Luis Díaz con Bayern Múnich, los favoritos a ganar la Champions League, según supercomputadora que acertó los cuatro semifinalistas del Mundial 2026

La supercomputadora de Opta proyectó que Bayern Múnich será el principal candidato a ganar la Champions 2026-27 con un 20,64% de probabilidad de título - crédito Angelika Warmuth/REUTERS

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La supercomputadora de Opta proyectó que el Bayern Múnich, con Luis Díaz como protagonista en su nómina, será el principal candidato a ganar la Champions 2026-27, con un 20,64% de probabilidad de título, en un torneo que comenzará el 8 de septiembre y terminará con la final del 5 de junio de 2027. El modelo también anticipa que el club alemán liderará la fase de liga con 16,56 puntos esperados, por delante de Arsenal, Manchester City y Liverpool.

La simulación sitúa además al Sabah de Azerbaiyán en el último puesto entre los 36 participantes, mientras que Slovan Bratislava aparecería 35.º y Shakhtar Donetsk 34.º. En el otro extremo, los ocho equipos con pase directo a octavos serían Bayern, Arsenal, Manchester City, Liverpool, Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain e Inter de Milán.

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El nuevo formato de la Uefa, ampliado hace dos años, mantiene una fase de liga de 36 equipos en la que los ocho primeros avanzan de forma directa a octavos de final y los ubicados entre el 9.º y el 24.º disputan una eliminatoria previa. Los clubes que terminen entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados automáticamente.

El modelo de Opta prevé que Bayern Múnich liderará la fase de liga de la Champions con 16,56 puntos esperados, por delante de Arsenal, Manchester City y Liverpool - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

El Bayern aparece como líder previsto de la fase inicial con 16,56 puntos, una marca inferior a los 21 con los que el segundo clasificado cerró esa instancia la temporada pasada. El Arsenal lo seguiría muy de cerca con 16,33 puntos, después de haber ganado sus ocho partidos en esa misma fase en la campaña anterior.

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Detrás quedarían Manchester City con 15,15 y Liverpool con 14,37. El medio señala que ambos clubes ingleses llegan con entrenadores nuevos, aunque sus registros proyectados sugieren una clasificación sólida.

Barcelona ocuparía el quinto lugar con 14,36 puntos y Real Madrid el sexto con 14,12. El vigente campeón europeo, Paris Saint-Germain, aparece séptimo con 13,81, mientras que Inter cerraría la zona de acceso directo con 13,76.

Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain e Inter de Milán completarían los ocho equipos con pase directo a octavos de final en la proyección de la Champions 2026-27 - crédito Tyrone Siu/REUTERS

La publicación vincula la posición del PSG a un comienzo de temporada poco convincente y al antecedente de haber terminado 11.º en la fase de liga anterior. En el caso del Inter, sería el único equipo italiano con clasificación directa asegurada a octavos según esta proyección.

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Entre los equipos que deberían jugar la eliminatoria previa, el mejor ubicado sería Manchester United, noveno con 13,06 puntos esperados, en su regreso al torneo. Aston Villa, vigente campeón de la Europa League, sería décimo con 12,30.

Stuttgart y Borussia Dortmund figuran a continuación en los puestos 11 y 12, seguidos por Roma, Sporting CP, en donde juega el delantero colombiano Luis Suárez, Porto y Como. El club italiano sería el único de los cuatro debutantes en meterse en la fase de eliminación directa, mientras que Napoli también alcanzaría esa instancia pese a su salida temprana del año pasado.

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Atlético de Madrid aparecería 22.º en la proyección de Opta para la Champions 2026-27, afectado por un calendario con cruces ante Bayern, Liverpool y Manchester United - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

El dato más llamativo de este bloque es la posición del Atlético de Madrid, ubicado 22.º con 10,24 puntos. El modelo castiga al equipo español por un calendario exigente que incluye cruces contra Bayern, Liverpool y Manchester United.

Por delante del Atlético aparecen PSV Eindhoven, Bodø/Glimt, RB Leipzig, Club Brugge y Fenerbahçe. Lens cerraría la zona de clasificación a las eliminatorias con el puesto 24 y 9,94 puntos esperados.

En la zona baja de la tabla prevista, Villarreal sería 25.º, Lille 26.º, Betis, con dos colombianos en su nómina, Juan Camilo Hernández y Nelson Deossa, 27.º y Galatasaray, con Davinson Sánchez en la titular, 28.º, todos aún con opciones cercanas de pelear por un lugar en las eliminatorias. Más abajo quedarían Slavia Praga, AEK Atenas, Viking, LASK, Feyenoord, Shakhtar Donetsk, Slovan Bratislava y Sabah, que cerraría la clasificación proyectada.

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