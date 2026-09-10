Colombia vs. Portugal en vivo Mundial Sub-20 Femenino de Polonia: siga aquí el minuto a minuto de la Tricolor

Colombia enfrentará a Portugal el 10 de septiembre en Łódź por la segunda fecha del grupo E del Mundial Femenino Sub-20 de Polonia-crédito Federación Colombiana de Fútbol

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia y Portugal por la fecha 2 del Mundial Femenino Sub-20 de Polonia 2026.

El partido se jugará el 10 de septiembre de 2026 a las 11:00 a. m., en el estadio Miejski ŁKS de Łódź, y en Infobae Colombia podrá seguir todo lo que será la previa y los 90 minutos del juego.

Carlos Paniagua habló sobre la selección Portugal

El seleccionador de Colombia Carlos Paniagua en un partido de los cuartos del Mundial Femenino sub-20. EFE/ Ernesto Guzmán Jr.

“El grupo está contento y unido, con mucha confianza, que es algo que no podemos confundir. Las selecciones que están en nuestro grupo tienen formas distintas de jugar, Portugal es de cuidado porque tiene transiciones rápidas, con laterales altas, y estaremos atentas a los detalles durante el juego”,