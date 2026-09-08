Por el Fenómeno de El Niño, Bogotá registra más frío de lo habitual: Ideam explicó la razón

El descenso térmico se sintió en las primeras horas de la mañana en Bogotá y otras zonas del país - crédito @_Acelis/X

Guardar

El Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) prevé temperaturas medias más altas de lo habitual en Colombia durante los últimos meses del año, aun cuando Bogotá y otras zonas del país registren madrugadas frías.

El pronóstico abarca el periodo comprendido entre septiembre de 2026 y febrero de 2027.

PUBLICIDAD

Las bajas temperaturas que se han percibido durante las primeras horas de la mañana no implican un enfriamiento generalizado. El comportamiento previsto por el Ideam se mide a partir de promedios climáticos, no solo de los registros nocturnos.

El contraste se explica porque el pronóstico del Ideam se refiere al promedio de varios meses: la temperatura puede caer durante la noche y al amanecer, pero subir después durante el día. Si esos aumentos son suficientes, el resultado del periodo puede quedar por encima de los valores habituales.

El Ideam prevé que las temperaturas medias estarán por encima de lo habitual entre septiembre de 2026 y febrero de 2027 - crédito Charles Krupa/AP Foto

El informe de predicción climática de la entidad atribuye las condiciones actuales a la combinación del ciclo estacional, la variabilidad intraestacional y el fortalecimiento de El Niño.

PUBLICIDAD

En Bogotá, el frío de la madrugada también está relacionado con la ubicación de la ciudad. La capital se encuentra a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, una característica que favorece el descenso de la temperatura entre la noche y el inicio de la jornada.

La altitud no afecta a todas las regiones de la misma manera. Las áreas elevadas, como buena parte de la región Andina, suelen presentar ambientes más fríos que los territorios situados a menor altura.

Ese contraste geográfico permite que, dentro de un mismo país, se registren temperaturas bajas en algunos sectores y condiciones más cálidas en otros. La situación depende tanto de la hora del día como de las características físicas de cada lugar.

PUBLICIDAD

El Ideam indicó además que El Niño continúa en proceso de fortalecimiento. Las proyecciones de la Noaa, citadas por el Instituto, señalan que el fenómeno podría alcanzar una intensidad muy fuerte.

La temperatura puede bajar durante la noche y subir en el día, lo que eleva el promedio del periodo, según el Ideam - crédito Ideam

La evolución de ese evento climático forma parte de los factores que influyen en las previsiones para el país. Por ese motivo, las mañanas frías no contradicen por sí solas la expectativa de un periodo con temperaturas medias superiores a las habituales.

Transición de extremos climáticos

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que el país atraviesa una jornada con contrastes entre las zonas altas, donde se presentaron madrugadas frías, y las regiones planas, los valles interandinos y sectores del Caribe, donde persisten valores superiores a los habituales y una alta sensación térmica.

PUBLICIDAD

Las bajas temperaturas en municipios de altiplano y el calor intenso en otras regiones no constituyen fenómenos opuestos, según el Ideam. Las diferencias responden a la variedad geográfica de Colombia y a la transición de temporadas durante septiembre, que modifica las condiciones de nubosidad, lluvias, humedad y temperatura en cada zona.

Los registros más bajos de las últimas 24 horas se concentraron en Boyacá, Cundinamarca y Nariño. Paipa, Boyacá, marcó 2,4 °C, mientras que Aldana, en Nariño, alcanzó 2,6 °C.

La estación de Choachí, Cundinamarca, reportó una mínima de 5,4 °C. Bogotá y Túquerres, en Nariño, llegaron a 5,6 °C durante la madrugada.

Toca, en Boyacá, anotó 6,2 °C. Mosquera, Cundinamarca, y Pupiales, Nariño, registraron 6,4 °C.

El organismo meteorológico señaló que las temperaturas más bajas suelen presentarse en sectores elevados, donde las condiciones del relieve favorecen descensos térmicos durante la noche y las primeras horas del día.

PUBLICIDAD

La situación cambia en las zonas de menor altitud y en áreas con mayor humedad. Allí, el aumento de la temperatura se combina con las condiciones propias de las regiones planas y costeras, lo que eleva la sensación de calor.