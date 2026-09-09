Cuatro líderes y organizaciones recibieron el Premio Nacional de Derechos Humanos 2026: quiénes son

Cuatro líderes y organizaciones de Santander, Cauca, Antioquia, Chocó y Valle del Cauca fueron reconocidos en Bogotá por su trabajo en defensa de las víctimas, los territorios y los derechos humanos - crédito Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia/Facebook

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La ingeniera ambiental Yuly Andrea Velásquez Briceño, las mujeres del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), la Corporación Jurídica Libertad y la educadora popular María Bernarda Pabón Rosero fueron reconocidas con el Premio Nacional de Derechos Humanos 2026, entregado en Bogotá.

Los galardones de la XV edición se otorgaron el 7 de septiembre de 2026 en el Teatro Colón del Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella. El premio es organizado por Diakonia y Act Iglesia Sueca, con el apoyo de la Embajada de Suecia.

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La ceremonia se realizó bajo el planteamiento de que los derechos humanos son un pilar de las sociedades democráticas. En ese sentido, los organizadores destacaron valores como el respeto por la vida, la participación ciudadana, el diálogo y el Estado de derecho.

Yuly Andrea Velásquez Briceño, presidenta de la Federación de Pescadores Artesanales, Ambientales y Turísticos del Departamento de Santander (Fedepesan), recibió el reconocimiento como Defensora del Año por su trabajo con comunidades pescadoras y ecosistemas del Magdalena Medio.

Su labor de monitoreo comunitario está vinculada con más de 500 familias de la región.

Yuly Andrea Velásquez Briceño fue distinguida como Defensora del Año por su trabajo con comunidades pescadoras del Magdalena Medio - crédito Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia / Facebook

En cuanto al reconocimiento al Proceso Social Comunitario fue para las mujeres del Cric, una iniciativa creada en 1993 que reúne a mujeres de los 11 pueblos indígenas del Cauca. El proceso desarrolla estrategias propias de cuidado, protección y atención frente a violencias.

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Por su lado, la Corporación Jurídica Libertad recibió el galardón en la categoría Organización Social y Organización No Gubernamental (ONG), por más de tres décadas de acompañamiento jurídico y comunitario a víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y otros hechos de violencia en Antioquia y Chocó.

El reconocimiento ‘A Toda una Vida’ fue para María Bernarda Pabón Rosero, conocida como “La Profe”, educadora popular del Valle del Cauca. La organización destacó sus cerca de 40 años de trabajo comunitario y su participación en procesos que lograron la entrega de 1.042 hectáreas a más de 480 familias campesinas víctimas de desplazamiento.

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Durante la premiación, la Embajada de Suecia resaltó que la democracia requiere una ciudadanía activa y espacios para que las personas participen en las decisiones que afectan sus comunidades. Según el mensaje oficial, esos principios favorecen la confianza, la cohesión social y el desarrollo.

La ceremonia reconoció labores de protección de víctimas, defensa territorial, liderazgo de mujeres y educación popular - Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia / Facebook

La ceremonia también incluyó un homenaje In Memoriam a defensores de derechos humanos y líderes estudiantiles, sociales y sindicales de la Universidad de Nariño asesinados por estructuras paramilitares a comienzos del siglo XXI.

De hecho, el miércoles 9 de septiembre de 2026 abrirá en el Museo de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo una exposición con motivo de los 15 años del premio.

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Scott Campbell pidió que no haya impunidad por asesinatos de defensores de derechos humanos

Scott Campbell, representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió investigaciones y sanciones por los homicidios de líderes sociales durante la entrega del premio.

El funcionario rindió homenaje a María Ovidia Palechor, defensora de derechos humanos asesinada el 1 de septiembre junto a su esposo, el líder James Edimer Flor. Palechor había recibido el Premio Diakonía y coordinó el Programa Mujeres del Consejo Regional Indígena del Cauca.

Scott Campbell, representante de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, pidió combatir la impunidad por los asesinatos de defensores y entregó el reconocimiento a las Mujeres del Cric - crédito ONUDerechosHumanosColombia/YouTube

“Defender los derechos humanos no puede costar la vida y no podemos acostumbrarnos a esta tragedia”, expresó Campbell.

El representante de las Naciones Unidas exhortó a las autoridades a evitar la impunidad. “Es urgente que haya investigación, juzgamiento y sanción de los responsables”, afirmó.

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Durante su intervención, Campbell entregó el reconocimiento de la categoría a las Mujeres del Circ. También destacó a los otros dos procesos finalistas: Semillas Guardia Indígena, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), y el Tribunal de Siloé, en Cali. “Todos ustedes son ya ganadores”, dijo.