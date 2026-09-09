Colombia

Carlos Vives confirmó la reprogramación de cinco fechas de su gira en Colombia por el terremoto y los incendios que azotaron al país

Aunque las fechas pactadas para Bogotá se mantienen en pie, el artista samario anunció que pospondrá las previstas en las zonas afectadas, en solidaridad con las labores de las autoridades

Carlos Vives reprogramó cinco fechas del 'Tour al Sol' para 2027 por el terremoto del 10 de agosto y los incendios forestales en Colombia - crédito cortesía Carlos Vives
Carlos Vives reprogramó cinco fechas del 'Tour al Sol' para 2027 por el terremoto del 10 de agosto y los incendios forestales en Colombia - crédito cortesía Carlos Vives
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Carlos Vives anunció la reprogramación de cinco fechas de su gira Tour al Sol para 2027, tras las emergencias derivadas del terremoto y los incendios que golpearon distintas regiones de Colombia. Las presentaciones que estaban previstas en Ibagué, Bucaramanga, Pereira, Cali y Medellín quedaron postergadas, mientras que las tres funciones programadas en Bogotá para el 25, 26 y 27 de septiembre se mantienen sin cambios.

El comunicado, difundido a través de las redes sociales del artista y de la productora Páramo, explicó los motivos detrás de la decisión. “El terremoto y los incendios han golpeado con fuerza varias regiones del país, entre ellas algunas de las ciudades donde estaba programado el Tour al Sol de Carlos Vives”, señaló el texto. “Esto ha exigido ajustes logísticos y operativos que nos obligan a reprogramar algunas fechas del tour”, agregó la organización.

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Bogotá mantiene sus tres fechas de septiembre

Ticketmaster Colombia indicó que quienes compraron boletas para las fechas reprogramadas del 'Tour al Sol' pueden pedir el reembolso según el procedimiento y los plazos vigentes - crédito cortesía Carlos Vives
Ticketmaster Colombia indicó que quienes compraron boletas para las fechas reprogramadas del 'Tour al Sol' pueden pedir el reembolso según el procedimiento y los plazos vigentes - crédito cortesía Carlos Vives

Los conciertos en la capital colombiana, previstos para los días 25, 26 y 27 de septiembre, continúan según lo planeado. La función del 27 de septiembre está destinada específicamente a un público infantil, de acuerdo con la información oficial del cartel de la gira.

Para las presentaciones reprogramadas, la organización no precisó nuevas fechas concretas. El comunicado indicó que las nuevas presentaciones en Ibagué, Bucaramanga, Pereira, Cali y Medellín se realizarán durante 2027, aunque los días exactos serán anunciados más adelante. Las nuevas fechas serán las siguientes:

  • 10 de abril en Ibagué
  • 17 de abril en Medellín
  • 23 de abril en Pereira
  • 24 de abril en Cali
  • 8 de mayo en Bucaramanga
La organización del 'Tour al Sol' informó nuevas fechas para 2027 en Ibagué, Medellín, Pereira, Cali y Bucaramanga - crédito Páramo Presenta
La organización del 'Tour al Sol' informó nuevas fechas para 2027 en Ibagué, Medellín, Pereira, Cali y Bucaramanga - crédito Páramo Presenta

La decisión de reprogramar dichas presentaciones se produjo en medio de un balance oficial que refleja la magnitud del terremoto del 10 de agosto. Según el más reciente reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), citado por medios locales, el sismo dejó 331 personas fallecidas, 4.505 heridas y 111 desaparecidas, con un impacto que alcanzó a 16 departamentos y 498 municipios del país.

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Por otra parte, los incendios forestales son objeto de seguimiento por parte de las autoridades. La entidad en su último reporte informó que hay 21 incendios activos en 6 departamentos y 2 incendios controlados. Los departamentos donde se concentran las conflagraciones son Tolima (7), Cauca (6), Nariño (5), Vichada (1), Norte de Santander (1) y Valle del Cauca (1).

En el comunicado, la organización del Tour al Sol expresó su respaldo a las comunidades afectadas y explicó la complejidad de reorganizar una gira de esta escala. “Sabemos que detrás de cada concierto hay planes, viajes y encuentros preparados con tiempo, y que reorganizarlos no es sencillo”, indicó el texto difundido por la producción.

“Para Carlos Vives, Colombia es el corazón y la razón de ser de su música, y lo que vive hoy el país lo vive él también. Por eso estamos trabajando para volver a encontrarnos y cantar juntos, cuando el país esté listo para hacerlo”, agregó el comunicado.

Bogotá mantiene sin cambios las tres fechas de Carlos Vives previstas para el 25, 26 y 27 de septiembre - crédito Páramo Presenta
Bogotá mantiene sin cambios las tres fechas de Carlos Vives previstas para el 25, 26 y 27 de septiembre - crédito Páramo Presenta

Opciones para quienes ya compraron entradas

La organización informó que las personas que ya adquirieron boletas para las fechas reprogramadas pueden consultar las alternativas disponibles a través de Ticketmaster Colombia.

Según los términos y condiciones de la tiquetera, la reprogramación de los conciertos de Ibagué, Bucaramanga, Pereira, Cali y Medellín para 2027 corresponde al supuesto contemplado en el punto 9.1 de la política de devoluciones, que obliga a reembolsar el precio del boleto ”en caso de que el evento sea pospuesto y/o se modifique su fecha o lugar de realización".

Para acceder a este reembolso, el comprador debe seguir el procedimiento que Ticketmaster indique dentro del plazo que la plataforma señale para tal efecto; si ese plazo vence sin que se presente la solicitud, los términos y condiciones establecen que ”se entenderá que el Comprador está conforme con la nueva fecha programada, y no procederá el reembolso".

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