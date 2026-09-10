Encuesta Atlas-Intel: Iván Cepeda y Gustavo Petro le ganaron el pulso al Centro Democrático; superan a Daniel Briceño y toman distancia de Álvaro Uribe

El senador Iván Cepeda y el expresidente Gustavo Petro mantienen una favorabilidad buena de acuerdo con la encuesta de Atlas-Intel - crédito Colprensa - Presidencia - suministrada a Infobae Colombia

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La encuesta de Atlas-Intel para Bloomberg midió la percepción que existe sobre el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Pero además de entregar un rango en el que se ubica el jefe de Estado, también mostró cómo está la favorabilidad tanto de líderes de izquierda como de derecha, en un pulso que muestra bien parados al senador Iván Cepeda y el exmandatario Gustavo Petro.

El estudio, conocido como Colombia Pulse, mostró a los referentes de la oposición en mejores ubicaciones en el escalafón que el congresista más votado de la presente legislatura, como el representante a la Cámara Daniel Briceño y su jefe político, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que aparecen más abajo en la lista de políticos locales dada a conocer por la firma internacional.

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Los líderes de la oposición en Colombia solo se encuentran por debajo del actual presidente y vicepresidente de la República - crédito Atlas-Intel

De acuerdo con Atlas-Intel, Cepeda y Petro alcanzaron una imagen positiva de 42%, dos puntos por encima de Briceño y 10 puntos sobre Uribe, ubicándose en la tercera y cuarta casilla, solo superados por De la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo. Ambos comparten el mismo porcentaje de opinión favorable, aunque registran mayores niveles de rechazo que el representante.

En el caso del congresista, que llegó por el Estatuto de la Oposición, obtuvo 55% de imagen negativa y 3% de personas sin una postura definida; mientras que Petro llegó a 57% de opinión desfavorable y apenas 1% de desconocimiento. Por su parte, Briceño, en cambio, marcó 40% de favorabilidad, 24% de imagen negativa y 36% de encuestados que no expresaron una opinión.

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Cepeda y Petro se impusieron a Briceño y Uribe en imagen favorable

En lo que respecta al senador, Cepeda registró dos puntos porcentuales por encima de Briceño, y 10 puntos sobre el expresidente Uribe, que sigue siendo influyente en el espectro político. A su vez, la diferencia con el congresista también aparece en reconocimiento, pues el 3% de los consultados dijo no tener una opinión sobre Cepeda, el porcentaje ascendió a 36% en el representante.

Gustavo Petro e Iván Cepeda son los líderes del Pacto Histórico en su ejercicio de oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito suministrada Infobae Colombia

En comparación con Uribe, que tiene 32% de imagen favorable, llama la atención que ambos tienen el mismo rango de imagen negativa: 55%. De esa manera, el congresista bogotano marcó distancia con su principal contradictor político, con el que se ha enfrentado no solo en las urnas; también en los estrados judiciales, mientras que el 13% de los encuestados se apartó de tomar postura.

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A su vez, Petro y su 42% están por arriba de Briceño en cuanto a aceptación, aunque también lo supera en la percepción negativa, en una comparativa que registra un 57% del exmandatario contra 25% del congresista. Si se compara la resistencia que generan ambos exmandatarios, la diferencia es de solo dos puntos, pues Uribe tiene un 55% de imagen negativa en los encuestados.

De la Espriella y Restrepo encabezaron la imagen positiva

En la medición, el presidente De la Espriella lideró la lista de dirigentes consultados, con 54% de imagen positiva, en tanto que el 44% aseguró tener una percepción negativa del mandatario, lo que dejó un saldo favorable de 10 puntos porcentuales. Por su parte, el vicepresidente Restrepo obtuvo 53% de opiniones favorables y 43% de negativas, con una diferencia de nueve puntos.

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El presidente Abelardo de la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo lideran el escalafón de la firma Atlas-Intel en materia de favorabilidad - crédito Sergio Acero/REUTERS

En contraste, la exvicepresidenta Francia Márquez registró 15% de imagen favorable y 67% de desfavorable, convirtiéndose en la figura con mayor rechazo en la lista; en la que incluso supera al excandidato presidencial Roy Barreras, que concentró el segundo porcentaje más alto de imagen negativa, con 65%, frente a 7% de positiva; y las exaspirantes Claudia López y Paloma Valencia.

Ficha técnica

La medición de Atlas-Intel para Bloomberg consultó a 1.904 adultos en Colombia entre el 30 de agosto y el 3 de septiembre de 2026. El margen de error informado es de, más o menos, 2 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95%. La firma empleó el sistema Atlas Random Digital Recruitment (RDR), metodología que selecciona participantes desde dispositivos electrónicos.

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El procedimiento incorpora correcciones por sesgos demográficos y patrones de no respuesta y estuvo integrada por 51,5% de mujeres y 48,5% de hombres. El grupo de 45 a 59 años representó el 23,1% del total, seguido por las personas de 25 a 34 años, con 21,1%, y las de 60 a 100 años, con 19,7%; mientras que el 32,9% de los consultados tenía estudios universitarios.