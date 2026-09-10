Colombia

Ella es Emma, la mujer que tiene los senos más grandes de Colombia: es talla 46K

La mujer brindó una entrevista en la que contó dónde compra su ropa interior

Emma Roose quedó presentada como “la colombiana con los senos más grandes” tras revelar que su talla de sujetador es 46K - crédito sebasmorenooo/IG
Emma Roose quedó presentada como “la colombiana con los senos más grandes” tras revelar que su talla de sujetador es 46K - crédito sebasmorenooo/IG
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El fotógrafo e influencer Sebastián Moreno retrató a Emma Roose y, tras una breve entrevista difundida junto a la sesión, la creadora de contenido para adultos quedó presentada como “la colombiana con los senos más grandes”, con una talla de sujetador 46K.

El dato que sostuvo la conversación no fue solo la viralidad del personaje, sino una especificación de vestuario con impacto directo en su logística diaria: esa medida, según contó, no existe en Colombia. Por esa razón, compró ropa interior en Estados Unidos, donde sí encontró el tallaje.

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Roose, que en redes trabajó su identidad pública con ese nombre, reveló que su nombre real fue Laura Henao y que tuvo 25 años. También explicó que vendió contenido en plataformas para adultos y que esa actividad cambió su relación con su imagen.

La creadora atribuyó el crecimiento de su pecho a una condición que describió como temprana: afirmó que desde los 10 años ya tenía un tamaño “superior”, y que en la adolescencia alcanzó una talla 38B antes de avanzar, con el tiempo, al tallaje actual.

Sebastián Moreno retrató a Emma Roose el 8 de septiembre y una entrevista breve impulsó su nueva exposición en redes - crédito sebasmorenooo/IG
Sebastián Moreno retrató a Emma Roose el 8 de septiembre y una entrevista breve impulsó su nueva exposición en redes - crédito sebasmorenooo/IG

La sesión con Sebastián Moreno

La sesión del 8 de septiembre funcionó como disparador del nuevo pico de exposición de Roose en redes. Moreno, que venía fotografiando a actores, cantantes y personas con historias fuera del circuito de la fama tradicional, la incorporó a ese formato de retrato y entrevista breve.

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En términos de circulación, la aparición reordenó su perfil: el eje dejó de ser únicamente su actividad como creadora para adultos y pasó a centrarse en el atributo corporal que el propio contenido instaló como marca de identidad pública tras su paso por la cámara del influencer.

En un bloque de respuesta directa, el recorte quedó así: Emma Roose, nombre artístico de Laura Henao, apareció en una sesión con Sebastián Moreno el 8 de septiembre. En esa entrevista dijo que su talla de sujetador llegó a 46K, una medida que aseguró que no existe en Colombia, por lo que compró su lencería en Estados Unidos mientras consolidó su trabajo vendiendo contenido en plataformas.

Identidad, medidas y el dato técnico que define su caso

La cifra que Roose puso sobre la mesa fue una progresión concreta: relató que cuando era adolescente ya era talla 38B y que su pecho siguió creciendo hasta 46K. En su relato, ese número no quedó como anécdota, sino como un límite práctico que la obligó a abastecerse fuera del país.

La creadora relató que en la adolescencia tenía talla 38B y que con el tiempo avanzó hasta la medida 46K. - crédito sebasmorenooo/IG
La creadora relató que en la adolescencia tenía talla 38B y que con el tiempo avanzó hasta la medida 46K. - crédito sebasmorenooo/IG

“Esa medida no existe en Colombia, así que me toca comprar la ropa interior en Estados Unidos”, dijo en la entrevista que acompañó el material.

Sobre su vínculo con el cuerpo, Roose describió un recorrido de percepción personal que ubicó en dos tiempos: primero, una etapa de complejos; después, un giro ligado a su actividad laboral. “En algún momento tuve complejos, pero con mi trabajo me empecé a sentir cómoda con la persona que soy y orgullosa de mis medidas”, sostuvo.

También fijó una postura frente al entorno digital y sus reacciones: “Sin importar los comentarios, hoy estoy bien en todo sentido. Eso lo dejé en el pasado”, afirmó.

En sus perfiles, la creadora usó el nombre Emma Roose y apareció en distintas plataformas para adultos, según se indicó en la nota. Su visibilidad en Instagram fue uno de los motores de su popularidad inicial, por las fotos que publicó y que, según el texto, “sorprendieron a más de uno”.

En términos de alcance, el artículo la ubicó con más de 89 mil seguidores y la describió como una de las figuras “más virales” dentro de esa industria.

La sesión con Sebastián Moreno se sumó a una serie de producciones del influencer con actores, cantantes y personas con historias poco conocidas fuera de las redes. En esta ocasión, la conversación permitió que Emma Roose hablara de aspectos de su identidad y de su experiencia personal.

La joven mantiene su nombre real fuera de la mayoría de sus perfiles públicos. Bajo el alias con el que se presenta en las plataformas, consolidó una comunidad de seguidores y se convirtió en una de las figuras virales del contenido para adultos en Colombia.

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