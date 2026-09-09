La mayoría de las personas que murieron por suicidio en Colombia no había consultado a un psiquiatra: así puede actuar ante señales de riesgo

La mayoría de las personas que murieron por suicidio en Colombia no había consultado antes a un psiquiatra, según Yahira Guzmán, de la Universidad de La Sabana - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La mayoría de las personas que murieron por suicidio en Colombia no consultó antes a un psiquiatra, según expuso Yahira Guzmán, psiquiatra, profesora e investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana, al advertir sobre la necesidad de capacitar a docentes, psicólogos, orientadores y líderes comunitarios para detectar señales de riesgo de forma temprana.

La alerta se conoce en vísperas del Día Mundial de Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre. Durante 2024, Colombia registró 3.066 muertes por suicidio y 38.770 casos de intento de suicidio notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública, de acuerdo con las cifras citadas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y el Instituto Nacional de Salud.

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La prevención del suicidio requiere identificar cambios de comportamiento, expresiones de desesperanza, aislamiento o referencias frecuentes a la muerte, escuchar sin juzgar y facilitar la búsqueda de ayuda profesional. Los especialistas consultados sostienen que preguntar de manera directa y respetuosa por el malestar no induce la conducta suicida, sino que puede abrir una conversación de apoyo.

Colombia registró 3.066 muertes por suicidio y 38.770 intentos de suicidio en 2024, de acuerdo con cifras del Dane, el Instituto Nacional de Salud y Sivigila - crédito Visuales IA

Por qué la prevención no depende solo de los psiquiatras

Guzmán señaló que la mayoría de las personas que toman esa decisión no había acudido previamente a un especialista en psiquiatría. La situación se relaciona, según indicó, con la disponibilidad limitada de profesionales: Colombia tendría dos psiquiatras por cada 100.000 habitantes.

La experta planteó que la detección del riesgo no puede recaer únicamente en servicios especializados. En su artículo Educación en riesgo suicida, una necesidad bioética, identificó la necesidad de entrenar a personal no psiquiátrico, entre ellos trabajadores sociales, psicólogos, maestros, orientadores escolares y líderes comunitarios.

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Para Guzmán, las personas cercanas a quien atraviesa sufrimiento emocional pueden reconocer cambios y acompañar la búsqueda de atención. La formación, afirmó, debe incluir la identificación de factores protectores y el desarrollo de habilidades para responder ante situaciones complejas sin reducirlas a una escala o a un cuestionario.

“Tiene más peso su ‘impresión’ personal que el resultado que pueda mostrarle determinada escala”, señaló Guzmán sobre la evaluación clínica de pacientes con riesgo suicida. La psiquiatra sostuvo que diseñar herramientas de medición no basta si los médicos no reciben formación para afrontar consultas que pueden generar malestar o incertidumbre.

Colombia tendría dos psiquiatras por cada 100 mil habitantes, una disponibilidad que limita la atención especializada en salud mental - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 2025 indican que más de 720.000 personas mueren por suicidio cada año en el mundo. Esa causa es la tercera de muerte entre las personas de 15 a 19 años, una población que suele encontrarse en una etapa de desarrollo educativo, laboral y social.

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Señales de alerta en adultos, niños y adolescentes

Guzmán explicó que dos de cada tres casos se asocian con síntomas depresivos, ya sea como trastorno principal o vinculado con otras condiciones médicas o de salud mental. Entre los adultos, las señales pueden incluir aislamiento, desesperanza, descuido personal, despedidas inusuales y cambios repentinos de conducta.

La especialista advirtió que una calma súbita también puede requerir atención, en particular si aparece después de un período de angustia o desesperanza. Estas señales no permiten establecer por sí solas una situación de riesgo, pero deben motivar una conversación cuidadosa y la consulta con profesionales de salud mental.

En niños y adolescentes, los indicios pueden manifestarse a través del aislamiento, la irritabilidad frecuente, cambios en el rendimiento escolar, expresiones de desesperanza o autolesiones. Guzmán recomendó no ignorar estas conductas, pues pueden ser una oportunidad para intervenir, acompañar y prevenir.

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En niños y adolescentes, el riesgo suicida puede manifestarse con aislamiento, irritabilidad, cambios en el rendimiento escolar, desesperanza o autolesiones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La docente de la Universidad de La Sabana afirmó que preguntar directamente por ideas suicidas no empuja a una persona a actuar. Por el contrario, consideró que preguntas como “¿se siente desesperado?” o “¿ha llegado a pensar en quitarse la vida?” pueden permitir que quien enfrenta ese malestar se sienta escuchado y comprendido.

Guzmán señaló que una persona en un episodio depresivo puede tener disminuida su capacidad para tomar decisiones. Por ello, propuso atender primero las causas del sufrimiento y acompañar la búsqueda de alternativas, en lugar de juzgar a quien expresa ideas relacionadas con la muerte.

Escuchar, buscar ayuda y fortalecer redes de apoyo

Por su parte, Jorge Torres, especialista en Evaluación Clínica y Tratamiento de Trastornos Emocionales y Afectivos de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, señaló que la prevención puede comenzar antes de una atención de urgencias, en espacios cotidianos como familias, colegios, universidades, lugares de trabajo, comunidades y grupos de amigos.

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“Persisten estigmas, prejuicios y barreras para acceder a servicios de salud mental”, afirmó Torres. El especialista indicó que estas dificultades conviven con oportunidades de prevención en los entornos donde las personas mantienen vínculos cotidianos.

Torres explicó que la conducta suicida no responde a una sola causa. Puede relacionarse con sufrimiento emocional, desesperanza, eventos altamente estresantes, dificultades económicas, bajo apoyo social o condiciones particulares del entorno, por lo que las respuestas deben considerar cada situación de manera integral.

La Fundación Universitaria Konrad Lorenz señaló que el suicidio no responde a una sola causa y que los estigmas y barreras dificultan el acceso a servicios de salud mental - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El especialista recomendó escuchar sin juzgar, preguntar en vez de asumir, tomar en serio las expresiones de desesperanza y buscar acompañamiento profesional. También destacó la función de familiares, amigos, docentes y compañeros de trabajo para facilitar el acceso a ayuda especializada.

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Finalmente, Guzmán propuso enfrentar el estigma que rodea los síntomas emocionales y los tratamientos de salud mental. La psiquiatra invitó a quienes atraviesan depresión a “levantar la mano, pedir ayuda y aceptar la ayuda”, con apoyo de personas de confianza y profesionales de la salud mental.