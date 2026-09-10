Colombia

Guillermo Alfonso Jaramillo se desmarcó de supuesto acto de corrupción y reveló audio donde mencionan a la actual ministra de Salud Ana María Vesga: “Ocurrió después de mi salida”

En el fragmento se escucha a interlocutores negociar con un alcalde un pago dividido entre un 5% y un 3% para lograr el desembolso, y se plantea viajar a Bogotá para concretar el acuerdo

Ana María Vesga, presidenta de Acemi y Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud - crédito Mariano Vimos/Colprensa/Luisa González/REUTERS
Guillermo Alfonso Jaramillo volvió a defender su gestión en el Ministerio de Salud y negó las acusaciones sobre presuntas irregularidades en contrataciones y manejo de recursos - crédito Mariano Vimos/Colprensa/Luisa González/REUTERS
Guardar

Aunque el exministro de salud Guillermo Alfonso Jaramillo ya había publicado un extenso comunicado en el que defendió su gestión en la cartera, pese a las denuncias de Ana María Vesga sobre presuntas irregularidades en contrataciones y manejo de recursos, en la mañana del jueves 10 de agosto el exfuncionario volvió a insistir en su inocencia.

Sin embargo, en esta ocasión se refirió al audio que la actual ministra denunció ante la Fiscalía General de la Nación y en la que se le menciona en el supuesto cobro de coimas por hasta el 8% del valor de la contratación.

PUBLICIDAD

De hecho, Vesga solicitó al ente acusador el pasado 5 de septiembre que se extendiera la investigación a dos fichas de Jaramillo que habrían sido nombrados en las grabaciones.

Los dos últimos funcionarios que ostentaron el cargo de director de Infraestructura son los señores Nelson David Hernández Pinto y César Augusto Quintero Casallas, quienes permanecieron en él en los dos periodos inmediatamente anteriores, el primero por un periodo más o menos de año y medio, y el segundo en encargo durante lo corrido del mes de agosto”, señala la denuncia.

Una grabación difundida por el exfuncionario menciona un supuesto cobro de hasta el 8% para destrabar recursos de la red hospitalaria, y sostiene que el episodio ocurrió tras su salida del cargo - crédito X

Ante las críticas por los presuntos actos de corrupción, Guillermo Alfonso Jaramillo publicó el audio al que hacía referencia la ministra, asegurando que, una vez analizado, los mensajes corresponderían a un episodio ocurrido después de su salida de la cartera de salud el 7 de agosto de 2026.

PUBLICIDAD

“Mi único capital y el que le dejaré a mis hijos es una hoja de vida sin tacha. Por esa razón, no puedo permitir que a partir de las declaraciones de la actual ministra de Salud y Protección Social, los medios de comunicación puedan deducir que permití actos reprochables en el ministerio que con eficiencia y transparencia conduje por más de tres años”, comentó Jaramillo.

Según el exministro, su actuar siempre estuvo acompañado de transparencia y atribuyó las supuestas coimas al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella y la designada en la cartera, Ana María Vesga.

“Les comparto el audio al final de mi intervención. Escúchenlo completo. Allí queda claro que lo que se negocia ocurrió después de mi salida del Ministerio, no durante mi gestión.Mis manos de cirujano siempre han estado limpias, y así seguirán hasta mi último respiro”, continuó el exministro.

Guillermo Alfonso Jaramillo publicó el audio y sostuvo que la negociación mencionada ocurrió después de su salida del Ministerio de Salud el 7 de agosto de 2026 - crédito X
Guillermo Alfonso Jaramillo publicó el audio y sostuvo que la negociación mencionada ocurrió después de su salida del Ministerio de Salud el 7 de agosto de 2026 - crédito X

En el cuerpo de la grabación se logra identicar las voces de dos interlocutores que, presuntamente, estarían negociando con un alcalde municipal el destrabe de los recursos para la red hospitalaria teniendo en cuenta el supuesto soborno a Vega y otros miembros de su equipo.

“-Al único que pude contactar fue al mismo gerente de la empresa.

- Ah, bueno, doctora, lo que pasa es que ese tema de los compromisos yo no lo tengo claro porque yo no he cuadrado compromiso pues de ese tema.

- No, no, lo va a poder cubrir.

- Tocaría, tocaría pues subir a Bogotá y allá sí hablar personalmente", se oye en el material difundido por el exministro.

En la grabación, la supuesta emisaria del Ministerio de Salud habló de la urgencia de aceptar los términos de la coima, para que el dinero fuera desembolsado en la mayor brevedad.

Ana María Vesga reveló que la entidad tiene un desfase de 2.9 billones de pesos y la suspensión temporal de los procesos de contratación - crédito @infopresidencia/X

“- Usted entenderá que esto es un equipo que ya se había venido adelantando. No se sacó antes de elecciones porque habían otros compromisos y pues ahorita se dejó listo y pues yo soy la que lidero eso, Y yo dije: no, a mí me toca hablar con el alcalde y decirle, porque el equipo, prácticamente a la doctora Vesga, pues se le reconoce y dijo: no, el porcentaje es el cinco, el del equipo es el tres, entonces en total sí es el 8%, señor alcalde. Entonces, eso es lo que queríamos acordar. ¿Para qué? Para que mañana mismo o esta misma noche se le montara su pago", señala la mujer.

Ante la presión el mandatario municipal solicitó un encuentro presencial para discutir los términos de la negociación y recibir los dineros para la red hospitalaria, una pretención que, en el fragmento, fue aceptada aunque con algunas condiciones.

“- Doctora, pues yo preferiría que yo llegara a Bogotá y sentarnos personalmente.

- Sí. Sí, sí, no hay problema, pero ya usted tiene conocimiento del rango, ¿ya? ¿Por qué? Porque si usted llega mañana, pasado mañana, se pierde el paquete del pago de esta noche. Por eso era mi urgencia de contactarlo", concluye el fragmento divulgado por Guillermo Alfonso Jaramillo.

Entretanto, el Ministerio de Salud y Ana María Vesga insisten a la Fiscalía adelantar las investigaciones para determinar los responsables de los presuntos cobros corruptos al interior de la cartera, además de determinar si se solicitaron pagos a otros mandatarios municipales.

Temas Relacionados

Guillermo Alfonso JaramilloAna María VesgaMinisterio de SaludCobro de coimasColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia empató sin goles ante Portugal en el Mundial Sub-20 Femenino de Polonia en Łódź: la Tricolor jugará su clasificación ante Corea del Norte

El equipo dirigido por Carlos Paniagua buscó por todos los medios la victoria ante las lusas, pero el arco se cerró gracias a la actuación de la portera Nair Pina, y ahora buscará un triunfo ante el combinado asiático

Colombia empató sin goles ante Portugal en el Mundial Sub-20 Femenino de Polonia en Łódź: la Tricolor jugará su clasificación ante Corea del Norte

Juan Guillermo Cuadrado estaría negociando su llegada a Millonarios, según confirmó un periodista

El antioqueño quedó libre tras salir del Pisa y la opción de seguir en Italia perdió fuerza por la falta de mercado; el club capitalino estaría buscando cerrar el acuerdo

Juan Guillermo Cuadrado estaría negociando su llegada a Millonarios, según confirmó un periodista

Ana del Castillo reveló preocupante molestia durante sus primeros días de embarazo: “Me dicen que esto es solo el inicio”

La artista compartió un video en el que aparece afectada por la incomodidad y recibió consejos de sus seguidores sobre este síntoma

Ana del Castillo reveló preocupante molestia durante sus primeros días de embarazo: “Me dicen que esto es solo el inicio”

Encuesta Atlas-Intel: Iván Cepeda y Gustavo Petro le ganaron el pulso al Centro Democrático; superan a Daniel Briceño y toman distancia de Álvaro Uribe

La medición hecha por la firma internacional, con la participación de más de 1.900 consultados, mostró diferencias entre los dirigentes de distintos sectores, tanto en los niveles de favorabilidad como en el rechazo y el grado de conocimiento

Infobae

Fuerte pelea entre el representante Jorge Tovar, hijo de ‘Jorge 40′, y la senadora Aida Avella en el Congreso: “Cobarde”

Las diferencias se expusieron durante el debate del Presupuesto General de la Nación en las Comisiones Económicas del legislativo

Fuerte pelea entre el representante Jorge Tovar, hijo de ‘Jorge 40′, y la senadora Aida Avella en el Congreso: “Cobarde”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Ana del Castillo reveló preocupante molestia durante sus primeros días de embarazo: “Me dicen que esto es solo el inicio”

Ana del Castillo reveló preocupante molestia durante sus primeros días de embarazo: “Me dicen que esto es solo el inicio”

Ella es Emma, la mujer que tiene los senos más grandes de Colombia: es talla 46K

⁠Karol G rompió el protocolo de sus conciertos y bailó con las encargadas de seguridad: una de las funcionarias perdió su empleo, pero le agradeció en redes

Así fue la boda de Carolina Manrique, la expareja de Francisco Bolívar: habría desatado la crisis mental del actor de ‘Sin senos no hay paraíso’

⁠Dekko reapareció en redes sociales tras la muerte de su hijo y reveló cómo sobrelleva el luto: “No hay que tener rabia con Dios”

Deportes

Este es el empresario colombiano que estaría detrás de la posible venta del club español Eldense al astro argentino Lionel Messi

Este es el empresario colombiano que estaría detrás de la posible venta del club español Eldense al astro argentino Lionel Messi

Millonarios vs. Deportivo Cali - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico añejo en El Campín

Bayern Múnich vs. F. K. Bodø/Glimt en vivo HOY Champions League: Luis Díaz confirmado como titular en el Allianz Arena

El colombiano Harold Tejada regresó al top-10 de la Vuelta a España  tras la etapa 19: se viene la alta montaña

Colombia empató sin goles ante Portugal en el Mundial Sub-20 Femenino de Polonia en Łódź: la Tricolor jugará su clasificación ante Corea del Norte