras semana”, señaló. Aclaró que ella prefiere mantenerse al margen de ese tipo de exposición.

Beba confirmó que sigue siendo amiga de Valentino, aunque cada uno retomó su vida

La otra polémica que Torrex habría alimentado es la supuesta distancia entre De la Cruz y su compañero de reality Valentino. Beba respondió en el mismo espacio que la amistad continúa, pero que la dinámica cambió de forma natural. “Valentino tiene su vida. Yo tengo la mía”, explicó.

Según contó De la Cruz, el alejamiento visible en redes sociales se debe a que Valentino inició una relación sentimental. Dijo que él ya lo había dado a conocer públicamente, aunque no en televisión, por lo que no consideró estar revelando nada nuevo.

Beba y Valentino recibieron el poder de reorganizar los cuartos Calma y Tormenta tras la elección de los líderes de la semana en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía Canal RCN
Beba y Valentino recibieron el poder de reorganizar los cuartos Calma y Tormenta tras la elección de los líderes de la semana en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía Canal RCN

“Él está en una relación y está en esa luna de miel”, explicó. En ese contexto, la dinámica entre ambos mutó: “Beba pasó al plano de amiga. Pero el novio está por encima, ¿me entiendes? Normal”, afirmó.

La exparticipante también apuntó contra la lógica con la que el público la juzga en ambas direcciones. Cuando ella y Valentino aparecían juntos, la acusaban de ser conveniente o de usarlo. Ahora que no comparten tanto espacio público, la señalan como mala amiga. “La gente habla porque quiere hablar”, resumió.

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