Camila llega a Bogotá con su ‘Adiós World Tour’ para celebrar 20 años de historia musical: fecha, lugar y precios

Adiós World Tour conmemora dos décadas de trayectoria de Camila, integrada por Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado - crédito @camilamx/Instagram

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La agrupación mexicana Camila confirmó su regreso a Bogotá con Adiós World Tour, una gira que conmemora dos décadas de trayectoria y que llevará al trío a presentarse el 27 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá.

La banda, formada por Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado, no ha precisado si estos conciertos implican una separación permanente, un retiro temporal o simplemente el cierre de esta etapa con su formación de tres integrantes.

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El proceso de compra de boletos se dividió en dos etapas. La preventa se extiende del 8 al 10 de septiembre, mientras que la venta general arranca el mismo día 10 a las 10:00 a. m.

Camila confirmó su regreso a Bogotá con 'Adiós World Tour' y se presentará el 27 de noviembre en el Movistar Arena de Bogotá - crédito cortesía Breakfast Live

En el piso uno, la Platea 102 en sus primeras cuatro filas, bajo la categoría Premium, tiene un valor de 546.000 pesos, y la Platea 102 en su modalidad general cuesta 375.000 pesos. Las Plateas 101 y 103 en la misma condición Premium se ofrecen a 475.000 pesos, con una versión general de 326.000 pesos. La Platea 104-106 se ubica en 250.000 pesos y la Tribuna Fan Sur alcanza los 500.000 pesos.

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Por su parte, el piso dos concentra las localidades de menor costo. Las zonas 201 y 219, con vista parcial del escenario, cuestan 318.000 pesos. Las zonas 202 a 205 y 215 a 218 tienen un precio de 259.000 pesos, mientras que las secciones 206, 207, 213 y 214 se ofrecen a 219.000 pesos. Las entradas más económicas, correspondientes a las zonas 208 a 212, tienen un valor de 199.000 pesos.

Todos los montos publicados corresponden a la etapa de preventa y no incluyen el cargo por servicio; los precios de las fases 1 y 2 de la venta general permanecerán bloqueadas hasta nuevo aviso.

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La preventa de boletos para Camila en Bogotá irá del 8 al 10 de septiembre y la venta general comenzará el 10 de septiembre a las 10:00 a. m. - crédito Tu Boleta

Tensión interna previa a la gira

Ni Domm, ni Hurtado ni Samo han confirmado de manera oficial el carácter definitivo de esta despedida. Los tres músicos dejaron el interrogante abierto en declaraciones públicas recogidas por medios especializados.

Pablo Hurtado fue el más explícito sobre esa ambivalencia: “Me cuesta demasiado pensar que este sea el último tour de un proyecto que amo tanto, ya veremos qué nos depara el destino, pero si este es realmente el final, pienso disfrutar cada noche como si fuera la última”, declaró el guitarrista, que también agradeció al público por “hacer de nuestra música parte del soundtrack de su vida”.

Mario Domm apuntó a la dimensión colectiva del cierre: “En esta vuelta se despide Camila, déjanos escucharte cantar con nosotros una última vez”, señaló el compositor. Samo, por su parte, dejó abierta la posibilidad de una permanencia distinta a través de la música: “No es un adiós, es otra manera de permanecer”, expresó, y agregó que “donde haya un recuerdo, ahí nos volveremos a abrazar”.

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La despedida llega en un momento de fricción entre los integrantes. Samo reveló que se sintió excluido tras su ausencia en un concierto que la banda ofreció en Irapuato (México) y confirmó que hasta el momento no ha habido un acercamiento directo con Domm ni con Hurtado.

“No, como tal no hemos tenido acercamiento. Tengo un contrato que cumplir hasta el 31 de diciembre de este año, el cual voy a cumplir feliz de la vida”, declaró el cantante. Pese a la distancia, descartó el rencor y pidió que el trío se presente unido ante el público: “Que disfrutemos el resto de la gira, porque el público se merece a Pablo, a Mario y a mí con un corazón unificado”.

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De Altavoz a Camila, dos décadas de premios

Camila nació en 2003 en Ciudad de México como Altavoz antes de consolidarse en el pop en español con el álbum 'Todo Cambió' - crédito @camilamx/Instagram

El proyecto que hoy conoce el público como Camila nació en 2003 en Ciudad de México, cuando Domm firmó su primer contrato discográfico con Sony Music Latin junto al guitarrista Pablo Hurtado y el cantante veracruzano Samo. Antes de adoptar su nombre definitivo, el trío se presentó bajo la denominación Altavoz, con la que lanzó el sencillo debut Abrázame.

En 2006 llegó el álbum Todo Cambió, que vendió más de 720.000 unidades en América Latina y posicionó a la banda entre los referentes del pop en español. El segundo disco, Dejarte de Amar (2010), le valió a la agrupación un Latin Grammy como Mejor Álbum Vocal Pop por un Dúo o Grupo, mientras que el sencillo Mientes obtuvo dos Grammy Latino por Canción del Año y Grabación del Año. En 2012, Camila se presentó en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde obtuvo la Antorcha de Oro, la Antorcha de Plata y una Gaviota de Plata.

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A lo largo de su carrera, la banda acumuló cuatro premios Billboard, cuatro Grammy Latino, siete Premios Lo Nuestro y cinco Premios Juventud, además de más de dos millones de discos físicos vendidos en todo el mundo, según datos de Sony Music. En 2013, Samo inició una carrera solista y se separó del grupo. Camila continuó como dúo, publicó Elypse (2014) y Hacia Adentro (2019), y realizó más de 600 conciertos en 21 países durante esa etapa.

La reunificación con Samo llegó en 2023, con motivo del vigésimo aniversario de la banda, y derivó en Regresa (2024), el último álbum de estudio del trío. Hoy, la agrupación acumula más de 4,7 millones de seguidores en Spotify, 12,7 millones de oyentes mensuales en esa plataforma y más de 3.800 millones de reproducciones en YouTube.

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