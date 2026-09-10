Colombia

Fuerte pelea entre el representante Jorge Tovar, hijo de ‘Jorge 40′, y la senadora Aida Avella en el Congreso: “Cobarde”

Las diferencias se expusieron durante el debate del Presupuesto General de la Nación en las Comisiones Económicas del legislativo

Pelea entre Jorge Tovar y Aida Avella en el Congreso - crédito Captura de Video X

Guardar

El Congreso de la República de Colombia fue escenario de una nueva discusión acalorada entre los parlamentarios. El más reciente se registró entre la senadora Aida Avella (Pacto Histórico) y el representante a la Cámara Jorge Rodrigo Tovar Vélez, adscrito a una de las curules de paz.

El fuerte intercambio de palabras se presentó en el cierre de la sesión de las Comisiones Económicas del legislativo, realizada el miércoles 9 de septiembre de 2026, que discute el monto final del Presupuesto General de la Nación que regirá en el año 2027.

PUBLICIDAD

En un video difundido en redes sociales, ambos legisladores expusieron públicamente sus diferencias, tanto que su desacuerdo escaló en tono en medio del debate por su posición frente a los impuestos del país.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

En el filme, se observa como Jorge Rodrigo Tovar Vélez llama “cobarde” a la senadora opositora, misma palabra que fue replicada por Avella en tono eufórico. Tras el desencuentro, los dos congresistas tomaron caminos separados y salieron del recinto.

El polémico momento generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. En su mayoría, varios internautas se solidarizaron con la senadora del Pacto Histórico, al rememorar que fue una de las víctimas del conflicto armado en Colombia.

PUBLICIDAD

Así mismo, cuestionaron el comportamiento de Jorge Rodrigo Tovar Vélez, que es reconocido por ser el hijo del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, conocido como alias Jorge 40.

La votación fue clara: 47 votos en contra frente a 32 a favor, la ponencia de Aida Avella no continuó en el Senado - crédito @SenadoGovCo/X
La votación fue clara: 47 votos en contra frente a 32 a favor, la ponencia de Aida Avella no continuó en el Senado - crédito @SenadoGovCo/X

Día de las Víctimas

Esta no es la primera vez que Avella y Tovar Vélez exponen sus diferencias en el Congreso. Durante la sesión del Congreso en Pleno del 9 de abril de 2025, donde se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto, la senadora del Pacto Histórico rechazó que Tovar presidiera la jornada en su condición de primer vicepresidente de la Cámara.

En ese contexto, la senadora afirmó que “no tenía presentación” que él la liderara y lo señaló como “hijo de un victimario”, en alusión a ‘Jorge 40′.

Incluso, cuestionó que en el orden del día de esa jornada estaba contemplado un punto en el que Tovar Vélez hiciera una intervención en representación de las víctimas, por lo que propuso el cambio de interlocutor.

“Hoy es el Día de las Víctimas y encuentro en el orden del día unas palabras de una persona que no nos representa a las víctimas. Yo quisiera pedir que, en cambio de él (Rodrigo Tovar), esté la segunda vicepresidenta, que ha sido una víctima (Lina Garrido), porque no tiene presentación, señor presidente, que en este día en el cual vamos a hacerle un homenaje a las víctimas, una persona que es hijo de un victimario nos presida”, explicó la congresista del Pacto Histórico.

Jorge Rodrigo Tovar consolidó su papel en el Congreso pese a críticas por su origen familiar y su gestión - crédito Colprensa
Jorge Rodrigo Tovar consolidó su papel en el Congreso pese a críticas por su origen familiar y su gestión - crédito Colprensa

A esta postura se sumó la senadora María José Pizarro, quien respaldó el argumento señalando la contradicción simbólica que, a su juicio, representaba la dirección de Tovar en esa fecha específica.

Tovar Vélez respondió que tenía derecho a participar en la plenaria porque ocupa una de las curules de paz (Citrep) reservadas constitucionalmente para víctimas. “Yo estaba ahí porque las víctimas me eligieron”, expresó Tovar en diálogo con Blu Radio.

Especificó que “fueron dos voces de rechazo, entre más de 15 congresistas de todos los partidos políticos, de todas las bancadas, que salieron a respaldar que yo estuviera ahí, a exigirles respeto a las dos senadoras”.

Desde varios sectores políticos rechazaron los cuestionamientos de Avella, al considerarlo como una discriminación inaceptable por “nexos de sangre”.

A su vez, ratificó su condición como víctima del conflicto armado. “Fui desplazado por la violencia. Porque me tocó irme al exilio. Porque familiares estuvieron secuestrados por la guerrilla y me asesinaron familiares, uno de ellos, Sergio Tovar Pupo, un 24 de diciembre, en Valledupar. Es que si eso no me hace víctima, ¿qué es la victimización en este país? Lo que sucedió ayer fue una revictimización de estas dos senadoras en contra de una víctima del conflicto armado”, testificó.

Temas Relacionados

Aida AvellaJorge TovarCongreso de ColombiaPelea en el CongresoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Polvo del Sahara pasaría por el Caribe colombiano entre el 10 y el 12 de septiembre, según alerta del Ideam

La entidad anticipó un episodio habitual en esta época, con presencia concentrada sobre aguas del norte, y descartó cambios relevantes en el material particulado del país, salvo una afectación leve en La Guajira

Polvo del Sahara pasaría por el Caribe colombiano entre el 10 y el 12 de septiembre, según alerta del Ideam

Colombia empató sin goles ante Portugal en el Mundial Sub-20 Femenino de Polonia en Łódź: la Tricolor jugará su clasificación ante Corea del Norte

El equipo dirigido por Carlos Paniagua buscó por todos los medios la victoria ante las lusas, pero el arco se cerró gracias a la actuación de la portera Nair Pina, y ahora buscará un triunfo ante el combinado asiático

Colombia empató sin goles ante Portugal en el Mundial Sub-20 Femenino de Polonia en Łódź: la Tricolor jugará su clasificación ante Corea del Norte

Gustavo Petro reveló reunión con Claudia López y anunció una ‘Alianza por la Vida’: “Hora de la máxima unidad ante la antidemocracia”

El exmandatario publicó una imagen junto a la exalcaldesa de Bogotá, impulsó la Alianza por la Vida y planteó metas territoriales y electorales para los comicios regionales de 2027

Gustavo Petro reveló reunión con Claudia López y anunció una ‘Alianza por la Vida’: “Hora de la máxima unidad ante la antidemocracia”

La Flip y organizaciones sociales piden garantías para la libertad de prensa al Gobierno de De la Espriella: “Han profundizado la autocensura”

La Fundación para la Libertad de Prensa indicó que, en promedio, un periodista recibió amenazas cada dos días en el país durante los últimos cuatro años. Además, se señaló que algunas prácticas por parte del Gobierno nacional podrían ser consideradas como “censura indirecta”

La Flip y organizaciones sociales piden garantías para la libertad de prensa al Gobierno de De la Espriella: “Han profundizado la autocensura”

Bayern Múnich vs. F. K. Bodø/Glimt en vivo HOY Champions League: Luis Díaz confirmado como titular en el Allianz Arena

El futbolista colombiano jugará por segundo año consecutivo la Liga de Campeones de Europa con la camiseta del equipo alemán y su primer partido será ante uno de los equipos revelación de la temporada pasada

Bayern Múnich vs. F. K. Bodø/Glimt en vivo HOY Champions League: Luis Díaz confirmado como titular en el Allianz Arena
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Ana del Castillo reveló preocupante molestia durante sus primeros días de embarazo: “Me dicen que esto es solo el inicio”

Ana del Castillo reveló preocupante molestia durante sus primeros días de embarazo: “Me dicen que esto es solo el inicio”

Ella es Emma, la mujer que tiene los senos más grandes de Colombia: es talla 46K

⁠Karol G rompió el protocolo de sus conciertos y bailó con las encargadas de seguridad: una de las funcionarias perdió su empleo, pero le agradeció en redes

Así fue la boda de Carolina Manrique, la expareja de Francisco Bolívar: habría desatado la crisis mental del actor de ‘Sin senos no hay paraíso’

⁠Dekko reapareció en redes sociales tras la muerte de su hijo y reveló cómo sobrelleva el luto: “No hay que tener rabia con Dios”

Deportes

Colombia empató sin goles ante Portugal en el Mundial Sub-20 Femenino de Polonia en Łódź: la Tricolor jugará su clasificación ante Corea del Norte

Colombia empató sin goles ante Portugal en el Mundial Sub-20 Femenino de Polonia en Łódź: la Tricolor jugará su clasificación ante Corea del Norte

Juan Guillermo Cuadrado estaría negociando su llegada a Millonarios, según confirmó un periodista

Este es el empresario colombiano que estaría detrás de la posible venta del club español Eldense al astro argentino Lionel Messi

Millonarios vs. Deportivo Cali - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico añejo en El Campín

Bayern Múnich vs. F. K. Bodø/Glimt en vivo HOY Champions League: Luis Díaz confirmado como titular en el Allianz Arena