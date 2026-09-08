Santa Fe ya eliminó al Vasco da Gama de un torneo continental: así fue el recuerdo de la victoria Cardenal ante los brasileños

El momento cuando el "León" clasificó a la final de la Copa Conmebol-crédito Sebas Cardenal/YouTube

Guardar

Independiente Santa Fe y Vasco da Gama volverán a enfrentarse el 8 de septiembre de 2026 en el Estadio El Campín de Bogotá por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, un cruce que reabre, 30 años después, el antecedente continental de las semifinales de la Copa Conmebol 1996, cuando el equipo bogotano eliminó al club brasileño por penales tras caer 2-1 en Brasil el juego de ida, y ganar 1-0 en Bogotá.

El partido de ida se jugará desde las 5:00 p. m. y encuentra a Independiente Santa Fe con toda su plantilla disponible, mientras su rival llega con otra urgencia competitiva. El conjunto brasileño ha puesto el foco en el torneo local (Serie A de Brasil), donde pelea por evitar el descenso.

PUBLICIDAD

A continuación haremos un repaso de lo que fue el enfrentamiento por las semifinales de la Copa Conmebol, y en la cual el equipo rojo pasó a la final que luego perdería ante Lanús de Argentina.

El paso a la final de la Copa Conmebol estuvo acompañado por la llegada del América de Cali al partido decisivo ante River-crédito @luis82leon/YouTube

Rafael Dudamel defendió el arco de Santa Fe entre 1995 y 1997, y su intervención en la tanda ante Vasco de Gama en las semifinales de la Copa Conmebol marcó uno de los hitos de la campaña que llevó al club bogotano a la final de la Copa Conmebol de 1996, torneo al que había accedido tras ganar una liguilla creada ese año por el fútbol colombiano como vía alternativa para clasificar a una competencia internacional.

PUBLICIDAD

Esa clasificación cerró una ausencia de 16 años sin presencia internacional para el club, que no disputaba un torneo continental desde la Copa Libertadores de 1980. El recorrido terminó con un subcampeonato ante Lanús, luego de eliminar a Deportivo Táchira de Venezuela, Bragantino y Vasco da Gama de Brasil.

Según el sitio Historia de Santa Fe, el acceso a la Copa Conmebol de 1996 se definió en una liguilla reservada para los ocho equipos que no alcanzaron los cuadrangulares semifinales del torneo colombiano. Santa Fe había terminado la fase regular en el puesto 15 y venía de una crisis económica y deportiva que en las temporadas 1993 y 1994 lo llevó a pelear por la permanencia.

PUBLICIDAD

El formato agrupó a los equipos ubicados entre las posiciones nueve y 16 en dos zonas, C y D, con partidos de ida y vuelta. Los dos primeros de cada grupo avanzaban a un cuadrangular final que entregaba uno de los dos cupos colombianos a la Copa Conmebol.

La liguilla de 1996 le devolvió a Santa Fe el escenario internacional

Santa Fe llegó a la final de la Copa Conmebol en 1996-crédito Colprensa

El equipo cardenal compartió el grupo C con Envigado, Pereira y Quindío. Sumó nueve puntos y avanzó al cuadrangular definitivo junto con Envigado, mientras por el grupo D clasificaron Tuluá y Medellín.

En esa fase final ganó sus tres partidos como local, logró una victoria como visitante frente a Medellín y empató en Tuluá. Llegó a la última fecha con dos puntos de ventaja sobre Envigado, que estaba obligado a ganar el 30 de junio en el Polideportivo Sur.

PUBLICIDAD

El empate 1-1 en ese partido selló la clasificación. La tabla final quedó con Santa Fe en el primer lugar con 14 puntos, seguido por Envigado con 12, Tuluá con seis y Medellín con uno.

Dudamel fue decisivo en la semifinal ante Vasco da Gama

-crédito Noticiero Nacional/YouTube-@luis82leon

La Copa Conmebol se disputó entre 1992 y 1999 con formato de eliminación directa entre clubes sudamericanos. En la edición de 1996, Santa Fe superó primero a Deportivo Táchira con un 2-2 en la ida y un 3-0 en Bogotá.

En ese partido de vuelta en El Campín formó con Julio; Flórez, Garcés, Méndez, Upegui; Gutiérrez, Salcedo, Zea, Vidales; Wittinghan y Díaz. Los goles fueron de Méndez, Garcés y Wittinghan.

PUBLICIDAD

Luego dejó en el camino a Bragantino con una victoria 1-0 y un empate 0-0. La semifinal lo cruzó con Vasco da Gama, que ganó 2-1 el partido de ida en Río de Janeiro.

El portero venezolano Rafael Dudamel celebrando el paso a la final de la Copa Conmebol-crédito Noticiero Nacional/YouTube-@luis82leon

Ese paso a la final fue una de las cinco ocasiones en las que el club alcanzó semifinales de torneos oficiales de la Conmebol. Las otras fueron la Copa Libertadores de 1961, la Copa Merconorte de 1999, la Copa Libertadores de 2013 y la Copa Suramericana de 2015.

La final de 1996 fue ante Lanús. El equipo argentino ganó 2-0 en el partido de ida y Santa Fe descontó temprano en la vuelta en Bogotá con un penal de Francisco Wittingham a los cuatro minutos, pero no logró igualar la serie.

PUBLICIDAD

Ese día, el conjunto cardenal formó con Dudamel; Flórez, Orlando Garcés, Wilson Gutiérrez y Oscar Upegui; Jorge Salcedo, Robert Villamizar, Roberto Vidales y Francisco Wittingham; Gustavo Díaz y Silverio Penayo. Agustín Julio estuvo en el banco.