Cuándo es el próximo partido de Santa Fe en la Copa Sudamericana: se juega la clasificación ante Vasco da Gama

Santa Fe viene de jugar la ida de los cuartos en la Copa Sudamericana contra Vasco da Gama en El Campín - crédito Sergio Acero/REUTERS

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Independiente Santa Fe empezó la llave de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en El Campín de Bogotá, donde recibió a Vasco da Gama con la ilusión de hacerle lo mismo que a River: un partido táctico, de pocos errores y aprovechar cada error del rival para hacerle daño.

Luego del encuentro de ida, los cardenales se alistan para la revancha en la serie, con el objetivo de volver a unas semifinales internacionales después de ocho años, ya que la última vez fue en la edición 2018 de la Sudamericana, cuando se vio en esa instancia con el Junior de Barranquilla.

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Como dato a tener en cuenta, Santa Fe es el único equipo colombiano en torneos internacionales en la actualidad, además de que afronta la Liga BetPlay, con una campaña irregular y sin fecha para su duelo de primera fase de Copa Colombia ante Unión Magdalena, cuyo juego de ida ganó 2-0.

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