⁠Dekko reapareció en redes sociales tras la muerte de su hijo y reveló cómo sobrelleva el luto: “No hay que tener rabia con Dios”

El cantante reapareció en redes sociales después de confirmar el fallecimiento de Gianluca y compartió una reflexión sobre la fe, el dolor y la necesidad de seguir adelante - crédito @soydekko/ Instagram

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Dekko reapareció en redes sociales tras la muerte de su hijo Gianluca y compartió una reflexión sobre el duelo que atraviesa junto a su pareja, Natalia Angulo.

El cantante agradeció los mensajes que recibió desde que comunicó el fallecimiento del bebé, ocurrido a los cuatro días de nacido, y aseguró que intenta no buscar responsables ni sentir rabia contra Dios ante lo sucedido.

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El artista barranquillero publicó un video en el que habló de la dificultad de aceptar la pérdida y de las conversaciones que ha tenido con personas que atravesaron situaciones similares. “Quiero darle gracias a todos por sus mensajes”, expresó al comienzo de su intervención.

Dekko señaló que el acompañamiento recibido le permitió comprender que otras familias también han vivido duelos de esta naturaleza. “Me he dado cuenta de que no soy el único, ni el primero ni el último al que le ha pasado eso”, afirmó.

“Toca aguantarlo”, Dekko reflexionó sobre el dolor tras despedir a su hijo - crédito @soydekko/ Instagram

El músico explicó que ha encontrado mensajes de personas que le compartieron sus propias experiencias y que esas palabras han influido en su forma de afrontar la muerte de Gianluca. “He encontrado palabras de gente que ya ha vivido esto”, dijo.

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Dekko pidió no buscar culpables tras la muerte de su hijo

En su reflexión, Dekko sostuvo que el dolor no debe llevar a buscar culpables. El cantante consideró que esa actitud no modifica el desenlace ni permite revertir la ausencia que dejó la muerte de su hijo. “No hay que enfocarse en buscar culpables, en nada”, manifestó. Luego, se refirió a la relación con su fe en medio de la pérdida: “Ni tener rabia con Dios, porque él es el que sabe por qué pasan estas cosas”.

El cantante aseguró que intenta asumir lo ocurrido como parte de una voluntad que no logra comprender por completo. “Se hizo su voluntad y así fue, y él tendrá sus razones”, expresó en el video que compartió con sus seguidores. La declaración contrasta con el mensaje que publicó cuando confirmó la muerte de Gianluca. En ese momento, el artista expuso sus preguntas frente a lo sucedido y escribió que no entendía “la manera de actuar de Dios”, ni el motivo de la pérdida.

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El artista colombiano compartió una propuesta emocional y rítmica en la que destacó la importancia del diálogo en el amor - crédito soydekko/Instagram

En su nueva aparición, Dekko insistió en que no quiere concentrarse en encontrar responsables. “Porque haga lo que haga, él ya no va a regresar”, señaló al hablar de su hijo. A partir de esa idea, afirmó que enfrenta la necesidad de continuar: “A uno simplemente le toca seguir adelante. Más nada”.

La reaparición del artista también incluyó referencias a un momento difícil en su carrera musical. Dekko contó que antes de la muerte de su hijo sentía que atravesaba uno de sus periodos más complejos en el ámbito profesional, debido a que no había podido publicar nuevos trabajos.

“Yo decía: ‘Bueno, este ha sido mi peor año en la música’, y eso porque no he podido sacar nada”, relató. El intérprete señaló que se sentía limitado para avanzar con sus proyectos y que esperaba el momento adecuado para retomar su actividad artística.

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Pese a esa situación, explicó que encontraba motivos para agradecer por aspectos de su vida personal. “Hasta mi peor momento es bueno y le doy gracias a Dios”, afirmó.

El artista aseguró que, aunque consideraba que las cosas no avanzaban como esperaba en la música, se sentía completo en otros aspectos. “Así no estén yendo las cosas bien en la música, en lo que hago, pues en lo personal me siento full completo”, dijo.

Dekko despidió a su pequeño con una imagen animada, percibiéndolo como el ángel que lo acompañará desde el cielo - crédito @soydekko/IG

Dekko sostuvo que seguía haciendo música mientras esperaba una oportunidad para volver con nuevos lanzamientos. Según contó, sentía que algunos obstáculos empezaban a resolverse antes de recibir la noticia sobre las complicaciones de salud de su hijo.

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“Ya se estaban desatando los nudos y pasa esto”, lamentó. El cantante reconoció que no encuentra una explicación para el golpe que recibió su familia y manifestó dudas sobre su propia capacidad para resistir situaciones adversas. “No se entiende ni sé cuántos golpes puede aguantar uno, pero toca aguantarlo”, expresó. Su mensaje cerró con una frase que resume la forma en la que intenta asumir el duelo: “Toca aguantarlo después de esto”.

Gianluca murió a los cuatro días de nacido

La muerte de Gianluca, hijo de Dekko y Natalia Angulo, fue confirmada por el cantante en una publicación anterior. El bebé falleció a los cuatro días de nacido por complicaciones de salud que la pareja no detalló.

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“Mi niño precioso, estuviste en este mundo cuatro días, cinco horas y seis minutos”, escribió el artista al despedirse de su hijo. En ese mismo mensaje, compartió el dolor que le causó no haber podido tenerlo en brazos durante el tiempo que permaneció con vida. “No pude cargarte ni un segundo y llevaré la zozobra conmigo por siempre”, señaló entonces. La publicación generó mensajes de apoyo de seguidores, músicos, creadores de contenido y personas cercanas a la pareja.

El emotivo mensajeque Dekko le dedicó a su bebé tras fallecer después de cuatro días de nacido - crédito @soydekko/IG

Natalia Angulo también se pronunció con una despedida dirigida al bebé. “Gianluca, fuiste nuestro milagro, nuestro guerrero, eres un campeón, nuestro amor más puro y siempre serás parte de nosotros”, escribió. La pareja había compartido varios momentos del embarazo en redes sociales, por lo que la noticia sorprendió a quienes seguían el proceso.

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