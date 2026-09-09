Colombia

Festival Cordillera 2026: Bogotá proyecta recaudar cerca de $81.601 millones durante el fin de semana, estos serían los sectores más beneficiados

Cerca de 36.000 personas que llegarían desde otras ciudades y países tendrían un desembolso promedio de $998.000, muy por encima de lo calculado para quienes viven en la capital

El Festival Cordillera 2026 proyecta movilizar $81.601 millones en Bogotá durante el fin de semana del 12 y 13 de septiembre - crédito IDT
El Festival Cordillera 2026 proyecta movilizar $81.601 millones en Bogotá durante el fin de semana del 12 y 13 de septiembre - crédito IDT
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El Festival Cordillera 2026 proyecta movilizar $81.601 millones en Bogotá durante el fin de semana del 12 y 13 de septiembre, a partir del gasto en alojamiento, transporte, alimentación y compras de los 90.000 asistentes esperados.

La mayor parte del impacto económico, estimada en $47.500 millones, provendría de visitantes nacionales e internacionales. Las proyecciones fueron elaboradas antes de la realización del festival, por lo que los resultados definitivos podrán variar tras el análisis de la información recogida en campo.

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El cálculo no corresponde a un recaudo directo de la Alcaldía de Bogotá ni a ingresos por boletería del festival. Se trata de una proyección sobre el gasto que realizarán los asistentes en distintos sectores económicos de la ciudad durante los dos días de programación y, en algunos casos, durante su estadía previa o posterior al evento.

Para 2026, el evento celebrará su quinta edición en el Parque Simón Bolívar y reunirá artistas como Ricky Martin, Andrés Calamaro, Caifanes, Andrés Cepeda, Cultura Profética, Sean Paul y Beéle.

Los 36.000 visitantes nacionales e internacionales aportarían $47.500 millones, equivalentes al 58% del impacto económico estimado del Festival Cordillera - crédito IDT
Los 36.000 visitantes nacionales e internacionales aportarían $47.500 millones, equivalentes al 58% del impacto económico estimado del Festival Cordillera - crédito IDT

Visitantes aportarían el 58% del impacto económico

El Festival Cordillera espera recibir cerca de 36.000 visitantes nacionales e internacionales, equivalentes a cuatro de cada 10 asistentes previstos. Ese grupo tendría un gasto promedio de $998.000 por persona, casi el doble de los $478.000 estimados para quienes residen en Bogotá.

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Los visitantes generarían cerca de $47.500 millones, cifra que representa el 58% del impacto económico calculado para el fin de semana. El alojamiento, los desplazamientos, la alimentación y las compras concentran los principales rubros de gasto asociados con quienes viajan a la capital por el evento.

Los 54.000 asistentes residentes en Bogotá aportarían los $34.137 millones restantes, equivalentes al 42% de la proyección total. Aunque su gasto individual sería menor frente al de quienes llegan desde otras ciudades o países, su participación representa una parte amplia del consumo esperado en comercios, restaurantes y servicios de transporte.

La directora del Instituto Distrital de Turismo, Ángela Garzón, afirmó que “los grandes eventos se están convirtiendo en una razón concreta para viajar a Bogotá”. La funcionaria señaló que el comportamiento estimado de los visitantes muestra una oportunidad para conectar la asistencia al festival con otros planes y actividades de ciudad.

La proyección del Festival Cordillera 2026 no corresponde a recaudo directo de la Alcaldía de Bogotá ni a ingresos por boletería, sino al gasto de los asistentes en la ciudad - crédito IDT
La proyección del Festival Cordillera 2026 no corresponde a recaudo directo de la Alcaldía de Bogotá ni a ingresos por boletería, sino al gasto de los asistentes en la ciudad - crédito IDT

Las proyecciones se construyeron con base en la Encuesta de Caracterización de Asistentes a Festivales y Eventos Públicos 2026, elaborada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, el Observatorio de Turismo del Instituto Distrital de Turismo y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Hoteles, restaurantes, comercio y transporte recibirían el impacto

El gasto previsto durante el Festival Cordillera se distribuiría en actividades vinculadas con la experiencia de los asistentes. La hotelería tendría una participación asociada principalmente a los visitantes que permanecen en Bogotá durante el fin de semana para asistir a las dos jornadas de conciertos.

La gastronomía también se vería impulsada por el consumo en restaurantes, establecimientos cercanos al Parque Simón Bolívar y zonas visitadas por quienes lleguen a la capital. El festival contará, además, con espacios de comida y experiencias complementarias disponibles durante cada día de programación.

El transporte constituye otro de los sectores que recibiría movimiento por los trayectos entre terminales, aeropuertos, hoteles, viviendas, restaurantes y el lugar del festival. El comercio, por su parte, se beneficiaría de las compras que hagan asistentes locales y visitantes durante su paso por la ciudad.

La realización del evento también tiene una proyección laboral: se estiman 3.117 puestos de trabajo, de los cuales 2.619 serían directos y 498 indirectos. Estas ocupaciones se relacionan con la producción, logística, montaje, seguridad, operación, atención al público, servicios y actividades vinculadas con el consumo de los asistentes.

Los 54.000 asistentes residentes en Bogotá generarían $34.137 millones, que representan el 42% de la proyección económica del festival - crédito IDT
Los 54.000 asistentes residentes en Bogotá generarían $34.137 millones, que representan el 42% de la proyección económica del festival - crédito IDT

Fechas, horarios y artistas del Festival Cordillera

El Festival Cordillera se realizará el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre en el Parque Simón Bolívar. La apertura de puertas está prevista para la 1.00 p. m., en ambas jornadas, mientras que los primeros conciertos comenzarán a las 2.15 p. m., el sábado y a las 2.30 p. m., el domingo, según la programación divulgada.

El sábado, Andrés Calamaro se presentará entre las 8.00 y las 9.15 p. m., en el escenario Cordillera. La jornada incluye a Dread Mar I, Fobia y Beéle en ese mismo escenario, además de Cultura Profética, Grupo Niche y Sean Paul en Grupo Aval Aconcagua.

El cartel del primer día también contempla presentaciones de Latin Brothers, Ke Personajes, Meme del Real y Miguel Mateos en el escenario Cotopaxi. Kapanga, Poligamia, Virus y Lido Pimienta integran la programación del escenario Cocuy.

El domingo, Ricky Martin cerrará el escenario Cordillera entre las 10.30 y las 11.45 p. m., después de las actuaciones de Briela Ojeda, Draco Rosa, Andrés Cepeda y Caifanes. Panteón Rococó se presentará desde las 11.45 p. m., hasta la 1.00 a. m.

La segunda fecha incluirá a Tan Biónica, Mago de Oz y Kany García en Grupo Aval Aconcagua; a Vicente García y Dr. Krápula en Cotopaxi; y a Jarabe de Palo, Bonka, Diamante Eléctrico y Los Amigos Invisibles en el escenario Cocuy.

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