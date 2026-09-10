Deportes

EN VIVO - Bayern Múnich vs. F. K. Bodø/Glimt: siga aquí el debut de Luis Díaz con los bávaros en la Uefa Champions League

El futbolista colombiano jugará por segundo año consecutivo la Liga de Campeones de Europa con la camiseta del equipo alemán y su primer partido será ante uno de los equipos revelación de la temporada pasada

Guardar
Luis Díaz fue figura del Bayern Múnich en la temporada pasada de la Uefa Champions League - crédito Bayern Múnich
Luis Díaz fue figura del Bayern Múnich en la temporada pasada de la Uefa Champions League - crédito Bayern Múnich

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la Jornada 1 de la Uefa Champions League entre Bayern Múnich vs. F. K. Bodø/Glimt en el estadio Allianz Arena de la ciudad de Múnich (Alemania). Este será el debut del colombiano Luis Díaz por segunda temporada consecutiva con la camiseta del equipo alemán en la Liga de Campeones.

El partido está programado para las 2:00 de la tarde y la estrella de la selección Colombia tiene altas opciones de ser titular en el cuadro bávaro ante uno de los equipos revelación de Europa en la temporada pasada. Siga aquí todas las incidencias.

11:57 hsHoy

Ficha del partido

  • Bayern Múnich vs. F. K. Bodø/Glimt - Jornada 1 de la Uefa Champions League 2026-2027
  • Colombianos en el partido: Luis Díaz (Bayern Múnich).
  • Lugar: estadio Allianz Arena - Múnich, Alemania
  • Fecha y hora: jueves 10 de septiembre - 2:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Disney+ y ESPN

Temas Relacionados

EN VIVOLuis DíazBayern vs. Bodo GlimtBayern MúnichBodo/GlimtUEFAChampions LeagueLiga de CampeonesEstadio Allianz ArenaColombia-Deportes

Últimas noticias

Colombia vs. Portugal en vivo Mundial Sub-20 Femenino de Polonia: siga aquí el minuto a minuto de la Tricolor

El equipo dirigido por Carlos Paniagua buscará asegurar su pase a los octavos de final del torneo juvenil femenino más importante del planeta

Colombia vs. Portugal en vivo Mundial Sub-20 Femenino de Polonia: siga aquí el minuto a minuto de la Tricolor

Luis Suárez fue figura en la Champions League con el Sporting Lisboa y así lo calificó la prensa portuguesa: “Combativo”

Los “Leones” remontaron un partido que se complicó con el autogol de Gonçalo Inácio en el estadio José Alvalade

Luis Suárez fue figura en la Champions League con el Sporting Lisboa y así lo calificó la prensa portuguesa: “Combativo”

“Nada de lesiones”: Yílmar Velásquez reveló por qué fue apartado de Santa Fe y habló de Pablo Repetto

El mediocampista expresó sus mejores deseos para el conjunto cardenal, pero afirmó que continuará apartado del grupo mientras el técnico esté a cargo

“Nada de lesiones”: Yílmar Velásquez reveló por qué fue apartado de Santa Fe y habló de Pablo Repetto

Atlético Nacional tiene un jugador tan tímido que el DT Lucas González tardó diez días en conocerle la voz: así busca ayudarlo a expresarse

Su nombre es Neider Parra y ya tiene once partidos como profesional, incluso ya hizo una asistencia. Ahora, el reto es que se comunique mejor

Atlético Nacional tiene un jugador tan tímido que el DT Lucas González tardó diez días en conocerle la voz: así busca ayudarlo a expresarse

Atlético Nacional y Chapecoense conmemorarán 10 años de la tragedia aérea que dejó 71 muertos en La Ceja, Antioquia

Los dos clubes, que entablaron una amistad desde entonces, se verán las caras como homenaje a las víctimas y el recuerdo de uno de los días más dolorosos en el fútbol internacional

Atlético Nacional y Chapecoense conmemorarán 10 años de la tragedia aérea que dejó 71 muertos en La Ceja, Antioquia

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Puede un “búnker-refugio” dinamizar la confianza de largo plazo en Argentina, en un contexto de continua inestabilidad sin plan a futuro?

¿Puede un “búnker-refugio” dinamizar la confianza de largo plazo en Argentina, en un contexto de continua inestabilidad sin plan a futuro?

Por la caída de actividad, cerró una histórica empresa de acero: qué pasó con los trabajadores

John Malkovich canceló su actuación en Israel por una cita falsa difundida por sus promotores

La inesperada reacción de Mario Pergolini cuando Marina Calabró habló de su amor por Rolando Barbano

Las células de tu cuerpo ‘hablan’ entre sí y una IA logró traducir su idioma

INFOBAE AMÉRICA

Florida apunta contra empresas tecnológicas por delitos con inteligencia artificial

Florida apunta contra empresas tecnológicas por delitos con inteligencia artificial

Alianza cae goleado ante Motagua y encara una misión imposible en la Copa Centroamericana: ¿remontará en San Salvador?

Panamá impulsa el ambiente y la conservación de su biodiversidad

Hallazgo en la Patagonia: científicos desenterraron huevos de dinosaurios gigantes y revelaron el lugar donde los incubaban

“Divertido, arrogante y por encima de la hagiografía”: la crítica internacional elogia el documental de Mariano Llinás sobre Borges

DEPORTES

La interna del fichaje frustrado de Julián Álvarez por Barcelona y la promesa que le hizo el club catálan

La interna del fichaje frustrado de Julián Álvarez por Barcelona y la promesa que le hizo el club catálan

Ancelotti salió al cruce de las críticas de Thiago Silva y publicó su primera lista de Brasil con una profunda renovación

El Como de Nico Paz hace su debut en la Champions League en el cierre de la fecha 1: la agenda completa de la jornada

Thiago Tirante: su primera vez como local en Copa Davis y el balance de la gira sobre cemento

El debut de Maradona y un Superclásico en la final: a 50 años de un torneo apasionante que estuvo a punto de no jugarse