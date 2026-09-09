El Ministerio de Minas advierte que las tarifas de energía subirían si se agrava El Niño: “¿De dónde vamos a sacar la energía?”

La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, advirtió sobre las dificultades que enfrenta el sistema eléctrico ante el avance de El Niño - crédito Air-e y Luisa González7REUTERS

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El sistema eléctrico colombiano se prepara para una etapa de mayor presión por el fenómeno de El Niño, con menos agua disponible para la generación y una mayor necesidad de acudir a plantas térmicas. Ese cambio podría elevar el costo de la energía y las tarifas finales.

La ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, reconoció que el panorama es complejo y evitó ofrecer garantías sobre el comportamiento del sistema. “No nos digamos mentiras, la tarifa tiene que subir. ¿Por qué la tarifa tiene que subir? Porque ya los recursos no son los hídricos los que van a atender toda la demanda”, señaló.

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El Ministerio de Minas y Energía busca nuevas fuentes de gas ante el aumento de la demanda y las dificultades de abastecimiento - crédito @carogomezsn / X

El Gobierno logró reunir $1,5 billones para empezar este mes a entregar recursos a las empresas térmicas. La medida busca aliviar su situación financiera, aunque la ministra advirtió que el dinero no alcanzará para cubrir todo el periodo de El Niño.

La preocupación se concentra en lo que ocurrirá después. Arboleda explicó que se busca que los generadores con excedentes suscriban contratos con las empresas que podrían quedar expuestas en la bolsa. “¿Qué va a pasar en los meses siguientes? Porque esa plata no va a alcanzar para todo el niño. En los meses siguientes lo que estamos tratando es de que los generadores que tengan algún excedente hagan contratos específicamente con esta estas empresas para que no estén descubiertas en la bolsa. Cuando las empresas están descubiertas en la bolsa, el precio de bolsa las coge pleno y eso es lo que también las pone en situación más compleja”, explicó.

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La menor generación hidroeléctrica obligará a complementar el suministro con fuentes de mayor costo. A esto se suma que el precio internacional del gas viene aumentando. “Yo no les voy a prometer lo que no les puedo prometer. Los precios en algún momento van a subir si esto se sigue recrudeciendo, pues ¿de dónde vamos a sacar la energía?”, agregó la ministra.

El Gobierno destinó $1,5 billones para comenzar a atender las necesidades financieras de las empresas térmicas durante la actual coyuntura - crédito Ministerio de Ambiente

Arboleda describió la coyuntura como una acumulación de dificultades que el sector ya había enfrentado en episodios anteriores de El Niño. “Recibimos un sector como históricamente no lo habíamos tenido. Yo les puedo decir que el niño que vamos a vivir ahora va a ser un niño que suma todos los problemas que hemos tenido en niños anteriores. Desde mi función en XM viví muchos niños y este niño recoge todas las problemáticas que teníamos antes en una sola, con un agravante adicional obviamente, y es que la demanda viene creciendo desmesuradamente”, agregó Arboleda.

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El abastecimiento de gas es otro de los frentes que preocupa al Gobierno. La ministra aseguró que el país atraviesa una “condición muy crítica” y que se adelanta una búsqueda de nuevas fuentes. “Estamos haciendo una búsqueda exhaustiva a todo nivel de dónde tener gas. Sin importar el precio, porque es que no podemos jugar a eso ahorita en una situación como la que estamos”, señaló.

Entre las opciones están la capacidad de las regasificadoras, posibles nuevos yacimientos, excedentes disponibles y el carbón. Además, el Ministerio prepara una subasta para identificar recursos adicionales que puedan incorporarse al mercado. La ministra también aclaró el alcance de la resolución de la Creg que busca incentivar el ahorro de energía. Según explicó, la medida no implica que todos los usuarios vayan a recibir sanciones por consumir electricidad. “Si ustedes siguen consumiendo lo mismo, no los van a penalizar”, explicó.

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La menor generación hidroeléctrica podría obligar a Colombia a recurrir con mayor frecuencia a fuentes térmicas para atender la demanda - crédito Ministerio de Minas y Energía

El intercambio de energía con Ecuador también está bajo revisión. Arboleda afirmó que “hoy Ecuador se está quejando porque ya no le estamos ofreciendo casi energía”, aunque recordó que el esquema entre ambos países fue establecido bajo un principio de solidaridad. El Gobierno revisa las condiciones de ese intercambio.

“Nosotros nunca hemos vendido lo que no tenemos y que en este momento estamos replanteando obviamente porque Ecuador no es solo energía, hay otra serie de cosas que se transa con ellos, entonces es un tema de una decisión a otro nivel, pero somos conscientes obviamente que cuando lleguemos al punto de escasez y en este momento con la activación del estatuto de desabastecimiento ya a ellos no se les está ofreciendo tanta energía”, concluyó.

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