Colombia

Desplazamientos aéreos de Abelardo de la Espriella han costado más de $1.000 millones: hizo viajes a la sede del Junior

El representante José Luis Bohórquez dio a conocer los recursos que se han usado para los viajes del mandatario, en especial trayectos en helicóptero con duración menor a 10 minutos

El representante José Luis Bohórquez afirmó que algunos de esos viajes del mandatario se dieron en Barranquilla y a la sede del Junior - crédito @JLuisBohorquez/X

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Una de las críticas al presidente Abelardo de la Espriella, por parte de sectores de la oposición, es que en el mes que lleva en el poder no han visto avances en su propuesta de recortar gastos del Estado, el cual enfrenta una crisis fiscal heredada del gobierno de Gustavo Petro.

Además, se conoció que el mandatario gastó más de 1.000 millones de pesos en sus vuelos aéreos, lo cual generó opiniones divididas sobre su gestión porque algunos de esos trayectos se dieron en ciudades donde los recorridos eran cortos, de menos de cinco minutos.

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Una denuncia similar fue hecha por la política María Fernanda Cabal en 2023 contra la entonces vicepresidenta Francia Márquez, a la que acusó de derrochar recursos del Estado para sus trayectos en helicóptero, además del gasto de combustible por el constante uso de aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana para fines personales.

“Pagando helicóptero como si fueran ricos”

El representante a la Cámara del Pacto Histórico, José Luis Bohórquez, dio a conocer la respuesta al derecho de petición hecho al Ministerio de Defensa sobre los vuelos del presidente y mencionó lo siguiente: “1.117 millones en tan solo dieciocho días para que un helicóptero lleve al señor Abelardo de la Espriella de la cancha del club de fútbol del Char al aeropuerto de Barranquilla”.

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“A punta de tutela, la información no la querían dar, logramos que el Ministerio de Defensa nos mostrara lo siguiente: primero, el señor Abelardo de la Espriella en dieciocho días se ha gastado, a punta de helicóptero, 1.117 millones de pesos y lo grave, aparte de eso, en un Gobierno supuestamente austero, es que de 103 vuelos que ha hecho en esos dieciocho días”.

Vuelos de Abelardo de la Espriella
Algunos de los Vuelos de Abelardo de la Espriella se dieron en Barranquilla, donde tiene la sede alterna de la Presidencia - crédito @JLuisBohorquez/X

El congresista dijo que un tercio de esos trayectos del mandatario se dieron en la misma ciudad y con una duración corta, pero lo que llama la atención es que uno de los destinos fue la sede deportiva Adelita de Char, donde entrena la plantilla profesional del Junior de Barranquilla.

“36 vuelos han sido en helicóptero de menos de seis minutos. ¿A dónde serían esos vuelos? Oh, sorpresa. Aparecen desde el club de los Char, del Junior de Barranquilla, al aeropuerto de Barranquilla, vuelos de menos de seis minutos y estamos pagando, sumando todo esto, más de 1.117 millones de pesos en el Gobierno más austero, supuestamente", dijo.

Abelardo de la Espriella voló a la sede deportiva del Junior de Barranquilla
La sede del Junior de Barranquilla fue blanco de la polémica por los vuelos de Abelardo de la Espriella - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Bohórquez añadió que “esta curul de oposición que está investigando, a la que no se le dan los datos, está mostrando que ustedes, el Gobierno del señor Abelardo, están mintiéndole al país. No hay ni austeridad, como tampoco hay los ‘nunca’. Ya mostramos que ustedes están de derrochones, pagando helicóptero como si fueran ricos, cuando Colombia está pidiendo austeridad para la gente”.

El caso de Francia Márquez

La denuncia del representante José Luis Bohórquez recordó la acusación de la entonces senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, contra la entonces vicepresidenta Francia Márquez, al señalarla de que realizó 130 desplazamientos en aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana entre agosto de 2022 y marzo de 2023, con un costo de $2.869 millones.

Según reveló la congresista en ese momento, también con derechos de petición, Márquez utilizó 130 veces aeronaves de la FAC y cuatro veces la aviación del Ejército desde el 7 de agosto de 2022 y hasta el 6 de marzo de 2023. El costo de cada vuelo osciló entre $4 millones y $29 millones.

María Fernanda Cabal criticó a Francia Márquez
María Fernanda Cabal criticó a Francia Márquez por sus viajes en helicóptero en 2023 - crédito @MariaFdaCabal/X

Cabal también sostuvo que entre el 23 de septiembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023 la entonces vicepresidenta usó 13 veces aeronaves de la Policía Nacional. Nueve de esos trayectos fueron en helicópteros Black Hawk y, de acuerdo con la senadora, representaron un costo total de $134 millones.

Entre el 7 y el 9 de febrero, Márquez se desplazó entre Popayán, Guabito, en Valle del Cauca, y Cali en un Black Hawk. Cabal afirmó que esos movimientos de apenas dos días demandaron $43 millones en recursos públicos.

La parlamentaria agregó que las emisiones de dióxido de carbono asociadas a los vuelos de la vicepresidenta fueron de aproximadamente 345.600 kilogramos. “Tan preocupados ellos por el cambio climático”, señaló.

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