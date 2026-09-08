Yina Calderón respaldó a Westcol sobre las críticas a las batallas en TikTok: “Todo el día pidiendo limosna”

La creadora de contenido calificó a estos usuarios de "vagos" y recomendó a las mujeres bloquear a sus parejas si caen en esa práctica - crédito @yinacalderontv/IG

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Yina Calderón salió a respaldar públicamente al streamer Westcol después de que él comparara las batallas de TikTok con la mendicidad digital.

La empresaria de fajas fue más allá de la crítica de su colega y calificó la práctica como una forma de “humillación”, al tiempo que llamó a las mujeres a bloquear de inmediato a los hombres que viven de pedir dinero en la plataforma.

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Pero, ¿qué son las batallas de TikTok? Son transmisiones en vivo donde los usuarios reciben regalos virtuales convertibles en dinero real a cambio de reacciones o retos.

El streamer sostuvo que esa dinámica equivale a mendigar de forma digital, y Calderón coincidió al señalar que quienes participan de esas transmisiones “no saben sino mendigando” en lugar de trabajar o emprender.

“El que hace batallas en TikTok, eso es igualito, igualito, que mendigar dinero”, afirmó Westcol.

En 2025, WestCOL y MrStivenTC rompieron todos los esquemas del entretenimiento latinoamericano: sus transmisiones en vivo superaron los 100 millones de horas vistas en conjunto - crédito WestCOL / Kick

Para el creador de contenido no existe diferencia entre pedir monedas en la calle y solicitar regalos virtuales frente a una cámara. “Es la manera de mendigar dinero digitalmente, en mi opinión”, agregó.

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Calderón coincidió con el streamer y elevó el tono de la crítica

La reacción de Calderón no se hizo esperar. “No pensé decirlo, pero nunca había estado tan de acuerdo con este cachetón”, dijo la creadora de contenido sobre Westcol.

La huilense fue más lejos que su colega en la valoración del fenómeno. “Es que eso no es mendigar, es humillarse”, sostuvo Calderón.

La empresaria diferenció entre quien busca dinero prestando algún servicio y quien únicamente pide regalos frente a cámara sin ofrecer nada a cambio. “No se sabe quién es peor, si el que está todo el día porque no tiene nada más que hacer, venda algo, venda una fama, venda un producto, saque un emprendimiento”, planteó.

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Yina confesó que el creador de contenido disfrutaría al verla salir en ambulancia de la pelea con La Valdiri - crédito redes sociales

La comparación con vendedores callejeros y limpiavidrios

Calderón usó ejemplos concretos para trazar la diferencia entre el trabajo informal y las transmisiones de mendicidad digital. “¿Pero todo el día pidiendo plata, pidiendo limosna por TikTok?”, cuestionó.

La influenciadora pidió redirigir esos regalos virtuales hacia quienes considera que sí ofrecen un servicio a cambio del dinero. “Vaya entonces y regálele al señor que está limpiando los vidrios en el semáforo, al que está vendiendo dulces en el bus”, propuso.

Según su razonamiento, esas personas al menos realizan una actividad productiva. “Ellos están haciendo al menos alguna mierda”, opinó Calderón sobre los vendedores informales, en contraste con quienes solo transmiten en vivo para pedir dinero.

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Estas son las batallas de Tik Tok a las que hacen referencia los creadores de contenido - crédito TikTok

La creadora de contenido calificó de forma directa a este último grupo. “Pero esta partida de vagos, porque son un poco de vagos que no saben sino mendigando por TikTok”, sentenció.

El llamado a emprender y la advertencia a las mujeres

Calderón dirigió parte de su mensaje a hombres y mujeres por igual, con un llamado a generar ingresos por otras vías. “No, marica, usted, mujer, póngase la diez. Usted, hombre, venda alguna mierda, emprenda”, exhortó.

La empresaria cuestionó además la ausencia de hombres dedicados a oficios tradicionales. “¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los manes que se levantan a trabajar, los manes que hacen negocios, los comerciantes?”, preguntó.

El fragmento más contundente de su intervención estuvo dirigido a las mujeres con parejas que mendigan dinero por la plataforma. Calderón les recomendó terminar la relación de inmediato ante cualquier señal de esa conducta.

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“Usted, mujer, le está cayendo un man que se lo mantiene desde las ocho de la mañana mendigando plata por TikTok. Ay no amiga. Huya, corra, vuélese, bloquéelo”, instruyó la creadora de contenido, en el tramo más viral de su descargo.

La empresaria dijo que las personas deberían montar un emprendimiento para evitar pedir dinero en redes sociales - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

Por qué Calderón considera que un hombre así no es una buena pareja

Para la empresaria, un hombre que vive de pedir dinero en TikTok carece de las condiciones para sostener una relación estable. Calderón sostuvo que ese perfil no aporta seguridad económica ni proyectos compartidos, y lo describió directamente como un “mantenido” antes de invitar a las mujeres a cortar el vínculo sin dudarlo.

“Ese no es más un proveedor, ese no es un berraco, ese no es un man echado pa’lante”, enumeró Calderón sobre las características que, a su juicio, le faltan a este tipo de parejas.

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La creadora de contenido remató su intervención con una descripción tajante de lo que representa depender de las donaciones virtuales como forma de vida. “Ese no es un man que va a construir algo, que va a comprar algo, que va a cumplir sueños. ¡Ni mierda! Ese es cual mantenido”, concluyó Calderón.