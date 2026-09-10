EN VIVO - Bayern Múnich vs. F. K. Bodø/Glimt: siga aquí el debut de Luis Díaz con los bávaros en la Uefa Champions League

Luis Díaz fue figura del Bayern Múnich en la temporada pasada de la Uefa Champions League - crédito Bayern Múnich

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la Jornada 1 de la Uefa Champions League entre Bayern Múnich vs. F. K. Bodø/Glimt en el estadio Allianz Arena de la ciudad de Múnich (Alemania). Este será el debut del colombiano Luis Díaz por segunda temporada consecutiva con la camiseta del equipo alemán en la Liga de Campeones.

El partido está programado para las 2:00 de la tarde y la estrella de la selección Colombia tiene altas opciones de ser titular en el cuadro bávaro ante uno de los equipos revelación de Europa en la temporada pasada. Siga aquí todas las incidencias.