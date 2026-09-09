“La Dimayor ve a los jugadores como animales”: la dura declaración de Acolfutpro por el caso de Yhormar Hurtado

Yhormar Hurtado le ha causado problemas al América por las demandas tras haber sido inscrito en tres equipos en 2026 - crédito América de Cali

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El fútbol colombiano entró en un nuevo escándalo por la situación de Yhormar Hurtado, defensor del América, quien fue inhabilitado por la Dimayor tras los señalamientos de distintos clubes. El jugador fue inscrito en tres equipos en 2026: Deportes Tolima, Always Ready de Bolivia y América de Cali, lo que la FIFA tiene prohibido en la misma temporada.

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales criticó a la Dimayor por la decisión, al considerar que afecta el derecho al trabajo del futbolista y genera polémica porque el organismo ya se había pronunciado sobre su situación a partir de la demanda de un club.

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El técnico del América de Cali, David González, espera que la situación del defensor se resuelva lo antes posible. Hurtado fue uno de los refuerzos para el segundo semestre de 2026 y el equipo lo necesita para disputar la Liga BetPlay, en la que lidera con 20 puntos, y la Copa Colombia.

“Acciones legales para proteger a Yhormar Hurtado”

Durante una entrevista con el programa Zona Libre de Humo, el presidente de la Acolfutpro, Luis Alberto García, habló acerca de la inhabilidad de Yhormar Hurtado, luego de que varios clubes señalaran al América de inscripción ilegal: “En este momento tenemos una reunión con los abogados para proceder con acciones legales para proteger a Yhormar Hurtado, acción de tutela y estamos analizando una acción internacional”.

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Luego de la decisión de la organización, el directivo afirmó que “la Dimayor ve a los jugadores como animales” y como sindicato “vamos a luchar al máximo por nuestro afiliado Yhormar Hurtado”, pues explicó que “al futbolista lo contratan para jugar, se prepara, se entrena”.

El jugador Yhormar Hurtado vive un lío legal por la decisión de Dimayor de no dejarlo jugar porque pasó por tres clubes en 2026 y la Acolfutpro defiende su derecho al trabajo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“¿En qué afecta la integridad de la competencia que Yhormar Hurtado haya jugado en Bolivia? En nada”, mencionó García por su paso po Always Ready en el primer semestre de 2026, además de que “desde el primer momento hablamos con los capitanes del América de Cali en este caso de Yhormar Hurtado y él está dispuesto, vamos a ir a las instancias”.

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El presidente de la Acolfutpro también recordó que la legislatura colombiana le prohíbe a la Dimayor vulnerar el derecho al trabajo de los futbolistas y el defensor va a interponer tutela: “Yhormar Hurtado ni siquiera ha ejercido su derecho a la defensa, por sospecha lo sancionan, como si fuera la Inquisición”.

El caso de Yhormar Hurtado abrió una disputa sobre las normas de la FIFA y el reglamento de la Federación Colombiana de Fútbol-crédito @NanyFlorezA/X

Mientras tanto, América de Cali no podrá usar a Hurtado en lo que queda de 2026 mientras se analizan los caminos legales de su situación, en la que la Dimayor ya rechazó una denuncia por la misma razón, pero ahora declaró inelegible al futbolista bajo esa premisa.

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“No respeta la constitución”

De otro lado, Luis Alberto García se fue de frente contra la FCF y la Dimayor por sus decisiones en contra de algunos jugadores, pues los acusa de violar los derechos fundamentales de ellos: “La Federación Colombiana de Fútbol la maneja un tipo que no respeta la ley, que no respeta la constitución colombiana”.

Sumado a eso, el presidente del gremio le envió un mensaje al Gobierno nacional por su falta de acción ante esta clase de situaciones, que se volvieron notorias en el fútbol colombiano: “El Ministerio del Deporte no hace nada para controlarlos, siempre con su mirada pusilánime”.

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Luis Alberto García, exjugador de la Selección Colombia, ahora lidera el gremio de jugadores profesionales en el país - crédito Acolfutpro

García también recordó el caso del jugador del Deportivo Cali intimidado por aficionados del club, a las afueras de un restaurante, y con un arma en la mano, mientras el deportista se encontraba con su familia: “Por el caso de Johan Martínez mandamos una nota a la Fiscalía, también le notificamos al Ministerio del Interior”

“A Ramón Jesurum y a Carlos Mario Zuluaga de la Dimayor solo les interesa viajar y viaticar, no les interesa hacer nada más”, finalizó el presidente de la Acolfutpro en la entrevista con el medio radial.