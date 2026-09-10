El colombiano Harold Tejada regresó al top-10 de la Vuelta a España  tras la etapa 19: se viene la alta montaña

Harold Tejada volvió al top 10 de la clasificación general de la Vuelta a España 2026 tras la contrarreloj individual de la etapa 18-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

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El colombiano Harold Tejada volvió al top 10de la clasificación general de la Vuelta a España 2026 tras la contrarreloj individual de la etapa 18. La jornada también reordenó la pelea por el liderato: el español Enric Mas mantuvo la camiseta roja, pero Primoz Roglic le recortó tiempo y quedó como su perseguidor más cercano.

Tejada terminó en la casilla de 16 de la contrarreloj, a un minuto del ganador, y con ese resultado ascendió una posición en la general hasta el décimo lugar. Quedó a nueve minutos y 57 segundos de Mas, cuando la carrera entra en sus últimas jornadas.

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Así fue la etapa 19 de la Vuelta

Stefan Küng ganó la contrarreloj con un tiempo de 35:22,82 y superó por tres segundos a Callum Thornley, mientras João Almeida completó el podio-crédito Javier Lizón/EFE

La etapa se disputó este jueves sobre 32,1 kilómetros entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera. El suizo Stefan Küng, del Tudor Pro Cycling Team, firmó el mejor tiempo con 35 minutos y 22,82 segundos. Superó por tres segundos al británico Callum Thornley, mientras João Almeida completó el podio a ocho segundos.

La contrarreloj tuvo un efecto directo entre los aspirantes al título. Roglic fue cuarto, a 18 segundos de Küng, y Mas terminó en el puesto 12, a 51 segundos. Esa diferencia permitió al esloveno descontarle 33 segundos al español y desplazar a Felix Gall del segundo puesto de la general.

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Mas superó una de las jornadas más delicadas para sus opciones de ganar la carrera y sigue al frente de la clasificación. Su ventaja sobre Roglic quedó en un minuto y 37 segundos, mientras Gall cayó al tercer lugar, a tres minutos y un segundo.

Detrás de ellos aparecen Richard Carapaz, cuarto a cinco minutos y 17 segundos, y Oscar Onley, quinto a seis minutos y tres segundos. La disputa por La Vuelta se estrechó después de la crono, aunque el corredor del Movistar conserva una renta amplia antes del desenlace.

Mas sigue líder, pero Roglic es ahora la amenaza inmediata. El esloveno ganó terreno en su especialidad y, además de recortar tiempo, modificó el orden del podio provisional.

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Tejada fue el mejor colombiano de la jornada y sigue como el más sólido en la general

Harold Tejada fue el mejor colombiano de la etapa 18 y se sostiene como el corredor nacional mejor ubicado en la clasificación general- crédito Astana XDS

Entre los ciclistas colombianos, Tejada fue el más competitivo en la etapa. El corredor del XDS Astana resistió una jornada favorable para los especialistas y se metió de nuevo entre los 10 mejores de la clasificación acumulada.

El resto de los colombianos terminó más atrás en la contrarreloj. Juan Guillermo Martínez fue 48°, a tres minutos y nueve segundos; Juan Felipe Rodríguez ocupó el puesto 83, a cuatro minutos y 16 segundos; Santiago Buitrago terminó 107°, a cuatro minutos y 50 segundos, e Iván Ramiro Sosa cerró en la casilla 148, a siete minutos y 49 segundos.

El balance para Colombia después de la etapa se concentra en Tejada: además de ser el nacional mejor ubicado, conserva abierta la posibilidad de cerrar la carrera dentro del grupo de los 10 primeros.

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Así quedaron los resultados de la etapa 19 de la Vuelta a España

Enric Mas mantuvo la camiseta roja, pero Primoz Roglic le descontó 33 segundos y quedó segundo en la clasificación general-crédito Javier Lizón/EFE

1. Stefan Küng (Suiza - Tudor Pro): 35 minutos y 22 segundos

2. Callum Thornley (Gran Bretaña - Red Bull - Bora - Hansgrohe): a 3 segundos

3. João Almeida (Portugal - UAE Emirates XRG): a 9 segundos

4. Primož Roglič (Eslovenia - Red Bull - Bora - Hansgorhe): a 19 segundos

5. Wout van Aert (Bélgica - Visma Lease a Bike): a 20 segundos

16. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 1 minuto y 1 segundo

24. Richard Carapaz (Ecuador - EF Education - Easypost): a 1 minuto y 43 segundos

47. Juan Guillermo Martínez (Colombia - Team Picnic PostNL): a 3 minutos y 9 segundos

83. Juan Rodríguez (Colombia - EF Education Easypost): a 4 minutos y 17 segundos

Así va la clasificación general tras la etapa 19 de la Vuelta a España

1.Enric Mas (España - Movistar Team): 60 horas, 45 minutos y 58 segundos

2. Primož Roglič (Eslovenia - Red Bull - Bora - Hansgorhe): a 1 minuto y 37 segundos

3. Felix Gall (Austria - Decathlon CMA): a 3 minutos y 1 segundo

4. Richard Carapaz (Ecuador - EF Education - EastPost): a 5 minutos y 17 segundos

5. Oscar Onley (Gran Bretaña - Netcompany Ineos): a 6 minutos y 3 segundos

10. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 9 minutos y 57 segundos

15. Juan Rodríguez (Colombia - EF Education - Easypost): a 33 minutos y 11 segundos

20. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): a 47 minutos y 37 segundos