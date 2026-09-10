Abogado aclaró si pueden o no investigar penalmente a Gustavo Petro tras la confesión de Juliana Guerrero de los títulos falsos: “Existen bases”

En su intervención durante la audiencia judicial, la exfuncionaria pidió perdón a sus familiares, allegados y personal del centro universitario - crédito Captura de Video

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El expresidente de la República, Gustavo Petro, defendió al menos cinco veces a Juliana Guerrero antes de que fuera condenada a tres años por presentar títulos falsos de la Fundación San José para aspirar al cargo de viceministra de Juventudes. La Fiscalía General de la Nación determinó que la exfuncionaria pretendió inducir en error a servidores públicos para obtener su nombramiento.

La condena quedó sellada después de que Guerrero aceptara los cargos. Según el expediente, para conseguir los documentos se habrían pagado cerca de $8.000.000: $2.000.000 por la matrícula de una tecnología, $4.700.000 por la de Contaduría Pública y el resto por derechos de grado y otros trámites administrativos.

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Sobre el caso, Julián Quintana, abogado penalista, considera que con la información que se tiene existen bases para investigar a Petro, quien aseguró que todo era un montaje, aunque no para acusarlo por ahora.

Quintana sostuvo que defender o respaldar a Guerrero no basta, por sí solo, para atribuir una conducta penal. Añadió que, en el estado actual, la tesis del ente investigativo ubica al entonces nominador como una persona engañada y no como partícipe de la falsificación.

¿Qué tendría que probar una investigación sobre Petro?

Abogado aclaró si pueden o no investigar penalmente a Gustavo Petro tras la confesión de Juliana Guerrero de los títulos falsos- crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República//@jguerrero112/Instagram

Julián Quintana señaló en diálogo con El Tiempo que la eventual responsabilidad de Gustavo Petro tendría que examinarse desde una hipótesis de tráfico de influencias. Esa línea toma fuerza por lo dicho por Angie Rodríguez exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) sobre advertencias que aseguró haberle hecho al entonces mandatario.

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Rodríguez ha dicho que alertó personalmente a Petro sobre el poder y la influencia de Guerrero dentro del Gobierno nacional y sobre irregularidades relacionadas con sus títulos. También sostuvo que, pese a esas advertencias, Petro insistía en su nombramiento.

El togado agregó otro punto sobre los requisitos del cargo. Señaló que, incluso si los títulos hubieran sido válidos, Guerrero no podía acreditar la experiencia profesional exigida porque se había graduado días antes.

Los límites probatorios y el camino institucional

Julián Quintana señaló que la eventual responsabilidad del entonces presidente de la República tendría que examinarse desde una hipótesis de tráfico de influencias - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El abogado Quintana afirmó que primero habría que establecer cuándo el expresidente Petro tuvo conocimiento de la falsedad de los documentos y qué decisión tomó después. Según explicó, harían falta pruebas de conocimiento y participación, como chats, correos, memorandos, la valoración de requisitos hecha en Presidencia y datos sobre quién hizo el puente con la Fundación Universitaria San José y quién pagó.

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En su análisis, marcó un límite probatorio sobre el alcance de la admisión de Guerrero. “Que Guerrero haya aceptado cargos no sirve como prueba contra terceros. Tendría que declarar en juicio. La nueva investigación en su contra puede incentivarla a colaborar, y ese es el camino más realista para que el caso escale”, afirmó.

Tras conocerse el avance judicial, también reaccionaron figuras del anterior oficialismo. Gustavo Bolívar habló de un “triste episodio” y Ana Erazo dijo que cualquiera que hubiera cometido delitos debía responder ante la justicia, mientras María Antonia Pardo sostuvo que el caso dejó un daño político para el gobierno y para la institución universitaria.

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Si la nueva prueba compromete a ministros u otros altos funcionarios, la ruta judicial cambia según el cargo de cada persona. Si el material termina apuntando al expresidente, el caso pasaría a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Las disculpas de Juliana Guerrero

En su carta al país, Juliana Guerrero afirmó que se equivocó, expresó arrepentimiento y sostuvo que asumirá las consecuencias de sus decisiones - crédito @j_guerrero_j/Instagram

Juliana Guerrero difundió este miércoles 9 de septiembre de 2026 su primer pronunciamiento público desde que aceptó cargos penales por la obtención irregular de sus títulos académicos en la Fundación Universitaria San José.

En el documento, Guerrero rompió el silencio que mantuvo durante el proceso judicial. “Durante este tiempo guardé silencio por respeto a la justicia y a las instituciones. Hoy, frente al país, quiero reconocer, con profundo dolor, que me equivoqué y que estoy sinceramente arrepentida”, escribió.

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La joven agregó: “No estoy aquí para justificarme ni para presentarme como víctima, sino para asumir con humildad las consecuencias de mis decisiones”.