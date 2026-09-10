Colombia

Encuesta Atlas-Intel: Iván Cepeda y Gustavo Petro le ganaron el pulso al Centro Democrático; superan a Daniel Briceño y toman distancia de Álvaro Uribe

La medición hecha por la firma internacional, con la participación de más de 1.900 consultados, mostró diferencias entre los dirigentes de distintos sectores, tanto en los niveles de favorabilidad como en el rechazo y el grado de conocimiento

Iván Cepeda - Gustavo Petro - Daniel Briceño
El senador Iván Cepeda y el expresidente Gustavo Petro mantienen una favorabilidad buena de acuerdo con la encuesta de Atlas-Intel - crédito Colprensa - Presidencia - suministrada a Infobae Colombia
Guardar

La encuesta de Atlas-Intel para Bloomberg midió la percepción que existe sobre el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Pero además de entregar un rango en el que se ubica el jefe de Estado, también mostró cómo está la favorabilidad tanto de líderes de izquierda como de derecha, en un pulso que muestra bien parados al senador Iván Cepeda y el exmandatario Gustavo Petro.

El estudio, conocido como Colombia Pulse, mostró a los referentes de la oposición en mejores ubicaciones en el escalafón que el congresista más votado de la presente legislatura, como el representante a la Cámara Daniel Briceño y su jefe político, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que aparecen más abajo en la lista de políticos locales dada a conocer por la firma internacional.

PUBLICIDAD

Resultados Atlas-Intel sobre favorabilidad
Los líderes de la oposición en Colombia solo se encuentran por debajo del actual presidente y vicepresidente de la República - crédito Atlas-Intel

De acuerdo con Atlas-Intel, Cepeda y Petro alcanzaron una imagen positiva de 42%, dos puntos por encima de Briceño y 10 puntos sobre Uribe, ubicándose en la tercera y cuarta casilla, solo superados por De la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo. Ambos comparten el mismo porcentaje de opinión favorable, aunque registran mayores niveles de rechazo que el representante.

En el caso del congresista, que llegó por el Estatuto de la Oposición, obtuvo 55% de imagen negativa y 3% de personas sin una postura definida; mientras que Petro llegó a 57% de opinión desfavorable y apenas 1% de desconocimiento. Por su parte, Briceño, en cambio, marcó 40% de favorabilidad, 24% de imagen negativa y 36% de encuestados que no expresaron una opinión.

PUBLICIDAD

Cepeda y Petro se impusieron a Briceño y Uribe en imagen favorable

En lo que respecta al senador, Cepeda registró dos puntos porcentuales por encima de Briceño, y 10 puntos sobre el expresidente Uribe, que sigue siendo influyente en el espectro político. A su vez, la diferencia con el congresista también aparece en reconocimiento, pues el 3% de los consultados dijo no tener una opinión sobre Cepeda, el porcentaje ascendió a 36% en el representante.

Gustavo Petro - Iván Cepeda - Réplica Pacto Histórico
Gustavo Petro e Iván Cepeda son los líderes del Pacto Histórico en su ejercicio de oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito suministrada Infobae Colombia

En comparación con Uribe, que tiene 32% de imagen favorable, llama la atención que ambos tienen el mismo rango de imagen negativa: 55%. De esa manera, el congresista bogotano marcó distancia con su principal contradictor político, con el que se ha enfrentado no solo en las urnas; también en los estrados judiciales, mientras que el 13% de los encuestados se apartó de tomar postura.

A su vez, Petro y su 42% están por arriba de Briceño en cuanto a aceptación, aunque también lo supera en la percepción negativa, en una comparativa que registra un 57% del exmandatario contra 25% del congresista. Si se compara la resistencia que generan ambos exmandatarios, la diferencia es de solo dos puntos, pues Uribe tiene un 55% de imagen negativa en los encuestados.

De la Espriella y Restrepo encabezaron la imagen positiva

En la medición, el presidente De la Espriella lideró la lista de dirigentes consultados, con 54% de imagen positiva, en tanto que el 44% aseguró tener una percepción negativa del mandatario, lo que dejó un saldo favorable de 10 puntos porcentuales. Por su parte, el vicepresidente Restrepo obtuvo 53% de opiniones favorables y 43% de negativas, con una diferencia de nueve puntos.

El presidente Abelardo de la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo lideran el escalafón de la firma Atlas-Intel en materia de favorabilidad - crédito Sergio Acero/REUTERS
El presidente Abelardo de la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo lideran el escalafón de la firma Atlas-Intel en materia de favorabilidad - crédito Sergio Acero/REUTERS

En contraste, la exvicepresidenta Francia Márquez registró 15% de imagen favorable y 67% de desfavorable, convirtiéndose en la figura con mayor rechazo en la lista; en la que incluso supera al excandidato presidencial Roy Barreras, que concentró el segundo porcentaje más alto de imagen negativa, con 65%, frente a 7% de positiva; y las exaspirantes Claudia López y Paloma Valencia.

Ficha técnica

La medición de Atlas-Intel para Bloomberg consultó a 1.904 adultos en Colombia entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre de 2026. El margen de error informado es de, más o menos, 2 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%. La firma empleó el sistema Atlas Random Digital Recruitment (RDR), metodología que selecciona participantes desde dispositivos electrónicos.

El procedimiento incorpora correcciones por sesgos demográficos y patrones de no respuesta y estuvo integrada por 51,5% de mujeres y 48,5% de hombres. El grupo de 45 a 59 años representó el 23,1% del total, seguido por las personas de 25 a 34 años, con 21,1%, y las de 60 a 100 años, con 19,7%; mientras que el 32,9% de los consultados tenía estudios universitarios.

Temas Relacionados

Iván CepedaGustavo PetroDaniel BriceñoÁlvaro UribeColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia empató sin goles ante Portugal en el Mundial Sub-20 Femenino de Polonia en Łódź: la Tricolor jugará su clasificación ante Corea del Norte

El equipo dirigido por Carlos Paniagua buscó por todos los medios la victoria ante las lusas, pero el arco se cerró gracias a la actuación de la portera Nair Pina, y ahora buscará un triunfo ante el combinado asiático

Colombia empató sin goles ante Portugal en el Mundial Sub-20 Femenino de Polonia en Łódź: la Tricolor jugará su clasificación ante Corea del Norte

Juan Guillermo Cuadrado estaría negociando su llegada a Millonarios, según confirmó un periodista

El antioqueño quedó libre tras salir del Pisa y la opción de seguir en Italia perdió fuerza por la falta de mercado; el club capitalino estaría buscando cerrar el acuerdo

Juan Guillermo Cuadrado estaría negociando su llegada a Millonarios, según confirmó un periodista

Ana del Castillo reveló preocupante molestia durante sus primeros días de embarazo: “Me dicen que esto es solo el inicio”

La artista compartió un video en el que aparece afectada por la incomodidad y recibió consejos de sus seguidores sobre este síntoma

Ana del Castillo reveló preocupante molestia durante sus primeros días de embarazo: “Me dicen que esto es solo el inicio”

Guillermo Alfonso Jaramillo se desmarcó de supuesto acto de corrupción y reveló audio donde mencionan a la actual ministra de Salud Ana María Vesga: “Ocurrió después de mi salida”

En el fragmento se escucha a interlocutores negociar con un alcalde un pago dividido entre un 5% y un 3% para lograr el desembolso, y se plantea viajar a Bogotá para concretar el acuerdo

Guillermo Alfonso Jaramillo se desmarcó de supuesto acto de corrupción y reveló audio donde mencionan a la actual ministra de Salud Ana María Vesga: “Ocurrió después de mi salida”

Fuerte pelea entre el representante Jorge Tovar, hijo de ‘Jorge 40′, y la senadora Aida Avella en el Congreso: “Cobarde”

Las diferencias se expusieron durante el debate del Presupuesto General de la Nación en las Comisiones Económicas del legislativo

Fuerte pelea entre el representante Jorge Tovar, hijo de ‘Jorge 40′, y la senadora Aida Avella en el Congreso: “Cobarde”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Ana del Castillo reveló preocupante molestia durante sus primeros días de embarazo: “Me dicen que esto es solo el inicio”

Ana del Castillo reveló preocupante molestia durante sus primeros días de embarazo: “Me dicen que esto es solo el inicio”

Ella es Emma, la mujer que tiene los senos más grandes de Colombia: es talla 46K

⁠Karol G rompió el protocolo de sus conciertos y bailó con las encargadas de seguridad: una de las funcionarias perdió su empleo, pero le agradeció en redes

Así fue la boda de Carolina Manrique, la expareja de Francisco Bolívar: habría desatado la crisis mental del actor de ‘Sin senos no hay paraíso’

⁠Dekko reapareció en redes sociales tras la muerte de su hijo y reveló cómo sobrelleva el luto: “No hay que tener rabia con Dios”

Deportes

Este es el empresario colombiano que estaría detrás de la posible venta del club español Eldense al astro argentino Lionel Messi

Este es el empresario colombiano que estaría detrás de la posible venta del club español Eldense al astro argentino Lionel Messi

Millonarios vs. Deportivo Cali - en vivo Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del clásico añejo en El Campín

Bayern Múnich vs. F. K. Bodø/Glimt en vivo HOY Champions League: Luis Díaz confirmado como titular en el Allianz Arena

El colombiano Harold Tejada regresó al top-10 de la Vuelta a España  tras la etapa 19: se viene la alta montaña

Colombia empató sin goles ante Portugal en el Mundial Sub-20 Femenino de Polonia en Łódź: la Tricolor jugará su clasificación ante Corea del Norte