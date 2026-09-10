Colombia vs. Portugal en vivo Mundial Sub-20 Femenino de Polonia: siga aquí el minuto a minuto de la Tricolor

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia y Portugal por la fecha 2 del Mundial Femenino Sub-20 de Polonia 2026.
El partido se jugará el 10 de septiembre de 2026 a las 11:00 a. m., en el estadio Miejski ŁKS de Łódź, y en Infobae Colombia podrá seguir todo lo que será la previa y los 90 minutos del juego.
Carlos Paniagua habló sobre la selección Portugal
“El grupo está contento y unido, con mucha confianza, que es algo que no podemos confundir. Las selecciones que están en nuestro grupo tienen formas distintas de jugar, Portugal es de cuidado porque tiene transiciones rápidas, con laterales altas, y estaremos atentas a los detalles durante el juego”,
Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre la selección Colombia vs. Costa Rica en la primera fecha de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA, que se juega en Polonia. La Tricolor conforma el grupo E junto a Corea del Norte, vigente campeona, y Portugal.
Así va la fecha 2 del Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA
8 de septiembre de 2026
Grupo A
Benín 0-8 Argentina
- Estadio: Arena Katowice
- Goles: Julia Vinhas al minuto 16, Mercedez Diz al 32 ,48 y 66 de partido, Annika Paz al 45+7 y 60, y Julieta Aguilar al 80
Polonia 2-1 México
- Estadio: Arena Katowice
- Goles: Autogol de Martyna Bartczak al minuto 5 a favor de México, Oliwia Zwiazek al minuto 9 y Zuzanna Witek al 76 para Polonia
Grupo B
Brasil 3-0 Canadá
- Estadio: Bielsko-Biala
- Goles: Maria Clara al minuto 7 de tiro penal, Vitorinha al 49 y Brendha al 52
Inglaterra 5-1 Tanzania
- Estadio: Bielsko-Biala
- Goles: Princess Ademiluyi al minuto 9, triplete de Rachel Maltby al minuto 14 y 43 de tiro penal y al 45+5, Jessie Gale al 74, descontó Jamila Mnunduka al 65
9 de septiembre de 2026
Grupo C
Francia 3-2 Ecuador
- Estadio: Arena Sosnowiec
- Goles: Evelyn Burgos adelantó a Ecuador al minuto 10, empató para Francia Justine Rouquet al minuto 22 de tiro penal, y adelantó Fiorella Pico de penalti a Ecuador al 42, Aude Bizet al 48 y Landryna Lushimba al 87 para Francia
Ghana 3-1 Corea del Sur
- Estadio: Arena Sosnowiec
- Goles: Sarah Nyarko al minuto 52, Ivy Osei al 55, autogol de Seung-Eun Nam al 84 para Ghana, descontó Ye-Joo Beom al 90+5
Grupo D
Italia 3-0 Nueva Zelanda
- Estadio: Miejski ŁKS de Łódź.
- Goles: Doblete de Rossana Ventriglia al minuto 78 y 83 y Karen Appiah al 89
Japón 2-2 Estados Unidos
- Estadio: Miejski ŁKS de Łódź.
- Goles: Ainsley McCammon al minuto 35 para Estados Unidos, empató Natsumi Tago al 74, Alex Buck al 75 adelantó a las norteamericanas, y Konoha Nakamura empató el partido al 83
10 de septiembre de 2026
Grupo E
Corea del Norte vs. Costa Rica
- Estadio: Miejski ŁKS de Łódź.
- Hora: 8:00 a. m.
Grupo F
España vs. Nueva Caledonia
- Estadio: Arena Sosnowiec
- Hora: 8:00 a. m.
China vs. Nigeria
- Estadio: Arena Sosnowiec
- Hora: 11:00 a. m.
Colombia venció 3-1 a Costa Rica este 7 de septiembre en Polonia y quedó como líder del grupo E de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2026, tras sumar sus primeros tres puntos en el debut. Los goles fueron de Fernanda Viáfara, Mariana Silva y Catalina Cortés.
Las “Cafeteras” buscan el cupo a los octavos de final
El equipo llega como líder de su zona tras vencer 3-1 a Costa Rica el 7 de septiembre de 2026, con goles de Fernanda Viáfara, Mariana Silva y Catalina Cortés.
Portugal debutó con derrota 2-0 ante Corea del Norte, con un doblete de Kang Ryu Mi.
En el partido frente a Costa Rica, Colombia empezó abajo por el 1-0 de Sheika Scott a los cinco minutos, tras un error de cálculo de la arquera Luisa Agudelo. El empate llegó antes del descanso con un penalti, sancionado por la jueza norcoreana Kim Yujeong luego de una revisión del VAR, que Viáfara convirtió.
La remontada se completó en el segundo tiempo: Silva marcó el 2-1 tras una jugada en el área y Cortés selló el 3-1 al minuto 80 en su primera intervención, luego de un centro deIsabella Díazy un cabezazo de Juana Ortegón. Para esta fase, avanzan las dos primeras selecciones de cada grupo y las cuatro mejores terceras de los seis grupos; el primer criterio de desempate es el duelo directo y luego la diferencia de gol.