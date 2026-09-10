Fuerte pelea entre el representante Jorge Tovar, hijo de ‘Jorge 40′, y la senadora Aida Avella en el Congreso: “Cobarde”

Pelea entre Jorge Tovar y Aida Avella en el Congreso - crédito Captura de Video X

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El Congreso de la República de Colombia fue escenario de una nueva discusión acalorada entre los parlamentarios. El más reciente se registró entre la senadora Aida Avella (Pacto Histórico) y el representante a la Cámara Jorge Rodrigo Tovar Vélez, adscrito a una de las curules de paz.

El fuerte intercambio de palabras se presentó en el cierre de la sesión de las Comisiones Económicas del legislativo, realizada el miércoles 9 de septiembre de 2026, que discute el monto final del Presupuesto General de la Nación que regirá en el año 2027.

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En un video difundido en redes sociales, ambos legisladores expusieron públicamente sus diferencias, tanto que su desacuerdo escaló en tono en medio del debate por su posición frente a los impuestos del país.

- crédito Colprensa

En el filme, se observa como Jorge Rodrigo Tovar Vélez llama “cobarde” a la senadora opositora, misma palabra que fue replicada por Avella en tono eufórico. Tras el desencuentro, los dos congresistas tomaron caminos separados y salieron del recinto.

El polémico momento generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. En su mayoría, varios internautas se solidarizaron con la senadora del Pacto Histórico, al rememorar que fue una de las víctimas del conflicto armado en Colombia.

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Así mismo, cuestionaron el comportamiento de Jorge Rodrigo Tovar Vélez, que es reconocido por ser el hijo del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, conocido como alias Jorge 40.

La votación fue clara: 47 votos en contra frente a 32 a favor, la ponencia de Aida Avella no continuó en el Senado - crédito @SenadoGovCo/X

Día de las Víctimas

Esta no es la primera vez que Avella y Tovar Vélez exponen sus diferencias en el Congreso. Durante la sesión del Congreso en Pleno del 9 de abril de 2025, donde se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto, la senadora del Pacto Histórico rechazó que Tovar presidiera la jornada en su condición de primer vicepresidente de la Cámara.

En ese contexto, la senadora afirmó que “no tenía presentación” que él la liderara y lo señaló como “hijo de un victimario”, en alusión a ‘Jorge 40′.

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Incluso, cuestionó que en el orden del día de esa jornada estaba contemplado un punto en el que Tovar Vélez hiciera una intervención en representación de las víctimas, por lo que propuso el cambio de interlocutor.

“Hoy es el Día de las Víctimas y encuentro en el orden del día unas palabras de una persona que no nos representa a las víctimas. Yo quisiera pedir que, en cambio de él (Rodrigo Tovar), esté la segunda vicepresidenta, que ha sido una víctima (Lina Garrido), porque no tiene presentación, señor presidente, que en este día en el cual vamos a hacerle un homenaje a las víctimas, una persona que es hijo de un victimario nos presida”, explicó la congresista del Pacto Histórico.

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Jorge Rodrigo Tovar consolidó su papel en el Congreso pese a críticas por su origen familiar y su gestión - crédito Colprensa

A esta postura se sumó la senadora María José Pizarro, quien respaldó el argumento señalando la contradicción simbólica que, a su juicio, representaba la dirección de Tovar en esa fecha específica.

Tovar Vélez respondió que tenía derecho a participar en la plenaria porque ocupa una de las curules de paz (Citrep) reservadas constitucionalmente para víctimas. “Yo estaba ahí porque las víctimas me eligieron”, expresó Tovar en diálogo con Blu Radio.

Especificó que “fueron dos voces de rechazo, entre más de 15 congresistas de todos los partidos políticos, de todas las bancadas, que salieron a respaldar que yo estuviera ahí, a exigirles respeto a las dos senadoras”.

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Desde varios sectores políticos rechazaron los cuestionamientos de Avella, al considerarlo como una discriminación inaceptable por “nexos de sangre”.

A su vez, ratificó su condición como víctima del conflicto armado. “Fui desplazado por la violencia. Porque me tocó irme al exilio. Porque familiares estuvieron secuestrados por la guerrilla y me asesinaron familiares, uno de ellos, Sergio Tovar Pupo, un 24 de diciembre, en Valledupar. Es que si eso no me hace víctima, ¿qué es la victimización en este país? Lo que sucedió ayer fue una revictimización de estas dos senadoras en contra de una víctima del conflicto armado”, testificó.

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