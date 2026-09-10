Abogada de Epa Colombia denunció fallas en los procedimientos en el caso de la empresaria: “Empezar desde cero”

Epa Colombia reapareció y sorprendió con la apariencia de su rostro, confirmando así que sí se habría hecho un procedimiento estético - crédito @wendy_herrera_lawyer/IG

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La abogada Wendy Herrera, representante de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, afirmó que asumió la defensa del caso con la necesidad de revisar actuaciones previas y corregir aspectos que, a su juicio, no se manejaron de la manera adecuada.

Sus declaraciones reavivaron las expectativas de los seguidores de la empresaria sobre una eventual modificación de su situación jurídica.

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Barrera permanece privada de la libertad desde enero de 2025, luego de la condena impuesta por hechos relacionados con los daños causados a infraestructura pública durante las manifestaciones de 2019 en Bogotá. La pena supera los cinco años, por lo que cualquier posibilidad de recuperación de la libertad depende de decisiones judiciales y de las actuaciones que presente su defensa.

Wendy Herrera afirmó que revisa actuaciones previas en la defensa de Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

La nueva intervención de Herrera ocurrió en redes sociales, donde respondió a un comentario sobre el proceso de la empresaria. La abogada indicó que debió “empezar de cero” en el caso y que trabaja para “subsanar todo lo mal hecho”, una frase que provocó múltiples reacciones entre los usuarios que siguen el caso de Epa Colombia.

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Las declaraciones de Herrera se dieron después de que un seguidor comentara en uno de sus videos: “¿Epa Colombia, pa’ cuándo? Queremos verla con su familia. Ella ya ha pagado de muchas maneras ese error”. Mensajes que recibió apoyo de otros seguidores que cuestionaron el avance en el proceso de la empresaria.

Ante la cantidad de comentarios, Wendy Herrera respondió: “Estamos trabajando. Mi amor. Estoy subsanando todo lo mal hecho. Me tocó iniciar desde cero”. Aunque la defensora no precisó qué recursos están en curso, cuáles actuaciones concretas busca modificar ni cuánto tiempo podría tardar una decisión, su mensaje fue interpretado por los seguidores de Barrera como una señal de que el equipo jurídico trabaja en alternativas para revisar la condena o las condiciones de reclusión.

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Wendy Herrera aseguró en redes sociales que tuvo que “empezar de cero” con el proceso de la empresaria - crédito @wendy_herrera_lawyer/ Instagram

La defensa de Epa Colombia cuestionó actuaciones previas en el proceso

El caso de Daneidy Barrera ha mantenido atención pública desde los hechos ocurridos en 2019. La empresaria fue investigada después de que difundiera videos en los que aparecía mientras causaba daños en estaciones del sistema TransMilenio durante una jornada de protestas en la capital colombiana.

Con el avance del proceso judicial, la situación de Barrera pasó por distintas etapas. Su defensa y sus seguidores han sostenido que hubo reparaciones económicas relacionadas con los daños, pero las decisiones judiciales derivaron en una condena de prisión.

Wendy Herrera señaló que una de las dificultades está vinculada con acuerdos que, según su explicación, se habrían planteado en delitos que tienen restricciones para acceder a ciertos beneficios penales. Sin embargo, la abogada no detalló cuáles mecanismos jurídicos utilizará en la actualidad ni si ya presentó solicitudes ante las autoridades competentes.

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Familiares y seguidores de la empresaria han pedido que se estudien alternativas jurídicas desde su ingreso a prisión - crédito @wendy_herrera_lawyer/ Instagram

La información disponible no permite afirmar que Epa Colombia esté próxima a quedar en libertad. La representante legal tampoco confirmó una fecha para una audiencia, una revisión de la pena o una eventual decisión que cambie la situación de su clienta.

Las declaraciones de Herrera generaron comentarios de apoyo para Epa Colombia, cuya situación ha sido objeto de campañas en redes sociales y mensajes de figuras públicas que piden una revisión de su caso. La empresaria construyó una amplia comunidad digital antes de su ingreso a prisión, primero por sus videos virales y después por sus negocios relacionados con productos capilares.

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Wendy Herrera también ha representado a figuras públicas como Aida Victoria Merlano y Rafael Poveda (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde enero de 2025, familiares y seguidores han compartido actualizaciones sobre su estado y han solicitado que se estudien alternativas jurídicas. La eventual recuperación de la libertad se mantiene como uno de los temas que más moviliza a su comunidad en plataformas digitales.

Herrera también ha ganado visibilidad por asumir la representación de personas públicas y creadoras de contenido como Aida Victoria Merlano y Rafael Poveda. En el caso de Barrera, sus publicaciones suelen generar expectativas por la posibilidad de que se conozcan nuevos recursos o decisiones judiciales.