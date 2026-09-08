Colombia

Yina Calderón respaldó a Westcol sobre las críticas a las batallas en TikTok: “Todo el día pidiendo limosna”

La creadora de contenido colombiana respaldó al streamer paisa tras sus declaraciones sobre las batallas de TikTok y fue más allá al calificar la práctica de “humillante”

La creadora de contenido calificó a estos usuarios de "vagos" y recomendó a las mujeres bloquear a sus parejas si caen en esa práctica - crédito @yinacalderontv/IG

Guardar

Yina Calderón salió a respaldar públicamente al streamer Westcol después de que él comparara las batallas de TikTok con la mendicidad digital.

La empresaria de fajas fue más allá de la crítica de su colega y calificó la práctica como una forma de “humillación”, al tiempo que llamó a las mujeres a bloquear de inmediato a los hombres que viven de pedir dinero en la plataforma.

PUBLICIDAD

Pero, ¿qué son las batallas de TikTok? Son transmisiones en vivo donde los usuarios reciben regalos virtuales convertibles en dinero real a cambio de reacciones o retos.

El streamer sostuvo que esa dinámica equivale a mendigar de forma digital, y Calderón coincidió al señalar que quienes participan de esas transmisiones “no saben sino mendigando” en lugar de trabajar o emprender.

“El que hace batallas en TikTok, eso es igualito, igualito, que mendigar dinero”, afirmó Westcol.

En 2025, WestCOL y MrStivenTC rompieron todos los esquemas del entretenimiento latinoamericano: sus transmisiones en vivo superaron los 100 millones de horas vistas en conjunto - crédito WestCOL / Kick
En 2025, WestCOL y MrStivenTC rompieron todos los esquemas del entretenimiento latinoamericano: sus transmisiones en vivo superaron los 100 millones de horas vistas en conjunto - crédito WestCOL / Kick

Para el creador de contenido no existe diferencia entre pedir monedas en la calle y solicitar regalos virtuales frente a una cámara. “Es la manera de mendigar dinero digitalmente, en mi opinión”, agregó.

PUBLICIDAD

Calderón coincidió con el streamer y elevó el tono de la crítica

La reacción de Calderón no se hizo esperar. “No pensé decirlo, pero nunca había estado tan de acuerdo con este cachetón”, dijo la creadora de contenido sobre Westcol.

La huilense fue más lejos que su colega en la valoración del fenómeno. “Es que eso no es mendigar, es humillarse”, sostuvo Calderón.

La empresaria diferenció entre quien busca dinero prestando algún servicio y quien únicamente pide regalos frente a cámara sin ofrecer nada a cambio. “No se sabe quién es peor, si el que está todo el día porque no tiene nada más que hacer, venda algo, venda una fama, venda un producto, saque un emprendimiento”, planteó.

Yina confesó que el creador de contenido disfrutaría al verla salir en ambulancia de la pelea con La Valdiri - crédito redes sociales
Yina confesó que el creador de contenido disfrutaría al verla salir en ambulancia de la pelea con La Valdiri - crédito redes sociales

La comparación con vendedores callejeros y limpiavidrios

Calderón usó ejemplos concretos para trazar la diferencia entre el trabajo informal y las transmisiones de mendicidad digital. “¿Pero todo el día pidiendo plata, pidiendo limosna por TikTok?”, cuestionó.

La influenciadora pidió redirigir esos regalos virtuales hacia quienes considera que sí ofrecen un servicio a cambio del dinero. “Vaya entonces y regálele al señor que está limpiando los vidrios en el semáforo, al que está vendiendo dulces en el bus”, propuso.

Según su razonamiento, esas personas al menos realizan una actividad productiva. “Ellos están haciendo al menos alguna mierda”, opinó Calderón sobre los vendedores informales, en contraste con quienes solo transmiten en vivo para pedir dinero.

Cañita ganó más de 90 mil dólares en una batalla de 5 minutos en TikTok
Estas son las batallas de Tik Tok a las que hacen referencia los creadores de contenido - crédito TikTok

La creadora de contenido calificó de forma directa a este último grupo. “Pero esta partida de vagos, porque son un poco de vagos que no saben sino mendigando por TikTok”, sentenció.

El llamado a emprender y la advertencia a las mujeres

Calderón dirigió parte de su mensaje a hombres y mujeres por igual, con un llamado a generar ingresos por otras vías. “No, marica, usted, mujer, póngase la diez. Usted, hombre, venda alguna mierda, emprenda”, exhortó.

La empresaria cuestionó además la ausencia de hombres dedicados a oficios tradicionales. “¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los manes que se levantan a trabajar, los manes que hacen negocios, los comerciantes?”, preguntó.

El fragmento más contundente de su intervención estuvo dirigido a las mujeres con parejas que mendigan dinero por la plataforma. Calderón les recomendó terminar la relación de inmediato ante cualquier señal de esa conducta.

“Usted, mujer, le está cayendo un man que se lo mantiene desde las ocho de la mañana mendigando plata por TikTok. Ay no amiga. Huya, corra, vuélese, bloquéelo”, instruyó la creadora de contenido, en el tramo más viral de su descargo.

La empresaria usó su historia personal para compartir sus reflexiones sobre la disciplina y la autoaceptación femeninas - crédito @yinacalderonoficial/Instagram
La empresaria dijo que las personas deberían montar un emprendimiento para evitar pedir dinero en redes sociales - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

Por qué Calderón considera que un hombre así no es una buena pareja

Para la empresaria, un hombre que vive de pedir dinero en TikTok carece de las condiciones para sostener una relación estable. Calderón sostuvo que ese perfil no aporta seguridad económica ni proyectos compartidos, y lo describió directamente como un “mantenido” antes de invitar a las mujeres a cortar el vínculo sin dudarlo.

“Ese no es más un proveedor, ese no es un berraco, ese no es un man echado pa’lante”, enumeró Calderón sobre las características que, a su juicio, le faltan a este tipo de parejas.

La creadora de contenido remató su intervención con una descripción tajante de lo que representa depender de las donaciones virtuales como forma de vida. “Ese no es un man que va a construir algo, que va a comprar algo, que va a cumplir sueños. ¡Ni mierda! Ese es cual mantenido”, concluyó Calderón.

Temas Relacionados

Yina CalderónWestcolBatallas de TikTokLimosna digitalColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

El “Cardenal” quiere dar el primer golpe en la “Gran Conquista” ante el cuadro de Río de Janeiro que tendrá un equipo mixto para jugar ante el cuadro bogotano

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

Juliana Ávila, joven fallecida en la Maratón de Medellín, era novia del hijo mayor del vicepresidente José Manuel Restrepo

A través de una fotografía que borró minutos después, Restrepo lamentó la muerte de la corredora, asegurando que dejaba un gran vacío en su familia como en la vida de su hijo

Juliana Ávila, joven fallecida en la Maratón de Medellín, era novia del hijo mayor del vicepresidente José Manuel Restrepo

Presentadora colombiana por poco muere tras ser arrollada por conductor ebrio en República Dominicana: perdió una pierna y se quedó sin trabajo

La colombiana relató que la fractura comprometió fémur, rodilla, peroné y tejidos, y que un deterioro con bacteria obligó a intervenir para evitar una complicación mayor. Además, denunció que el conductor huyó del lugar

Presentadora colombiana por poco muere tras ser arrollada por conductor ebrio en República Dominicana: perdió una pierna y se quedó sin trabajo

Abelardo de la Espriella levantó restricción de permisos para el porte de armas en Colombia y Gustavo Petro lo cuestionó: “La necropolítica”

El expresidente de la República, a través de sus redes sociales, reaccionó al anuncio hecho por el jefe de Estado, que causó revuelo en el espectro político al revocar las prórrogas a la suspensión, una de ellas firmadas en su administración

Abelardo de la Espriella levantó restricción de permisos para el porte de armas en Colombia y Gustavo Petro lo cuestionó: “La necropolítica”

‘Alondra’, mujer detenida por el crimen del profesor Kevin Santiago Ángel, está implicada en homicidio de rabino estadounidense en Bogotá

El crimen de Nuchem Yasir Aber habría sido ocasionado luego de suministrarle una sustancia para que no opusiera resistencia al momento de hurtarlo. Su cuerpo fue hallado dentro de un armario en una de las calles del

‘Alondra’, mujer detenida por el crimen del profesor Kevin Santiago Ángel, está implicada en homicidio de rabino estadounidense en Bogotá
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Qué se sabe de la masacre en Obando, Valle del Cauca: 3 personas fueron asesinadas dentro de una vivienda

Lanzaron artefacto explosivo contra un puesto de control del Ejército en Jamundí, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque con drones explosivos contra estación de Policía en Ataco, Tolima, deja al menos dos uniformados heridos

Violento ataque terrorista en Pelaya, Cesar: 40 drones explosivos dejaron al menos dos militares heridos

No fue solo la estación de Policía, templos religiosos también resultaron afectados tras ataque con drones en El Tambo, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Sebastián Vega regresaría a ‘MasterChef Celebrity’: imágenes apuntarían a que el actor volverá a estar dentro de la competencia

Sebastián Vega regresaría a ‘MasterChef Celebrity’: imágenes apuntarían a que el actor volverá a estar dentro de la competencia

El ‘Influencer’ español Naim Darrechi se peleó con un vendedor ambulante en Cali: habrían insultado a su pareja

Emmanuel Restrepo reveló por qué lloró en ‘MasterChef Celebrity’ y aseguró que le da vergüenza: “Estaba muy estresado”

El ‘influencer’ surcoreano Zion Hwang fue recibido por la Cancillería como instrucción del presidente De la Espriella: después de diez años tendrá la nacionalidad colombiana

Susto en la familia de Falcao García: su hijo Jedidiah sufrió un accidente doméstico

Deportes

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

Santa Fe vs. Vasco da Gama - EN VIVO Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido en El Campín

Santa Fe ya eliminó al Vasco da Gama de un torneo continental: así fue el recuerdo de la victoria Cardenal ante los brasileños

Dos organizaciones colombianas están entre las primeras beneficiarias del fondo de FIFA y Global Citizen: en qué consiste

El colombiano Christian González será uno de los jugadores mejores pagados de la NFL del fútbol americano: esta es la millonaria cifra

El Bayern Múnich de Luis Díaz fue nominado como mejor equipo del 2026: estos son los clubes con los que compite la escuadra del colombiano