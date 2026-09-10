Colombia

Chontico Día resultados de hoy jueves 10 de septiembre, esta fue la jugada ganadora

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur de Colombia

El Chontico Día es una de las loterías más popular en el sur de país y cautiva a miles de personas que buscan ganar un dinero por medio de los juegos de azar. (Jovani Pérez/Infobae)
El Chontico Día es una de las loterías más popular en el sur de país y cautiva a miles de personas que buscan ganar un dinero por medio de los juegos de azar. (Jovani Pérez/Infobae)
Guardar

La lotería del Chontico Día, que ‘gana tempranito y cobra rapidito’, dejó hoy cientos de ganadores en Cali y el área metropolitana del Valle del Cauca. Consulte en su punto Gane más cercano si su tiquete es premiado.

Con gran tradición en el sur de Colombia, la Lotería del Chontico, cuenta con dos sorteos (Día y Noche) siendo uno de los juegos más populares del país.

PUBLICIDAD

Su formato sencillo y las numerosas oportunidades de premio la han posicionado como una de las favoritas. Los sorteos se efectúan diariamente a las 13:00 horas y 19:00 horas locales, respectivamente.

Uno de sus mayores atractivos es la flexibilidad al jugar, ya que los participantes pueden ganar acertando desde las tres últimas cifras hasta las cuatro cifras exactas.

A continuación, le mostramos los resultados del sorteo Chontico Día celebrado este jueves 10 de septiembre de 2026. Si resulta afortunado, asegúrese de conservar su boleto, ya que es el documento que lo acredita como ganador.

Números ganadores del Chontico Día

Número ganador: 8023.

Quinta: 6.

¿Cómo se juega?

Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Chontico Día (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Chontico Día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Participar en este juego esmuy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

PUBLICIDAD

Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9. En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado. Tres aciertos: 400 veces lo apostado. Dos aciertos: 50 veces lo apostado. Un acierto: 5 veces lo apostado.

Los números con más posibilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Chontico DíaChontico Día HoyResultados Chontico DíaLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia empató sin goles ante Portugal en el Mundial Sub-20 Femenino de Polonia en Łódź: la Tricolor jugará su clasificación ante Corea del Norte

El equipo dirigido por Carlos Paniagua buscó por todos los medios la victoria ante las lusas, pero el arco se cerró gracias a la actuación de la portera Nair Pina, y ahora buscará un triunfo ante el combinado asiático

Colombia empató sin goles ante Portugal en el Mundial Sub-20 Femenino de Polonia en Łódź: la Tricolor jugará su clasificación ante Corea del Norte

Juan Guillermo Cuadrado estaría negociando su llegada a Millonarios, según confirmó un periodista

El antioqueño quedó libre tras salir del Pisa y la opción de seguir en Italia perdió fuerza por la falta de mercado; el club capitalino estaría buscando cerrar el acuerdo

Juan Guillermo Cuadrado estaría negociando su llegada a Millonarios, según confirmó un periodista

Ana del Castillo reveló preocupante molestia durante sus primeros días de embarazo: “Me dicen que esto es solo el inicio”

La artista compartió un video en el que aparece afectada por la incomodidad y recibió consejos de sus seguidores sobre este síntoma

Ana del Castillo reveló preocupante molestia durante sus primeros días de embarazo: “Me dicen que esto es solo el inicio”

Encuesta Atlas-Intel: Iván Cepeda y Gustavo Petro le ganaron el pulso al Centro Democrático; superan a Daniel Briceño y toman distancia de Álvaro Uribe

La medición hecha por la firma internacional, con la participación de más de 1.900 consultados, mostró diferencias entre los dirigentes de distintos sectores, tanto en los niveles de favorabilidad como en el rechazo y el grado de conocimiento

Infobae

Guillermo Alfonso Jaramillo se desmarcó de supuesto acto de corrupción y reveló audio donde mencionan a la actual ministra de Salud Ana María Vesga: “Ocurrió después de mi salida”

En el fragmento se escucha a interlocutores negociar con un alcalde un pago dividido entre un 5% y un 3% para lograr el desembolso, y se plantea viajar a Bogotá para concretar el acuerdo

Guillermo Alfonso Jaramillo se desmarcó de supuesto acto de corrupción y reveló audio donde mencionan a la actual ministra de Salud Ana María Vesga: “Ocurrió después de mi salida”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Ana del Castillo reveló preocupante molestia durante sus primeros días de embarazo: “Me dicen que esto es solo el inicio”

Ana del Castillo reveló preocupante molestia durante sus primeros días de embarazo: “Me dicen que esto es solo el inicio”

Ella es Emma, la mujer que tiene los senos más grandes de Colombia: es talla 46K

⁠Karol G rompió el protocolo de sus conciertos y bailó con las encargadas de seguridad: una de las funcionarias perdió su empleo, pero le agradeció en redes

Así fue la boda de Carolina Manrique, la expareja de Francisco Bolívar: habría desatado la crisis mental del actor de ‘Sin senos no hay paraíso’

⁠Dekko reapareció en redes sociales tras la muerte de su hijo y reveló cómo sobrelleva el luto: “No hay que tener rabia con Dios”

Deportes

Colombia empató sin goles ante Portugal en el Mundial Sub-20 Femenino de Polonia en Łódź: la Tricolor jugará su clasificación ante Corea del Norte

Colombia empató sin goles ante Portugal en el Mundial Sub-20 Femenino de Polonia en Łódź: la Tricolor jugará su clasificación ante Corea del Norte

Juan Guillermo Cuadrado estaría negociando su llegada a Millonarios, según confirmó un periodista

Este es el empresario colombiano que estaría detrás de la posible venta del club español Eldense al astro argentino Lionel Messi

Millonarios vs. Deportivo Cali - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico añejo en El Campín

Bayern Múnich vs. F. K. Bodø/Glimt en vivo HOY Champions League: Luis Díaz confirmado como titular en el Allianz Arena