Richard Ríos debutó como titular de Al Ittihad de Arabia Saudita: segundo partido en tres días para el volante de selección Colombia

En el medio día colombiano de este 8 de septiembre de 2026, Richard Ríos debutó en la titularidad de Al-Ittihad de Arabia Saudita - crédito @ittihadclub.sa/Instagram

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Richard Ríos debutó como titular en su nuevo equipo, el Al-Ittihad del fútbol en Arabia Saudita. Lo hizo para el partido ante Al-Fayha por la sexta fecha de la liga en ese país, como mediocampista en una línea de dos junto a Dios Lopy, jugador senegalés. El volante de la selección Colombia tuvo la tercera mejor calificación de su equipo con un 7.0, según SofaScore, software que valora sobre 10 puntos. Solamente fue superado por el defensa central y capitán Danilo Pereira, que tuvo 7.4, y Houssem Aouar, quien recibió 7.2 de valoración.

Las estadísticas de Ríos en este partido fueron:

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Tres tiros totales, ninguno a puerta

65 pases acertados, de 70 intentos, 93% de acertividad

39 pases acertados en campo rival, de 44 intentos

Tocó el balón 80 veces y la perdió en siete ocasiones

Recuperó el balón en cuatro ocasiones y tuvo tres contribuciones defensivas, es decir, siete interceptaciones de balón

El mapa de calor indica que Ríos se desempeñó mayoritariamente en la zona izquierda de ataque, para su equipo Al-Ittihad, con vocación ofensiva. Muy poca aparición por carril derecho, que fue el que ocupó su compañero de saga Lopy.

Al Ittihad se impuso 2-1 ante Al Fayah en la sexta fecha de la liga de Arabia Saudita, partido en el cual debutó Richard Ríos como titular del equipo - crédito @ittihadclub.sa/Instagram

¿Por qué Richard Ríos debutó como titular con Al Ittihad?

La prensa saudita indicó que la primera titularidad del mediocampista colombiano se dio por la lesión muscular de Mukhtar Ali, quien es el habitual titular en esa posición. Sin embargo, insiste en que si Ríos consolida ese rendimiento, se puede hacer con un lugar en el equipo principal dentro de muy poco.

Cabe recordar que medios de comunicación en ese país como el Arriyadiyah referenciaban la llegada de Ríos al club como “la pieza que faltaba”, es decir, sí tiene altas posibilidades de hacerse un lugar como titular.

Este fue el segundo partido de Richard Ríos en menos de tres días con Al Ittihad. Lo que demuestra que venía a plenitud físicamente y que su suplencia con Benfica, equipo con el cual estuvo hasta el 1 de septiembre de 2026, obedecía más a la decisión del director técnico Marco Silva, y no a una falta de puesta a punto después del regreso tras el Mundial 2026.

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El mediocampista colombiano Richard Ríos dijo antes de salir de Portugal que se va “muy contento” rumbo al Al Ittihad-crédito @ittihadclub.sa/Instagram

Tabla de posiciones Liga Profesional Saudí

Al Hilal: 15 puntos Al Qadisiya: 15 puntos Al Ittihad: 14 puntos Al-Nassr: 12 puntos Neom Sports: 12 puntos Al-Ettifaq: 10 puntos Al-Ahli Saudi: 9 puntos Al-Kholood Club: 9 puntos Al-Hazm: 8 puntos Al Drai h: 7 puntos Al Feiha: 5 puntos Al Riyadh: 5 puntos Al Khaleej: 4 puntos Al Taawon: 3 puntos Al-Shabab: 3 puntos Al-Fateh: 3 puntos Al-Faisaly: 3 puntos Abha: 1 punto

¿Cuándo es el próximo partido de Al Ittihad con Richard Ríos?

Será el próximo viernes 11 de septiembre a las 10:45 a. m. hora colombiana. El rival será Al Faisaly y la competición es la misma que estos dos primeros partidos del colombiano con Al Ittihad, la Liga de Arabia Saudita en su séptima fecha.

Después de ese compromiso, el torneo cambiará y llegará el internacional: la Champions Asiática en su temporada 2026/27, la competición más importante de ese lado del mundo.

Serán esos dos los torneos que dispute en este temporada 2026/27 el Al Ittihad con Richard Ríos. La liga, que es el principal, tiene más partidos con 34 juegos. El equipo del colombiano no aparece como el principal candidato al título en los análisis recientes de la prensa árabe. El pronóstico más contundente favorece a Al Hilal: Fahd Al-Harifi, ex futbolista de Al Nassr y de la selección de Arabia Saudita, sostuvo en una entrevista con el diario saudí Okaz que “Al Hilal es un equipo campeón y es imposible que esté tres temporadas sin ganar la liga; por eso es el candidato más fuerte al título”.

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Mientras que la Champions, contiene en la fase de liga ocho compromisos, e irá aumentando conforme el club avance de ronda. A diferencia de la liga saudí, donde Al Hilal concentra los pronósticos más firmes, la Champions Asiática Elite 2026-2027 sitúa a Al Ahli como el equipo de referencia. El club de Yeda llega como bicampeón de las dos ediciones previas del torneo y buscará su tercer título consecutivo, según la cobertura árabe previa al inicio de la fase de liga, programado para el 14 de septiembre.

El sitio saudí Goal destacó que “Al Ahli saudí consiguió el título en las últimas dos ediciones y buscará reforzar el lugar de los clubes de la región Oeste con una tercera corona consecutiva”. La publicación agregó que afrontará “una fuerte competencia” frente a Al Hilal, Al Ittihad, Al Nassr y Al Qadsiah, además de otros equipos importantes de la región.

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