Guillermo Alfonso Jaramillo se desmarcó de supuesto acto de corrupción y reveló audio donde mencionan a la actual ministra de Salud Ana María Vesga: “Ocurrió después de mi salida”

Guillermo Alfonso Jaramillo volvió a defender su gestión en el Ministerio de Salud y negó las acusaciones sobre presuntas irregularidades en contrataciones y manejo de recursos - crédito Mariano Vimos/Colprensa/Luisa González/REUTERS

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Aunque el exministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo ya había publicado un extenso comunicado en el que defendió su gestión en la cartera, pese a las denuncias de Ana María Vesga sobre presuntas irregularidades en contrataciones y manejo de recursos, en la mañana del jueves 10 de agosto el exfuncionario volvió a insistir en su inocencia.

Sin embargo, en esta ocasión se refirió al audio que la actual ministra denunció ante la Fiscalía General de la Nación y en la que se le menciona en el supuesto cobro de coimas por hasta el 8% del valor de la contratación.

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De hecho, Vesga solicitó al ente acusador el pasado 5 de septiembre que se extendiera la investigación a dos fichas de Jaramillo que habrían sido nombrados en las grabaciones.

“Los dos últimos funcionarios que ostentaron el cargo de director de Infraestructura son los señores Nelson David Hernández Pinto y César Augusto Quintero Casallas, quienes permanecieron en él en los dos periodos inmediatamente anteriores, el primero por un periodo más o menos de año y medio, y el segundo en encargo durante lo corrido del mes de agosto”, señala la denuncia.

Una grabación difundida por el exfuncionario menciona un supuesto cobro de hasta el 8% para destrabar recursos de la red hospitalaria, y sostiene que el episodio ocurrió tras su salida del cargo - crédito X

Ante las críticas por los presuntos actos de corrupción, Guillermo Alfonso Jaramillo publicó el audio al que hacía referencia la ministra, asegurando que, una vez analizado, los mensajes corresponderían a un episodio ocurrido después de su salida de la cartera de salud el 7 de agosto de 2026.

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“Mi único capital y el que le dejaré a mis hijos es una hoja de vida sin tacha. Por esa razón, no puedo permitir que a partir de las declaraciones de la actual ministra de Salud y Protección Social, los medios de comunicación puedan deducir que permití actos reprochables en el ministerio que con eficiencia y transparencia conduje por más de tres años”, comentó Jaramillo.

Según el exministro, su actuar siempre estuvo acompañado de transparencia y atribuyó las supuestas coimas al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella y la designada en la cartera, Ana María Vesga.

“Les comparto el audio al final de mi intervención. Escúchenlo completo. Allí queda claro que lo que se negocia ocurrió después de mi salida del Ministerio, no durante mi gestión.Mis manos de cirujano siempre han estado limpias, y así seguirán hasta mi último respiro”, continuó el exministro.

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Guillermo Alfonso Jaramillo publicó el audio y sostuvo que la negociación mencionada ocurrió después de su salida del Ministerio de Salud el 7 de agosto de 2026 - crédito X

En el cuerpo de la grabación se logra identicar las voces de dos interlocutores que, presuntamente, estarían negociando con un alcalde municipal el destrabe de los recursos para la red hospitalaria teniendo en cuenta el supuesto soborno a Vega y otros miembros de su equipo.

“-Al único que pude contactar fue al mismo gerente de la empresa.

- Ah, bueno, doctora, lo que pasa es que ese tema de los compromisos yo no lo tengo claro porque yo no he cuadrado compromiso pues de ese tema.

- No, no, lo va a poder cubrir.

- Tocaría, tocaría pues subir a Bogotá y allá sí hablar personalmente", se oye en el material difundido por el exministro.

En la grabación, la supuesta emisaria del Ministerio de Salud habló de la urgencia de aceptar los términos de la coima, para que el dinero fuera desembolsado en la mayor brevedad.

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Ana María Vesga reveló que la entidad tiene un desfase de 2.9 billones de pesos y la suspensión temporal de los procesos de contratación - crédito @infopresidencia/X

“- Usted entenderá que esto es un equipo que ya se había venido adelantando. No se sacó antes de elecciones porque habían otros compromisos y pues ahorita se dejó listo y pues yo soy la que lidero eso, Y yo dije: no, a mí me toca hablar con el alcalde y decirle, porque el equipo, prácticamente a la doctora Vesga, pues se le reconoce y dijo: no, el porcentaje es el cinco, el del equipo es el tres, entonces en total sí es el 8%, señor alcalde. Entonces, eso es lo que queríamos acordar. ¿Para qué? Para que mañana mismo o esta misma noche se le montara su pago", señala la mujer.

Ante la presión el mandatario municipal solicitó un encuentro presencial para discutir los términos de la negociación y recibir los dineros para la red hospitalaria, una pretención que, en el fragmento, fue aceptada aunque con algunas condiciones.

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“- Doctora, pues yo preferiría que yo llegara a Bogotá y sentarnos personalmente.

- Sí. Sí, sí, no hay problema, pero ya usted tiene conocimiento del rango, ¿ya? ¿Por qué? Porque si usted llega mañana, pasado mañana, se pierde el paquete del pago de esta noche. Por eso era mi urgencia de contactarlo", concluye el fragmento divulgado por Guillermo Alfonso Jaramillo.

Entretanto, el Ministerio de Salud y Ana María Vesga insisten a la Fiscalía adelantar las investigaciones para determinar los responsables de los presuntos cobros corruptos al interior de la cartera, además de determinar si se solicitaron pagos a otros mandatarios municipales.

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