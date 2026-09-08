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James Rodríguez tendría un aumento salarial de casi el doble respecto a lo que ganaba en Minnesota, si se concreta su llegada a Avellino

El capitán de la selección Colombia percibía un salario que ronda los 600 mil dólares en el fútbol de los Estados Unidos

James Rodríguez percibiría un salario superior en Avellino, respecto al que tuvo en Minnesota United - crédito Avellino/Instagram/AFP
James Rodríguez percibiría un salario superior en Avellino, respecto al que tuvo en Minnesota United - crédito Avellino/Instagram/AFP
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James Rodríguez tendría un salario de un millón de euros si se concreta su llegada al Avellino F.C., de acuerdo a la revelación que hizo en la tarde de este 8 de septiembre el periodista italiano Piero Piqué, en entrevista con As Colombia. De ser así, el futbolista colombiano tendría un aumento salarial de cerca el 100%, es decir ganaría el doble, respecto a lo que concebía en Minnesota United, su club más reciente.

De acuerdo al informe oficial de la Asociación de Jugadores de la MLS (MLSPA), Rodríguez tenía un salario de 684.000 dólares en Minnesota United, club al que llegó en febrero de 2026 y en el que estuvo durante cuatro meses. Suma que representa 588.240 euros en la conversión de la moneda en la que sería pagado James si se concreta su llegada a Avellino F.C.

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Piqué también reveló que le contrato de James Rodríguez con Avellino sería por una temporada, es decir un año, con posibilidad de extenderlo por un año más. Como usualmente maneja James sus contratos con los diferentes clubes por donde ha pasado, después del Real Madrid, club con el cual finiquitó su relación contractual en el 2020.

El equipo italiano Unione Sportiva Avellino 1912 (imágen de las redes sociales de Unione Sportiva Avellino 1912)
Avellino juega en la segunda división del fútbol italiano, fue fundado en 1912, pero tuvo una re-fundación en 2018 - crédito Unione Sportiva Avellino 1912

¿Qué falta para que James Rodríguez finiquite su llegada al Avellino F.C?

Blu Radio reveló que en la noche de este 9 de septiembre, Avellino F.C. le haría llegar la oferta formal a James Rodríguez con la que pretende que se convierta en nuevo jugador del club. Ese medio de comunicación coincide con lo revelado por As Colombia respecto a la duración del contrato que pretende tanto el jugador colombiano como el equipo italiano, pero Blu asegura que el salario sería mucho superior.

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“Avellino conoce que la pretensión de James Rodríguez es de cinco millones de euros, y le harán una oferta que está muy cerca de esa cifra con la que esperan convencerlo, sobre todo conociendo el deseo del jugador de regresar al fútbol europeo”, indicó esa radio en la tarde de este 8 de septiembre.

Blu Radio agregó, además, que James Rodríguez venía negociando con Avellino F.C. desde el pasado fin de semana del 5 y 6 de septiembre. “Esto tiene que ver con algo comercial que pretende el club. El presidente Angelo Antonio D’Agostino ha contactado marcas italianas y europeas para cerrar esa negociación”, indicó el periodista Julián Capera en ese medio de comunicación.

La revelación de Blu Radio y Julián Capera sobre el arribo de James Rodríguez al Avellino de Italia - crédito @JulianCaperaB/X
La revelación de Blu Radio y Julián Capera sobre el arribo de James Rodríguez al Avellino de Italia - crédito @JulianCaperaB/X

¿Cómo se dio el acercamiento entre James Rodríguez y Avellino F.C?

James Rodríguez negocia su incorporación al Avellino, club de la Serie B italiana, tras quedar libre a comienzos de julio de 2026, luego de su paso por Minnesota United en la MLS. Según Marca y el periodista Gianluca Di Marzo, ya existieron contactos verbales entre el entorno del colombiano y la institución.

Alessandro Nesta habría hablado con Rodríguez, mientras las partes intentan acordar las condiciones económicas. El director deportivo Mario Aiello valora el alcance comercial del futbolista, quien supera los 50 millones de seguidores en Instagram. El Avellino ocupa el quinto puesto, a tres puntos del Palermo, y persigue el ascenso a la Serie A.

El último club de James Rodríguez fue Minnesota United en Estados Unidos - crédito Reuters
El último club de James Rodríguez fue Minnesota United en Estados Unidos - crédito Reuters

Rodríguez suma 852 minutos disputados en 2026, equivalentes a 9,46 partidos completos en siete meses. Su falta de continuidad llega antes de una convocatoria de la selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, y después del cierre del mercado europeo, que redujo sus opciones inmediatas de fichaje.

James Rodríguez debutó como profesional en Envigado y pasó luego a Banfield. Su salto europeo llegó con Porto y continuó en Mónaco, Real Madrid y Bayern Múnich, donde jugó cedido. Después integró Everton, Al-Rayyan de Catar y Olympiacos de Grecia. Más tarde regresó a Sudamérica para jugar en São Paulo, antes de sus etapas en Rayo Vallecano, León de México y Minnesota United, su último club.

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