Shakira presentó su lista de invitados a Macondo Park: Aria Vega y Juan Pablo Vega lideran la cuota colombiana

Shakira ofrecerá 12 shows consecutivos en el recinto Iberdrola Music de Madrid entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre de 2026 - crédito Agustín Marcarián/REUTERS

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Tras años de espera, Shakira finalmente llevará Las mujeres ya no lloran World Tour a Europa, luego de casi dos años presentándose únicamente en escenarios de América.

La barranquillera convertirá el recinto Iberdrola Music de Madrid no solo en el estadio Shakira donde brindará 12 presentaciones consecutivas entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre de 2026, sino en una muestra que celebra la hispanidad, con la creación de un complejo cultural bautizado como Macondo Park.

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El mismo comprende unos 150.000 metros cuadrados y hace referencia a la obra de Gabriel García Márquez y al pueblo donde se desarolla la historia de, entre otras, Cien Años de Soledad. La iniciativa viene englobada por el programa multidisciplinario Es Latina, el cual integrará a intérpretes, divulgadores e instituciones de distintos rincones de Latinoamérica y España.

Macondo Park será un complejo cultural de 150.000 metros cuadrados inspirado en la obra de Gabriel García Márquez y en Macondo - crédito Live Nation España

Como parte de la experiencia, Macondo Park contará con presentaciones en vivo de artistas elegidos expresamente por Shakira, que brindarán presentaciones en el complejo, previo al acto principal del día en la denominada Sala por Occident. Es así que a cantantes internacionales como Amaia, Nathy Peluso, Guitarricadelafuente, Lia Kali y Yerai Cortés, se le sumará una cuota musical colombiana.

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Entre los nombres confirmados figura el productor y cantautor bogotano Juan Pablo Vega, galardonado con el Latin Grammy, junto a la intérprete barranquillera Aria Vega, cuya propuesta combina sonidos de afrobeat, pop y folclor costeño ya la posicionó como una de las figuras en ascenso del pop latinoamericano. La representación de la salsa urbana estará a cargo de Pablo Watusi, vocalista recordado por su trayectoria con la orquesta La-33 y hoy con una carrera solista.

La programación musical de Macondo Park sumará a Juan Pablo Vega, Aria Vega, Pablo Watusi, Don Alirio, Edna Martínez, Çantamarta, Guacamayo Tropical y Quantic - crédito @shakira/Instagram

La tradición verbenera y el rescate de grabaciones en vinilo tendrán espacio a través de Don Alirio, investigador y selector musical de Barranquilla que posee un archivo de más de 10.000 vinilos de folclor caribeño, y de la DJ cartagenera Edna Martínez, promotora de la cultura del sound system en Europa.

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El cartel suma al grupo Çantamarta, integrado por el vocalista colombovenezolano LuisLo, y a proyectos con arraigo en la cumbia como la agrupación Guacamayo Tropical y el productor británico Quantic, cofundador del ensamble Ondatrópica en Cali y Medellín. Asimismo, la Asociación Nativos de Macondo, organización fundada en Madrid y con más de 25 años de trayectoria presentará exhibiciones de danza y folclor tradicional del Caribe colombiano.

El programa Es Latina reunirá en Macondo Park a intérpretes, divulgadores e instituciones de Latinoamérica y España - crédito Caean Couto/IMAGN IMAGES via Reuters

Macondo Park abrirá sus puertas al público desde el mediodía (hora de España) en los días de concierto. Las instalaciones albergarán ocho pabellones temáticos orientados a la divulgación de las artes iberoamericanas, con especial atención a las tradiciones del Caribe colombiano. Entre ellos destaca La Biblioteca, un pabellón desarrollado junto al sello Penguin Random House que expondrá la obra de Gabo, así como los títulos literarios que influyeron en la barranquillera.

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El recinto incluirá el Museo de Shakira, un recorrido por la producción artística y el trabajo social de la cantautora dividido en los sectores El Icono Cultural, El Impacto Social y La Celebración Latina. El área gastronómica, nombrada El Mercado, ofrecerá platos tradicionales de la región caribeña y andina como arepas y tequeños, bajo la dirección del cocinero Rafa Zafra. La propuesta del parque se complementa con los espacios El Taller, destinado a exhibiciones de vestuario y alta costura; Macondito, diseñado para el público infantil; y el Club Loba, punto de encuentro para los seguidores de la intérprete.

Cabe recordar que el cierre de 2026 para Shakira incluía fechas en Oriente Medio, previamente aplazadas por el conflicto militar entre Estados Unidos e Irán. Aunque fueron movidas con antelación, finalmente la cantante canceló sus compromisos programados para el 18 de noviembre en el Estadio 974 de Doha, Catar, y para el Offlimits Music Festival en Abu Dabi, donde la artista figuraba como cabeza de cartel para el 21 de noviembre

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Por su parte, la actuación en las pirámides de Giza, Egipto, pautada para el 28 de noviembre, se mantiene confirmada como el tentativo cierre de su actividad en vivo para el presente año.