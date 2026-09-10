Video de impresionante pelea dentro de una discoteca en el Huila se volvió viral: la confrontación dejó un muerto y un herido

Investigan homicidio después de violenta confrontación en un bar rural de Huila - crédito @ColombiaOscura/X

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Un video de la riña que dejó un hombre muerto y otra persona herida en una discoteca de la vereda Gramalote, en Saladoblanco, Huila, se volvió viral en redes sociales el 9 de septiembre de 2026. El hecho ocurrió a las 11:50 p. m., y comenzó dentro del establecimiento antes de trasladarse a la zona exterior.

Las imágenes muestran forcejeos entre varias personas en medio de una confrontación que, de acuerdo con información preliminar, incluyó armas blancas y elementos contundentes. Después, algunos de los involucrados salieron del local y se escucharon varios disparos.

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La víctima fatal fue identificada como Rómulo Buitrago Rojas, quien sufrió impactos de arma de fuego. El hombre recibió atención inicial en el Hospital Nuestra Señora de las Mercedes, pero fue remitido al Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, al que llegó sin signos vitales.

Otro hombre, resultó herido durante los hechos y permanecía bajo atención médica por la gravedad de sus lesiones.

Un muerto y un herido dejó riña en Gramalote, Saladoblanco, que quedó grabada en video - crédito @ColombiaOscura/X

Unidades de la Policía Nacional llegaron al sector para recoger elementos que permitan establecer cómo se originó la pelea e identificar a los responsables. La Alcaldía de Saladoblanco ordenó el cierre administrativo de la discoteca Invictus, escenario donde se presentó el episodio.

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La medida se adoptó luego de que las autoridades advirtieran antecedentes de violencia en el mismo lugar. A finales de junio de 2026, otro joven murió tras recibir disparos en el establecimiento.

La difusión del video generó decenas de comentarios. Algunos usuarios cuestionaron las condiciones de seguridad en bares de municipios rurales y reclamaron mayor control de las autoridades.

“Qué bueno puede pasar en un sitio plagado de motos”, escribió un internauta. Otro afirmó que en la zona se requieren “requisas” y mejor iluminación en las vías que conectan a Saladoblanco con Pitalito.

Habitantes cercanos al establecimiento expresaron preocupación por la repetición de riñas y alteraciones del orden público que, según indicaron a Garzón Estéreo, estarían asociadas al consumo de alcohol dentro y fuera del lugar. Los residentes recordaron que en ese punto ya se habrían registrado episodios violentos con víctimas mortales.

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Investigan homicidio después de violenta confrontación en un bar rural de Huila - crédito @ColombiaOscura/X

La comunidad pidió a la Alcaldía y a la Policía reforzar los controles, esclarecer el caso reciente y aplicar acciones preventivas para evitar nuevos ataques.

Las autoridades deberán precisar la secuencia de los hechos, determinar responsabilidades y confirmar la identidad y condición de las personas afectadas. La información es preliminar y puede cambiar con los reportes oficiales.

Ataque armado en bar de Cali dejó tres muertos

Tres personas fueron asesinadas durante una incursión armada en un establecimiento comercial del barrio Alto Nápoles, en el sur de Santiago de Cali, Valle del Cauca. El ataque ocurrió el 6 de septiembre y fue catalogado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) como la masacre número 89 registrada en Colombia durante 2026.

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Las víctimas fueron identificadas como Yoni Esteban Quinayas Armero, de 32 años; Cristhian Andrés Gallego Morcillo, de 29, y Ana Julieth Grijalba Hernández, de 31. Las primeras versiones señalan que los agresores entraron al local y dispararon contra quienes estaban allí.

Quinayas murió en el sitio. Gallego y Grijalba fueron trasladados a centros asistenciales, donde fallecieron después. Un cuarto hombre, de 32 años, sufrió heridas y quedó bajo atención médica. Los responsables escaparon en motocicletas.

Ataque armado en Cali dejó tres muertos y fue reportado como la masacre 89 de 2026 - crédito @Indepaz/X

El hecho ocurrió en una zona cobijada por la Alerta Temprana 012 de 2025 de la Defensoría del Pueblo. En ese documento, la entidad advirtió que Cali se había convertido en un punto de interés para organizaciones criminales y grupos armados ilegales.

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La alerta mencionó riesgos asociados con reclutamiento de niños, adolescentes y jóvenes, además del uso de la capital del Valle del Cauca como escenario para actividades ilícitas y refugio de integrantes de esas estructuras.

La Defensoría señaló presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido como Clan del Golfo, y bandas locales.