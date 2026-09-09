Jorge Rausch, jurado de ‘Masterchef Celebrity’, reveló cuál fue su primer paso para conquistar a la DJ Alejandra Rosales: “Es muy sexy”

La relación de jorge Rausch y Alejandra Rosales comenzó con un mensaje en redes sociales que cruzó continentes - crédito @losandropausicos/Instagram

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La DJ Alejandra Rosales reveló los detalles sobre cómo nació su historia de amor con el reconocido chef Jorge Rausch, jurado del programa MasterChef Celebrity. La joven confesó que el primer acercamiento por parte del cocinero la tomó por sorpresa y le generó cierta timidez debido al impacto de su figura pública.

La revelación se dio durante su participación en el pódcast Los Andropáusicos, espacio conducido por los actores Lorena Altamirano y Fernando “El Flaco” Solórzano. En el programa, la pareja relató cómo un mensaje privado en la plataforma Instagram marcó el inicio del romance que hoy acapara las miradas en el mundo del entretenimiento digital.

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La joven recordó el momento exacto en que vio la notificación en su teléfono y la reacción inmediata que tuvo al notar quién le estaba escribiendo desde la red social: “Claramente yo lo seguía en sus redes, pues por su trabajo, que es maravilloso”.

Alejandra Rosales reveló que Jorge Rausch fue quien dio el primer paso en la relación y le escribió directamente por redes sociales - crédito @alejandrarosalesdj/Instagram

“Fue él el que tuvo la primera interacción conmigo y, pues, por supuesto, me sentí como intimidada en medio como de qué está pasando. Y pues esa fue la forma como llegamos a conocernos. Al día y medio se me pasó la intimidación”, relató Alejandra Rosales en el espacio de entrevistas.

La primera cita de Jorge Rausch y Alejandra Rosales

El chef jurado de televisión ratificó la versión entregada por su pareja y explicó, entre risas, la manera directa en la que decidió dar el primer paso para llamar su atención en las plataformas digitales.

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“Aleja es muy sexy, entonces la vi y la empecé a seguir y le escribí. ¡Y me contestó!”, admitió Jorge Rausch durante el desarrollo del pódcast.

A pesar de que el primer contacto virtual ocurrió cuando la artista se encontraba radicada en el exterior, la distancia no interrumpió la fluidez de las conversaciones entre ambos durante las semanas posteriores a la interacción.

Jorge Rausch confirmó que comenzó a seguir a Alejandra Rosales después de verla en redes sociales y posteriormente decidió escribirle- crédito @alejandrarosalesdj/Instagram

“Yo estaba viviendo en Alemania. Dos meses después que volví, nos vimos. Cenita y todo”, dijo Rosales al describir el reencuentro que dio paso a sus primeras citas presenciales en la ciudad.

En el transcurso de la entrevista, la DJ explicó que antes de iniciar este vínculo venía de atravesar un proceso de separación sentimental. No obstante, destacó que la caballerosidad y las atenciones del famoso gastronómico fueron determinantes para tomar la decisión de darse una nueva oportunidad afectiva.

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“Yo también venía de una relación en la que las cosas no iban muy bien y, pues, de repente aparece Jorge mostrándome un respeto tan bonito que ahí caí. Realmente es un tipo muy respetuoso, muy bonito”, afirmó la joven sobre la personalidad del chef.

La DJ confesó que inicialmente se sintió intimidada por la figura pública del reconocido chef y jurado de MasterChef Celebrity - crédito @alejandrarosalesdj/Instagram

Cómo comenzó la historia de amor de ‘El Flaco’ Solórzano y Lorena Altamirano

El diálogo en el pódcast también abrió espacio para que los presentadores compartieran con la audiencia los inicios de su propia relación sentimental, la cual surgió años atrás durante las grabaciones de una producción cinematográfica en el departamento del Valle del Cauca.

La actriz recordó los nervios que experimentó al rodar escenas románticas con el reconocido actor caleño y cómo los constantes cruces en diferentes sets de televisión terminaron por afianzar su noviazgo.

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“Nos conocimos en un set, nos conocimos grabando una película en Tuluá, Valle, se llama La caleta. Era mi primera película. Él era el protagonista y obviamente, pues yo estaba primero feliz, obviamente, como que ‘¡guau!, voy a compartir set con tremendo actor’. Tenía una escena bastante picante con él, entonces estaba como nerviosa, ansiosa”, detalló Altamirano durante la emisión del pódcast.

La presentadora continuó narrando las vicisitudes del rodaje cinematográfico y la manera en que la profesionalidad en el estudio terminó transformándose en una química auténtica tras bambalinas.

El programa también permitió conocer detalles sobre el inicio de la relación entre Lorena Altamirano y Fernando ‘El Flaco’ Solórzano - crédito flacosolorzano / Instagram

“A los ocho días otra vez volvimos a coincidir en otro proyecto, que era la novela Niche. Él también estaba en esa novela. Yo también estuve ahí con unos pequeños capítulos y nos volvimos a cruzar en set. Y bueno, desde ahí ya sí nunca más nos volvimos a separar. Ahí ya empezó todo”, concluyó Altamirano sobre su historia de pareja.

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Uno de los puntos en común entre ambas parejas es la diferencia de edad. Mientras que entre ‘El Flaco’ y Lorena hay más de 25 años de diferencia, entre el chef y la DJ supera los 20 años; esta coincidencia fue precisamente uno de los temas que conectó ambos testimonios durante el podcast.