Colombia

David Vélez, el hombre más rico de Colombia, anunció que su banco, Nubank, comenzará a operar en los Estados Unidos

El lanzamiento arrancará con un rendimiento anual de 3,50% sobre los depósitos, metas de ahorro con acceso inmediato a los fondos y giros nacionales e internacionales sin costo, mientras avanza la licencia plena

El permiso final dependerá de requisitos de capitalización y plazos fijados por la OCC, en un entorno donde otros retadores digitales ya se retiraron y compiten miles de bancos y fintech - crédito Nu/YouTube
Guardar

Nu anunció este 10 de septiembre el inicio de sus operaciones en Estados Unidos y el lanzamiento de Nu Global, una cuenta multidivisa con stablecoins para más de 35 países, en un movimiento con el que busca pasar de líder regional a plataforma global de banca digital tras superar los 139 millones de clientes en América Latina y obtener aprobación condicional para operar como banco en ese mercado.

La entrada ocurre en el mayor mercado financiero del mundo, en el que la banca minorista generó cerca de US$1,2 billones en 2024 y podría acercarse a US$1,4 billones en 2029, de acuerdo con Boston Consulting Group. Según cifras citadas por la compañía, los consumidores pagan allí unos US$82.000 millones al año en comisiones bancarias.

PUBLICIDAD

Durante el evento The Nu Era, realizado en el Nu Stadium de Miami, David Vélez presentó el desembarco como el inicio de una etapa de expansión fuera de Brasil, México y Colombia. La empresa sostuvo que ambos lanzamientos marcan el comienzo de una nueva fase en su historia.

“Este es el primer hito de un recorrido de varias décadas para posicionar a Nu como el banco digital líder del mundo”, dijo Vélez, fundador y CEO de la compañía, en un comunicado. En la presentación agregó: “Este es el siguiente capítulo de algo que comenzamos hace trece años en una pequeña casa de São Paulo”.

PUBLICIDAD

La operación en Estados Unidos comienza con cuenta remunerada y tarjeta con cashback

Nu anunció el inicio de sus operaciones en Estados Unidos y lanzó Nu Global para expandir su banca digital fuera de América Latina - crédito Tuane Fernandes/Bl
Nu anunció el inicio de sus operaciones en Estados Unidos y lanzó Nu Global para expandir su banca digital fuera de América Latina - crédito Tuane Fernandes/Bl

La oferta inicial en Estados Unidos incluye una cuenta remunerada con rendimiento anual de 3,50% sobre cada dólar depositado, una tarjeta de débito, metas de ahorro con acceso inmediato a los fondos y transferencias nacionales e internacionales sin costo. Los depósitos estarán mantenidos en Lead Bank, socio de Nu asegurado por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos.

La empresa prevé elevar ese rendimiento a 4,50% en metas de ahorro de hasta US$10.000 para los clientes que vinculen la cuenta a la tarjeta de crédito y cumplan ciertos requisitos de uso. También comenzará con envíos internacionales a Brasil, México y Colombia.

La tarjeta de crédito Nu fue desarrollada en una relación exclusiva con Mastercard, no cobra cuota anual y devuelve 1,5% de cada compra. Ese porcentaje puede subir a 2% bajo determinadas condiciones.

La expansión estadounidense está a cargo de Cristina Junqueira, cofundadora de Nu y CEO de Nu US, quien se trasladó de São Paulo a Miami para liderar la operación. El consejo de administración del banco será presidido por Roberto Campos Neto, expresidente del Banco Central de Brasil.

“Queremos ganarnos el lugar de ser la principal relación bancaria de las personas, y captar incluso una pequeña participación del mercado estadounidense será transformador para nuestro negocio”, afirmó Junqueira durante el evento.

Nu Global usará dólares y euros digitales para mover dinero entre países

La licencia definitiva de Nu en Estados Unidos sigue pendiente del aval de la Fdic y la Reserva Federal tras la aprobación condicional de la OCC, según indicó el CEO de la compañía, David Vélez - crédito captura pantalla/Nu/YouTube
La licencia definitiva de Nu en Estados Unidos sigue pendiente del aval de la Fdic y la Reserva Federal tras la aprobación condicional de la OCC, según indicó el CEO de la compañía, David Vélez - crédito captura pantalla/Nu/YouTube

El segundo lanzamiento fue Nu Global, una cuenta dirigida a personas que viven, trabajan o hacen transacciones en distintos países. El producto convierte los depósitos en dólares digitales (Usdc) o euros digitales (Eurc), stablecoins vinculadas al dólar y al euro.

La cuenta ofrecerá rendimientos anuales de 3,50% para Usdc y 2,20% para Eurc. También incluirá una tarjeta Mastercard virtual para pagar en cualquier país sin márgenes cambiarios adicionales, transferencias gratuitas entre más de 35 países y la opción de mantener y negociar activos digitales como Bitcoin y Ethereum.

La empresa prevé integrar en los próximos meses operaciones con Brasil, Colombia, México y Estados Unidos. El producto apunta, según datos del Banco Mundial citados por Nu, a más de 300 millones de personas que viven y trabajan entre distintos países y que en 2025 movieron cerca de US$800.000 millones.

En promedio, esas personas pierden 6% de ese dinero en comisiones y márgenes cambiarios, de acuerdo con la compañía. “Hoy, cada vez más personas tienen vidas sin fronteras, y el dinero suele ser lo más difícil de gestionar”, dijo Vélez.

La licencia definitiva sigue pendiente y el mercado ya expulsó a otros retadores

Nu respaldó su expansión a Estados Unidos con una utilidad neta de US$1.100 millones en el segundo trimestre de 2026 y 139 millones de clientes - crédito captura pantalla/Nu/YouTube
Nu respaldó su expansión a Estados Unidos con una utilidad neta de US$1.100 millones en el segundo trimestre de 2026 y 139 millones de clientes - crédito captura pantalla/Nu/YouTube

Nu arranca en Estados Unidos con un modelo de banco asociado mientras avanza en su propia licencia. El 30 de septiembre de 2025 solicitó a la Oficina del Contralor de la Moneda autorización para constituir un banco nacional, y en enero obtuvo aprobación condicional para operar como Nubank, N.A.

La autorización definitiva quedó sujeta al aval de la Fdic y de la Reserva Federal. De acuerdo con los requisitos de la OCC, la compañía debe capitalizar por completo la entidad en un plazo de 12 meses y abrirla en un máximo de 18 meses.

La apuesta llega a un mercado donde otros jugadores extranjeros y digitales ya retrocedieron. Bbva vendió su negocio estadounidense a PNC en 2021; N26 se retiró ese mismo año, dos años después de llegar, y Monzo también abandonó ese mercado. Revolut intenta un nuevo ingreso con la búsqueda de una licencia bancaria.

El entorno competitivo también es amplio: en Estados Unidos operan unos 4.000 bancos, 4.000 cooperativas de crédito y cientos de fintech de banca de consumo. Chime, el principal retador digital local, tiene 10 millones de usuarios activos y una participación inferior al 5% tras 12 años de operación.

Vélez dijo que Nu no buscará al 10% de los clientes más ricos, más vinculados a bancos como JPMorgan Chase y Bank of America, sino a segmentos mal atendidos. Más de un millón de brasileños, mexicanos y colombianos que viajan con frecuencia a Estados Unidos, o se mudaron allí después de usar Nu en sus países, habían pedido servicios bancarios en ese mercado.

La expansión se apoya en un trimestre récord para la empresa. Nu Holdings reportó una utilidad neta de US$1.100 millones al cierre del segundo trimestre de 2026, un alza de 49% frente al mismo período de 2025, con ingresos brutos de US$5.900 millones y una base de 139 millones de usuarios: 118 millones en Brasil, 15,8 millones en México y más de 5 millones en Colombia.

Según la compañía, el gasto de la expansión no añadirá más de un punto porcentual a su índice de eficiencia consolidado. Analistas estiman que eso sugiere una inversión de entre US$200 millones y US$250 millones en 2026 y 2027.

Parte de la estrategia tecnológica aún enfrenta límites regulatorios. Nu quiere usar en Estados Unidos NuFormer, su modelo fundacional para evaluar riesgo crediticio, que le permitió aumentar cupos de crédito en Brasil sin elevar el riesgo asumido, pero la empresa no tiene certeza de poder aplicarlo bajo las normas estadounidenses de préstamo justo, más estrictas frente a posibles sesgos por factores como raza o edad.

Temas Relacionados

David VélezNubankBanca digitalMercado financiero EE. UU.Colombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia empató sin goles ante Portugal en el Mundial Sub-20 Femenino de Polonia en Łódź: la Tricolor jugará su clasificación ante Corea del Norte

El equipo dirigido por Carlos Paniagua buscó por todos los medios la victoria ante las lusas, pero el arco se cerró gracias a la actuación de la portera Nair Pina, y ahora buscará un triunfo ante el combinado asiático

Colombia empató sin goles ante Portugal en el Mundial Sub-20 Femenino de Polonia en Łódź: la Tricolor jugará su clasificación ante Corea del Norte

Juan Guillermo Cuadrado estaría negociando su llegada a Millonarios, según confirmó un periodista

El antioqueño quedó libre tras salir del Pisa y la opción de seguir en Italia perdió fuerza por la falta de mercado; el club capitalino estaría buscando cerrar el acuerdo

Juan Guillermo Cuadrado estaría negociando su llegada a Millonarios, según confirmó un periodista

Ana del Castillo reveló preocupante molestia durante sus primeros días de embarazo: “Me dicen que esto es solo el inicio”

La artista compartió un video en el que aparece afectada por la incomodidad y recibió consejos de sus seguidores sobre este síntoma

Ana del Castillo reveló preocupante molestia durante sus primeros días de embarazo: “Me dicen que esto es solo el inicio”

Encuesta Atlas-Intel: Iván Cepeda y Gustavo Petro le ganaron el pulso al Centro Democrático; superan a Daniel Briceño y toman distancia de Álvaro Uribe

La medición hecha por la firma internacional, con la participación de más de 1.900 consultados, mostró diferencias entre los dirigentes de distintos sectores, tanto en los niveles de favorabilidad como en el rechazo y el grado de conocimiento

Infobae

Guillermo Alfonso Jaramillo se desmarcó de supuesto acto de corrupción y reveló audio donde mencionan a la actual ministra de Salud Ana María Vesga: “Ocurrió después de mi salida”

En el fragmento se escucha a interlocutores negociar con un alcalde un pago dividido entre un 5% y un 3% para lograr el desembolso, y se plantea viajar a Bogotá para concretar el acuerdo

Guillermo Alfonso Jaramillo se desmarcó de supuesto acto de corrupción y reveló audio donde mencionan a la actual ministra de Salud Ana María Vesga: “Ocurrió después de mi salida”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Ana del Castillo reveló preocupante molestia durante sus primeros días de embarazo: “Me dicen que esto es solo el inicio”

Ana del Castillo reveló preocupante molestia durante sus primeros días de embarazo: “Me dicen que esto es solo el inicio”

Ella es Emma, la mujer que tiene los senos más grandes de Colombia: es talla 46K

⁠Karol G rompió el protocolo de sus conciertos y bailó con las encargadas de seguridad: una de las funcionarias perdió su empleo, pero le agradeció en redes

Así fue la boda de Carolina Manrique, la expareja de Francisco Bolívar: habría desatado la crisis mental del actor de ‘Sin senos no hay paraíso’

⁠Dekko reapareció en redes sociales tras la muerte de su hijo y reveló cómo sobrelleva el luto: “No hay que tener rabia con Dios”

Deportes

Colombia empató sin goles ante Portugal en el Mundial Sub-20 Femenino de Polonia en Łódź: la Tricolor jugará su clasificación ante Corea del Norte

Colombia empató sin goles ante Portugal en el Mundial Sub-20 Femenino de Polonia en Łódź: la Tricolor jugará su clasificación ante Corea del Norte

Juan Guillermo Cuadrado estaría negociando su llegada a Millonarios, según confirmó un periodista

Este es el empresario colombiano que estaría detrás de la posible venta del club español Eldense al astro argentino Lionel Messi

Millonarios vs. Deportivo Cali - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico añejo en El Campín

Bayern Múnich vs. F. K. Bodø/Glimt en vivo HOY Champions League: Luis Díaz confirmado como titular en el Allianz Arena