En video quedó la evacuación preventiva de 73 viviendas en Manrique, Medellín, que terminó en disturbios tras intervención de la Undmo

La operación se concentró en Brisas de Jardín y San José de La Cima 2, donde se ordenó el retiro definitivo por amenaza de inundaciones, movimientos en masa y avenidas torrenciales - crédito X

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La presencia de unidades policiales y el inicio de la evacuación de 73 viviendas en Manrique provocaron tensión el martes 8 de septiembre en sectores cercanos a la quebrada La Tebaida, en el nororiente de Medellín. Mientras habitantes cuestionaron las condiciones del procedimiento y la falta de una solución definitiva de vivienda, la alcaldía sostuvo que la medida busca evitar una nueva emergencia en un área catalogada como de alto riesgo.

El operativo se concentró en Brisas de Jardín y San José de La Cima 2, en la comuna 3, donde las autoridades locales ordenaron la salida definitiva de familias que viven en inmuebles ubicados cerca de la quebrada y otros puntos con riesgo de inundación, movimientos en masa y avenidas torrenciales.

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La intervención derivó en reclamos de vecinos y líderes comunitarios, que denunciaron que la llegada de integrantes de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), antes conocida como Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), aumentó la incertidumbre entre los hogares afectados.

La comunidad cuestionó la presencia de la fuerza pública durante el operativo

Habitantes de El Jardín y San José de La Cima 2 afirmaron que varias familias no cuentan con una alternativa habitacional estable antes de abandonar los predios. El principal cuestionamiento se concentró en el subsidio de arrendamiento temporal que ofrece el Distrito, que, según los residentes, no cubre el costo de una vivienda en la ciudad.

Los líderes comunitarios afirman que la llegada de la unidad antidisturbios incrementó la incertidumbre entre los hogares afectados y señalan presuntas advertencias sobre intervenciones del Icbf si se oponían a abandonar predios - crédito X

Una de las líderes del sector, María Alzate, señaló que en el barrio viven familias con más de 15 años de arraigo. También aseguró que la comunidad había planteado opciones distintas al desalojo, entre ellas obras para intervenir el cauce de la quebrada.

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“Hay varias maneras, no necesariamente sacando la gente, porque al sacar la gente la quebrada no se va a solucionar”, precisó la dirigente barrial al referirse a propuestas de canalización y obras de mitigación, según Caracol Radio.

Los vecinos también denunciaron que durante la jornada se produjeron demoliciones de viviendas. De acuerdo con los testimonios recogidos en el sector, al cierre del martes habían sido derribadas entre 10 y 14 construcciones, aunque no se informó un consolidado oficial sobre el número de inmuebles intervenidos durante la primera jornada.

Las críticas incluyeron denuncias sobre el trato de la fuerza pública durante el procedimiento. La comunidad sostuvo que algunas personas recibieron advertencias sobre posibles intervenciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) si se negaban a salir de las viviendas.

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El Distrito afirma que la medida busca evitar pérdidas humanas

Las autoridades ordenaron el retiro de habitantes de inmuebles ubicados en Brisas de Jardín y San José de La Cima 2, donde persisten diferencias por la asistencia ofrecida - crédito @AquinoTicias1 / X

La Alcaldía de Medellín defendió el operativo como una evacuación humanitaria y preventiva. La administración indicó que los 73 inmuebles cuentan con órdenes de evacuación definitiva debido a las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo alto identificadas por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd).

Según el Distrito, la zona presenta riesgos asociados a fenómenos geológicos, inundaciones y posibles avenidas torrenciales. Las viviendas están ubicadas en inmediaciones de la quebrada La Tebaida y de otros afluentes que han registrado emergencias durante periodos de lluvias intensas.

El secretario de Gestión y Control Territorial, Juan Manuel Velásquez Correa, afirmó que la administración realizó actividades previas con las familias para explicar los motivos de la evacuación. “Antes de llegar a este proceso, hemos realizado jornadas de sensibilización con las familias, explicándoles las condiciones y la importancia de evacuar de manera oportuna para proteger sus vidas”, expresó el funcionario.

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El Distrito informó que entre el 9 de abril y el 11 de julio realizó más de 20 recorridos, reuniones y jornadas de sensibilización en los sectores afectados. En esas visitas, las dependencias municipales explicaron las condiciones técnicas que llevaron a ordenar la salida definitiva de los hogares.

La presencia de la Undmo durante el operativo en Manrique aumentó la tensión y motivó reclamos de vecinos y líderes comunitarios - crédito X

El antecedente de abril aumentó las alertas en la zona

La decisión de evacuar las viviendas está relacionada con las emergencias que afectaron a Manrique el 3 de abril de 2026, cuando las lluvias elevaron de forma súbita el caudal de una quebrada de la zona. El agua y el material arrastrado ingresaron a viviendas, afectaron vías y causaron daños en infraestructura comunitaria.

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La información entregada por el Distrito señala que esa emergencia dejó una víctima fatal y una persona lesionada.

Para la alcaldía, ese antecedente confirma la necesidad de retirar a las familias de las áreas donde persiste el riesgo. La administración señaló que el operativo cuenta con participación de las secretarías de Gestión y Control Territorial, Inclusión Social, Seguridad y Convivencia, Juventud, Medio Ambiente, Desarrollo Económico y Salud.

También intervienen el Dagrd, el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed), inspectores de Policía, la Personería, el Icbf, la Policía Nacional y el Ejército.