Colombia

Policía desarticuló red señalada de vender explosivos a grupos terroristas y a la minería ilegal: así fue el megaoperativo

El material decomisado, según las autoridades, iba dirigido a zonas de influencia en Antioquia, Arauca, Cundinamarca y Boyacá, para acciones contra la fuerza pública, activos críticos y minería ilegal

Seis personas fueron detenidas tras allanamientos en Antioquia y Cundinamarca, donde las autoridades hallaron detonadores, químicos y armas que presuntamente abastecían acciones violentas y minería ilegal - crédito Policía Nacional
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La Policía Nacional de Colombia desarticuló una red que, según la investigación, abastecía de explosivos a grupos armados y estructuras terroristas en varias regiones del país. Seis personas fueron capturadas durante un operativo simultáneo en Antioquia y Cundinamarca, donde las autoridades incautaron 17.000 detonadores de origen boliviano, químicos para fabricar artefactos explosivos improvisados y armas.

La estructura, identificada como Orión, presuntamente obtenía material explosivo y precursores químicos en Bolivia, Chile, Perú y Ecuador. Luego los ingresaba de manera clandestina por Ipiales, Nariño, y los distribuía en Colombia camuflados entre fertilizantes agrícolas y encomiendas de empresas de mensajería.

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Seis capturados en allanamientos en Antioquia y Cundinamarca

La Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realizó diligencias de registro y allanamiento en Medellín y Sonsón, en Antioquia, y en Lenguazaque, Guachetá, Ubaté y Pacho, en Cundinamarca.

La Policía Nacional de Colombia desarticuló la red Orión, acusada de abastecer de explosivos a grupos armados y estructuras terroristas en varias regiones del país - crédito Policía Nacional
La Policía Nacional de Colombia desarticuló la red Orión, acusada de abastecer de explosivos a grupos armados y estructuras terroristas en varias regiones del país - crédito Policía Nacional

Como resultado, fueron detenidos Mauricio Cuervo, alias Mauro, al que las autoridades identifican como presunto cabecilla de la organización; Edwin Porras, alias Simón; Jonathan Molina; Diego Avilés; Eduardo Cortés, alias Chivito, y José Arévalo, alias Paisa o Paisita.

La Policía indicó que a Arévalo le incautaron el vehículo utilizado para labores logísticas de la estructura y los 17.000 detonadores hallados durante el operativo.

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De acuerdo con el comunicado oficial, los explosivos que distribuía la red llegaban a zonas de influencia de organizaciones armadas en Antioquia, Arauca, Cundinamarca y Boyacá. El material tenía como destino presuntos atentados contra la fuerza pública y la infraestructura crítica, además de actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros.

Explosivos ocultos entre fertilizantes y encomiendas

Seis personas fueron capturadas en allanamientos en Antioquia y Cundinamarca, donde la Dijín y la Fiscalía incautaron 17.000 detonadores, químicos y armas - crédito Policía Nacional
Seis personas fueron capturadas en allanamientos en Antioquia y Cundinamarca, donde la Dijín y la Fiscalía incautaron 17.000 detonadores, químicos y armas - crédito Policía Nacional

La investigación estableció que Orión utilizaba varios mecanismos para mover el material sin despertar sospechas. Uno de ellos consistía en esconder artefactos explosivos e insumos químicos dentro de bultos de fertilizantes agrícolas.

Según la Dijín, los cargamentos eran enviados por compañías de transporte y mensajería intermunicipal. La institución advirtió que este método exponía al personal de esas empresas y a otros usuarios de las vías a riesgos asociados con el traslado de sustancias y elementos explosivos.

Las autoridades también señalaron que la organización habría recurrido al engaño de empresas legalmente autorizadas para adquirir este tipo de materiales. Para ello, supuestamente presentaba documentos con datos falsos o irregulares, obtenía los insumos por canales formales y después los desviaba a estructuras criminales.

La investigación indicó que la red Orión obtenía explosivos y precursores químicos en Bolivia, Chile, Perú y Ecuador, y los ingresaba por Ipiales, Nariño - crédito Policía Nacional
La investigación indicó que la red Orión obtenía explosivos y precursores químicos en Bolivia, Chile, Perú y Ecuador, y los ingresaba por Ipiales, Nariño - crédito Policía Nacional

La Policía asoció a los destinatarios del material con el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo. Esa información hará parte del proceso que avanza ante la Fiscalía.

Incautaron químicos para artefactos explosivos y más de 17.000 detonadores

Entre los elementos decomisados figuran 100 kilogramos de clorato de potasio, una sustancia que puede utilizarse para la elaboración de artefactos explosivos improvisados. También fueron hallados una escopeta calibre 16, un arma traumática con seis cartuchos, otros seis cartuchos de diferentes calibres, nueve teléfonos celulares y $7,2 millones en efectivo.

La Policía informó que el grupo obtenía ganancias estimadas en$ 1.830 millones anuales, con un margen de rentabilidad cercano al 200%. Cada detonador, de acuerdo con la investigación, costaba alrededor de $20.000 en el exterior y podía venderse en Colombia por hasta el doble, según la estructura armada que recibiera el material.

Los explosivos eran distribuidos en Colombia ocultos entre fertilizantes agrícolas y encomiendas enviadas por empresas de mensajería intermunicipal - crédito Policía Nacional
Los explosivos eran distribuidos en Colombia ocultos entre fertilizantes agrícolas y encomiendas enviadas por empresas de mensajería intermunicipal - crédito Policía Nacional

La red habría consolidado una cadena que comenzaba con la adquisición de explosivos y químicos fuera del país, continuaba con el cruce clandestino de la frontera y concluía con la entrega a organizaciones ilegales en distintos departamentos.

Los seis detenidos serán presentados ante un juez de control de garantías. La Fiscalía les imputará, según anunció la Policía, los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, y concierto para delinquir.

El operativo busca cortar una línea vinculada a alias el Viejo

El resultado también permitió afectar una línea de abastecimiento que las autoridades vinculan con alias el Viejo, señalado como presunto enlace para la compra y distribución de armas y explosivos. Ese hombre fue capturado el 12 de mayo, según la Policía.

La Policía vinculó a los destinatarios de los explosivos con el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo dentro del proceso que avanza ante la Fiscalía - crédito Policía Nacional
La Policía vinculó a los destinatarios de los explosivos con el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo dentro del proceso que avanza ante la Fiscalía - crédito Policía Nacional

En el curso de la investigación contra la organización, el Grupo Investigativo de Delitos contra la Seguridad Pública y el Terrorismo (Grate) de la Dijín realizó ocho capturas e incautó más de 6,7 toneladas de explosivos e insumos químicos. Entre el material figuran nitrato de amonio, anfo, 22.100 detonadores, 1.505 barras de indugel y más de 4.000 metros de cordón detonante y mecha de seguridad.

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