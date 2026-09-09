Colombia

Pautips se disculpó por sus actitudes en ‘MasterChef Celebrity Colombia’: “No me siento orgullosa”

La participante protagonizó roces durante el reto de campo por equipos con Jimmy Vásquez, Emiro Navarro y Tuto, llevando a que fuese blanco de los comentarios en las redes sociales, sobre todo desde el reciente reto de eliminación

Debido a la actitud que asumió durante el reto por equipos con algunos de sus compañeros, la creadora de contenido reconoció no sentirse orgullosa de sí misma - crédito @pautips/TikTok

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MasterChef Celebrity Colombia vivió un nuevo reto de eliminación el pasado lunes 7 de septiembre en el que se midieron Sebastián Vega, Pautips y Tuto en una prueba de eliminación que consistía en preparar un postre con galletas Ducales.

Vega presentó un cheesecake con coulis de maracuyá y mango al que llamó “Doña D”, en homenaje a su abuela. El jurado consideró que la receta estaba bien ejecutada, aunque encontró problemas en el equilibrio de sabores. Esto derivó en su eliminación, siendo el octavo de la actual temporada emitida por el Canal RCN.

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La eliminación se dio en medio de un clima tenso dentro del programa, marcado por las críticas que había recibido Pautips días antes por su comportamiento como capitana en un reto grupal.

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Sebastián Vega, Pautips y Tuto fueron los que quedaron en riesgo en el pasado reto de eliminación - crédito @sebastian_veg1/IG

Ese episodio, en el que dirigió a un equipo integrado por Jimmy Vásquez (que terminó con quemaduras y por eso no pudo participar de la eliminación), Emiro Navarro y Tuto, generó incomodidad entre algunos participantes y cuestionamientos entre los televidentes tras su emisión.

A esto se sumó el propio reto de eliminación, pues no fueron pocos los seguidores del formato que consideraron que la influenciadora tendría que haber dejado la competencia, bajo el argumento de que su preparación tuvo tantos errores o más que la de Vega.

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En ese contexto, Pautips pidió disculpas públicas a través de un reel compartido en su cuenta de TikTok. Se pronunció luego de ver el capítulo emitido por televisión y de leer las reacciones en redes, y admitió que lo visto en pantalla le mostró actitudes de las que, según dijo, “no me siento orgullosa”.

La influencer Pautips publica la receta de los macarrones con los que ganó un pin en MasterChef - crédito @pautips/IG
La capitana de equipo protagonizó momentos de fricción con Jimmy Vásquez, Emiro Navarro y Tuto en uno de los episodios más comentados del reality - crédito @pautips/IG

La creadora de contenido explicó que también para ella fue difícil verse desde la perspectiva de una espectadora. “Hasta para mí ha sido muy duro y muy triste poderme ver en la pantalla del TV como espectadora y ver ciertas actitudes que he tenido”, afirmó.

La participante reconoció además que parte de las críticas tenían fundamento. “Sí tienen la razón, pero lo que más me llega a la mente es que tengo una gran oportunidad de cambio”, sostuvo.

En el video que publicó en sus redes sociales, Pautips centró su mensaje en asumir lo ocurrido y en marcar distancia con su propia conducta. “Son actitudes de las que no me siento orgullosa para nada”, expresó.

También ofreció una disculpa directa a quienes se sintieron afectados por lo que vieron en el programa. “A las personas que se sintieron ofendidas, sorprendidas, molestas, les pido una disculpa”, señaló.

La creadora de contenido añadió que el cansancio, la presión y el estrés propios de la competencia influyeron en esos momentos. Aun así, el eje de su mensaje estuvo puesto en reconocer lo que quiere cambiar.

El actual descargo no fue el primer pronunciamiento público de la influenciadora sobre su comportamiento en el concurso. En julio pasado, cuando transcurrían los primeros episodios, ya se había disculpado con Emiro Navarro después de mandarlo a callar durante una prueba.

En esa ocasión, la creadora de contenido reconoció que no había sido la mejor forma de dirigirse a su compañero y luego ambos dejaron claro que mantenían una buena relación fuera del programa.

Sebastián Vega presintió su eliminación

Sebastián Vega regresaría a MasterChef: internautas aseguran que el actor fue visto en otros retos de campo que no han salido al aire, por lo que al parecer estaría de vuelta en el juego - crédito cortesía Canal RCN
Sebastián Vega fue el octavo eliminado de la octava temporada de 'MasterChef Celebrity Colombia' - crédito cortesía Canal RCN

Luego del reto del pasado lunes, el actor reconocido por su trabajo en Narcos, La Nocturna y Chica Vampiro, pasó por Buen Día Colombia y reflexionó sobre su desempeño en el reto.

“A veces a uno le falta un poco de dulce en la vida y me faltó un poco de dulce. Obviamente no quería salir, ni tampoco lo esperaba tan pronto. Sin embargo, es la base de todo. Siempre fui un enfermo estudiando”, afirmó Vega.

Posteriormente, el actor aprovechó la oportunidad para sincerarse frente al error que cometió en la prueba —el jurado le expresó que el dulce de su preparación era insuficiente—, afirmando que los gestos faciales de Jorge Rausch le dieron el presentimiento de que sería eliminado:

“Trasnochaba mucho, dormía poco y cuando uno está ahí, uno va haciendo una balanza de comentarios de lo que dicen los chefs. También sentí que estaba en riesgo, pero cuando miraba a mis compañeros, sentía un poco de nervios. Además, la mirada de Jorge me lo dijo todo, pero, cuando ellos salen, lo descubrí todo”, detalló.

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