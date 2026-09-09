Colombia

Cuatro líderes y organizaciones recibieron el Premio Nacional de Derechos Humanos 2026: quiénes son

El galardón reconoció iniciativas de defensa de la vida, protección territorial, acompañamiento a víctimas y liderazgo comunitario en distintas regiones de Colombia

Cuatro líderes y organizaciones de Santander, Cauca, Antioquia, Chocó y Valle del Cauca fueron reconocidos en Bogotá por su trabajo en defensa de las víctimas, los territorios y los derechos humanos - crédito Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia/Facebook
Cuatro líderes y organizaciones de Santander, Cauca, Antioquia, Chocó y Valle del Cauca fueron reconocidos en Bogotá por su trabajo en defensa de las víctimas, los territorios y los derechos humanos - crédito Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia/Facebook
Guardar

La ingeniera ambiental Yuly Andrea Velásquez Briceño, las mujeres del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), la Corporación Jurídica Libertad y la educadora popular María Bernarda Pabón Rosero fueron reconocidas con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2026, entregado en Bogotá.

Los galardones de la XV edición se otorgaron el 7 de septiembre de 2026 en el Teatro Colón del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella. El premio es organizado por Diakonia y Act Iglesia Sueca, con el apoyo de la Embajada de Suecia.

PUBLICIDAD

La ceremonia se realizó bajo el planteamiento de que los derechos humanos son un pilar de las sociedades democráticas. En ese sentido, los organizadores destacaron valores como el respeto por la vida, la participación ciudadana, el diálogo y el Estado de derecho.

Yuly Andrea Velásquez Briceño, presidenta de la Federación de Pescadores Artesanales, Ambientales y Turísticos del Departamento de Santander (Fedepesan), recibió el reconocimiento como Defensora del Año por su trabajo con comunidades pescadoras y ecosistemas del Magdalena Medio.

Su labor de monitoreo comunitario está vinculada con más de 500 familias de la región.

Yuly Andrea Velásquez Briceño fue distinguida como Defensora del Año por su trabajo con comunidades pescadoras del Magdalena Medio - crédito Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia / Facebook
Yuly Andrea Velásquez Briceño fue distinguida como Defensora del Año por su trabajo con comunidades pescadoras del Magdalena Medio - crédito Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia / Facebook

En cuanto al reconocimiento al Proceso Social Comunitario fue para las mujeres del Cric, una iniciativa creada en 1993 que reúne a mujeres de los 11 pueblos indígenas del Cauca. El proceso desarrolla estrategias propias de cuidado, protección y atención frente a violencias.

PUBLICIDAD

Por su lado, la Corporación Jurídica Libertad recibió el galardón en la categoría Organización Social y Organización No Gubernamental (ONG), por más de tres décadas de acompañamiento jurídico y comunitario a víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y otros hechos de violencia en Antioquia y Chocó.

El reconocimiento ‘A Toda una Vida’ fue para María Bernarda Pabón Rosero, conocida como “La Profe”, educadora popular del Valle del Cauca. La organización destacó sus cerca de 40 años de trabajo comunitario y su participación en procesos que lograron la entrega de 1.042 hectáreas a más de 480 familias campesinas víctimas de desplazamiento.

Durante la premiación, la Embajada de Suecia resaltó que la democracia requiere una ciudadanía activa y espacios para que las personas participen en las decisiones que afectan sus comunidades. Según el mensaje oficial, esos principios favorecen la confianza, la cohesión social y el desarrollo.

La ceremonia reconoció labores de protección de víctimas, defensa territorial, liderazgo de mujeres y educación popular - Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia / Facebook
La ceremonia reconoció labores de protección de víctimas, defensa territorial, liderazgo de mujeres y educación popular - Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia / Facebook

La ceremonia también incluyó un homenaje In Memoriam a defensores de derechos humanos y líderes estudiantiles, sociales y sindicales de la Universidad de Nariño asesinados por estructuras paramilitares a comienzos del siglo XXI.

De hecho, el miércoles 9 de septiembre de 2026 abrirá en el Museo de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo una exposición con motivo de los 15 años del premio.

Scott Campbell pidió que no haya impunidad por asesinatos de defensores de derechos humanos

Scott Campbell, representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió investigaciones y sanciones por los homicidios de líderes sociales durante la entrega del premio.

El funcionario rindió homenaje a María Ovidia Palechor, defensora de derechos humanos asesinada el 1 de septiembre junto a su esposo, el líder James Edimer Flor. Palechor había recibido el Premio Diakonía y coordinó el Programa Mujeres del Consejo Regional Indígena del Cauca.

Scott Campbell, representante de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, pidió combatir la impunidad por los asesinatos de defensores y entregó el reconocimiento a las Mujeres del Cric - crédito ONUDerechosHumanosColombia/YouTube
Scott Campbell, representante de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, pidió combatir la impunidad por los asesinatos de defensores y entregó el reconocimiento a las Mujeres del Cric - crédito ONUDerechosHumanosColombia/YouTube

“Defender los derechos humanos no puede costar la vida y no podemos acostumbrarnos a esta tragedia”, expresó Campbell.

El representante de las Naciones Unidas exhortó a las autoridades a evitar la impunidad. “Es urgente que haya investigación, juzgamiento y sanción de los responsables”, afirmó.

Durante su intervención, Campbell entregó el reconocimiento de la categoría a las Mujeres del Circ. También destacó a los otros dos procesos finalistas: Semillas Guardia Indígena, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), y el Tribunal de Siloé, en Cali. “Todos ustedes son ya ganadores”, dijo.

Temas Relacionados

Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en ColombiaDerechos HumanosDefensa de la vidaVíctimasTrabajo comunitarioColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Festival Cordillera 2026: Bogotá proyecta recaudar cerca de $81.601 millones durante el fin de semana, estos serían los sectores más beneficiados

Cerca de 36.000 personas que llegarían desde otras ciudades y países tendrían un desembolso promedio de $998.000, muy por encima de lo calculado para quienes viven en la capital

Festival Cordillera 2026: Bogotá proyecta recaudar cerca de $81.601 millones durante el fin de semana, estos serían los sectores más beneficiados

El trabajo doméstico cambia de ritmo en Colombia: crecen los contratos por días y la informalidad supera el 87%

La reducción de las jornadas de tiempo completo modifica las condiciones en las que miles de personas ejercen esta actividad, mientras persisten brechas importantes en el acceso conjunto a salud, pensión y riesgos laborales

El trabajo doméstico cambia de ritmo en Colombia: crecen los contratos por días y la informalidad supera el 87%

El Ministerio de Minas advierte que las tarifas de energía subirían si se agrava El Niño: “¿De dónde vamos a sacar la energía?”

La menor disponibilidad de agua obligaría al sistema eléctrico a depender más de plantas térmicas y gas, mientras el Gobierno busca recursos y nuevas fuentes para evitar una mayor presión sobre el mercado

El Ministerio de Minas advierte que las tarifas de energía subirían si se agrava El Niño: “¿De dónde vamos a sacar la energía?”

Camila llega a Bogotá con su ‘Adiós World Tour’ para celebrar 20 años de historia musical: fecha, lugar y precios

Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado llevarán a Bogotá un repaso por dos décadas de éxitos, mientras circulan informaciones de tensiones internas

Camila llega a Bogotá con su ‘Adiós World Tour’ para celebrar 20 años de historia musical: fecha, lugar y precios

Colombia y Estados Unidos reforzaron su relación bilateral durante la visita de Marco Rubio a Barranquilla: así se vivió la jornada

El funcionario estadounidense repasó la agenda de seguridad, cooperación económica y ayuda humanitaria durante su primera visita al nuevo Gobierno colombiano. La agenda incluyó la firma de acuerdos bilaterales sobre minerales y energía nuclear

Colombia y Estados Unidos reforzaron su relación bilateral durante la visita de Marco Rubio a Barranquilla: así se vivió la jornada
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Camila llega a Bogotá con su ‘Adiós World Tour’ para celebrar 20 años de historia musical: fecha, lugar y precios

Camila llega a Bogotá con su ‘Adiós World Tour’ para celebrar 20 años de historia musical: fecha, lugar y precios

Carlos Vives confirmó la reprogramación de cinco fechas de su gira en Colombia por el terremoto y los incendios que azotaron al país

Jorge Rausch, jurado de ‘Masterchef Celebrity’, reveló cuál fue su primer paso para conquistar a la DJ Alejandra Rosales: “Es muy sexy”

Shakira presentó su lista de invitados a Macondo Park: Aria Vega y Juan Pablo Vega lideran la cuota colombiana

Fobia, su presente, y sus impresiones sobre el Festival Cordillera 2026: “Me encanta que haya artistas desde Caifanes hasta Ricky Martin”

Deportes

Richard Ríos debutó como titular de Al Ittihad de Arabia Saudita: segundo partido en tres días para el volante de selección Colombia

Richard Ríos debutó como titular de Al Ittihad de Arabia Saudita: segundo partido en tres días para el volante de selección Colombia

Santa Fe no pudo sacar ventaja contra Vasco da Gama: empate sin goles en la ida de cuartos en Copa Sudamericana

Cuándo es el próximo partido de Santa Fe en la Copa Sudamericana: se juega la clasificación ante Vasco da Gama

James Rodríguez tendría un aumento salarial de casi el doble respecto a lo que ganaba en Minnesota, si se concreta su llegada a Avellino

Matías Mier causó escándalo por gesto obsceno con sus genitales: esto pasó con el recordado exjugador de la Liga BetPlay