‘Influencer’ español se peleó con un vendedor ambulante en Cali: habrían insultado a su pareja

El creador de contenido español confrontó a un comerciante luego de comentarios dirigidos a Katy Cardona, conocida en redes sociales como La Blanquita - crédito @recocheroo/ X

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El creador de contenido español Naim Darrechi protagonizó una pelea con un vendedor ambulante en el centro de Cali después de que el hombre hiciera comentarios dirigidos a su pareja, la influencer caleña Katy Cardona, conocida en redes sociales como “La Blanquita”. El episodio quedó registrado en una transmisión en vivo y en videos que circularon este martes 8 de septiembre en distintas plataformas.

Las imágenes muestran a Darrechi y Cardona mientras recorrían calles comerciales de la ciudad. En ese momento, un vendedor habría mencionado el nombre de Deiby Ruiz, expareja de la influencer y padre de su hijo. Esa alusión desencadenó un intercambio verbal que, pocos minutos después, derivó en una confrontación física entre el español y el comerciante.

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De acuerdo con los videos difundidos, Cardona respondió a los comentarios del hombre y Darrechi decidió volver para encararlo. La discusión aumentó de intensidad ante la presencia de transeúntes, vendedores y personas que acompañaban a la pareja. El creador de contenido intercambió insultos con el comerciante antes de que ambos se enfrentaran a golpes.

Un video mostró la pelea de Naim Darrechi con un comerciante en Cali - crédito @AntonioMinotta/ X

En el video que quedó grabado gracias al en vivo que estaban haciendo los creadores de contenido, se ve cómo primero Cardona pasa primero al lado de unos vendedores de zapatos en la calle y escucha el comentario, a lo que ella solo se gira y les responde: “Tan baboso (...) mucha risa, imbeciles”, momento en el que Naim se regresa y encara a uno de los hombres.

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“¿Qué le has dicho, brother?, dímelo ahora, dímelo ahora ”, preguntó el español mientras se acercaba al hombre, momento en que decidió escupir en la cara al vendedor, lo que desató la pelea y empezaron los enfrentamientos físicos. “Dilo a la cara, niñato de mierda, eres feo y gordo y pobre (...) No te han dicho que a las mujeres no se les dicen cosas, gordo, no puedes ni caminar”, le decía Naim mientras varias personas lo detenían para evitar que el altercado subiera aún más de nivel.

El altercado ocurrió a plena luz del día en una zona de alta circulación peatonal. Varias personas intentaron separarlos cuando la discusión pasó del cruce de palabras al contacto físico. En las grabaciones se ve cómo quienes estaban cerca se interpusieron entre los dos para evitar que la pelea continuara y que otras personas se sumaran al enfrentamiento.

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La escena no derivó en un incidente colectivo, aunque el número de personas que se reunió alrededor elevó la tensión por algunos momentos. Hasta la difusión de las publicaciones citadas, no habían trascendido reportes oficiales sobre la intervención de autoridades ni denuncias presentadas por alguno de los involucrados.

El hecho generó una discusión entre usuarios de redes sociales. Algunos interpretaron la reacción de Darrechi como una defensa de Cardona ante una provocación. Otros cuestionaron que el influencer hubiera respondido con violencia frente a un comentario que, según las versiones conocidas, aludía a la relación anterior de la caleña.

“bb que risa, debieron decirle más a ese abusador”, “Gordofobia, clasismo, agresividad y racismo”, “Está buscando lo que no se le ha perdido acá, que se ponga de chistoso que en Cali”, “Pedazo de muerdas ambos. Ignorantes mediocres levantados”, “No es por nada pero ese man anda muy alzado y debería entender dónde esta” (Sic), dicen algunas de las reacciones en redes sociales.

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La situación volvió a ubicar bajo atención pública a la pareja, cuya relación se hizo conocida tras su participación en el reality La Mansión VIP. Cardona, que llegó a las instancias finales del programa y terminó en el tercer lugar, inició allí un vínculo sentimental con Darrechi. Desde entonces, ambos han compartido contenidos en redes sociales y se han convertido en figuras frecuentes de conversación entre sus seguidores.

La vida personal de la influencer también ha sido objeto de comentarios desde su separación de Deiby Ruiz. La relación entre ambos, con quienes Cardona tiene un hijo, ha dado lugar a enfrentamientos públicos y ha dividido a parte de su público digital. Mientras algunos usuarios respaldan a Ruiz, otros acompañan a Cardona y su actual relación con el influencer español.

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